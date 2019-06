Today's weather forecast. 25-06-2019

Today it is going to be sunny but very hot and humid.

Temperatures expected high of 34º centrigrade in Inca and low of 21º centigrade.

The rest of the week is also expected to have high temperatures therefore the met office has issued a heat alert.

Maximum Temperatures

Porreres................................... 31.8 degrees Centigrade

Sa Pobla.................................. 31.7 degrees Centigrade

Santa Maria del Cami................. 30.8 degrees Centigrade

Campos, Can Sion.................... 30.8 degrees Centigrade

Palma, university...................... 30.7 degrees Centigrade

Minimum Temperatures

Calvia, Es Capdella.................... 18.5 degrees Centigrade

Minorca, airport........................ 19.8 degrees Centigrade

Palma, university...................... 19.9 degrees Centigrade

Arta-Colonia de Sant Pere......... 20.0 degrees Centigrade

Sa Pobla.................................. 20.2 degrees Centigrade

Wind Speed (km/h)

Sierra de Alfabia, Bunyola................................... 38 (km/h)

Minorca, airport................................................. 35 (km/h)

Capdepera........................................................ 29 (km/h)

Es Mercadal...................................................... 28 (km/h)

Palma, airport................................................... 24 (km/h)

Gusts (km/h)

Sierra de Alfabia, Bunyola.................................. 60 (km/h)

Minorca, airport................................................ 46 (km/h)

Es Mercadal...................................................... 40 (km/h)

Escorca, Lluc.................................................... 39 (km/h)

Palma, airport................................................... 39 (km/h)