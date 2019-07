Demons in Arenal. 07-07-2019 www.visitllucmajor.com

Shares:

Monday, 8 July

FIESTAS

Arenal, Sant Cristòfol. 18.30: Water games. Plaça Major.

Cala Ratjada, Virgen del Carmen. 19.30: Zumba masterclass. 22.00: Fashion parade.

Campanet, Sant Victoria. 20.30: Zumba. 21.30: Line dance. Plaça Major.

Porto Cristo, Virgen del Carmen. 17.00: Water castles. Football ground. 21.15: Porto Cristo School of Music Womens' Choir, Manacor Conservatory Choir. At the church.

Puerto Pollensa, Virgen del Carmen. 17.00-21.00: Benefit market. Plaça Miquel Capllonch. 18.30: Children's water party. Municipal pool car park. 20.30: Procession with giants and pipers. From Plaça Miquel Capllonch. 21.00: Party with Al Boleo, Spring Jam Time, Majava, The Order. Plaça Miquel Capllonch.



Tuesday, 9 July

FIESTAS

Arenal, Sant Cristòfol. 18.00: Activities for children and teenagers - "jewel" races, t-shirt workshops and more. 20.00: Sports dance exhibition. 22.00: Night of humour. Plaça Major.

Biniali, Sant Cristòfol. 18.00: "Jewel" races. C. d'es Pou, followed by ice-cream and coca (pastry) contest, Plaça Puríssima. 21.00: Ball de bot folk dance, S'Estol Porrerenc. Plaça Puríssima.

Cala Ratjada, Virgen del Carmen. 21.30: Ball de bot folk dance with Castell de Capdepera, followed by folk dance for everyone.

Campanet, Sant Victoria. 19.00: Children's Holi colours festival. Sports centre. 21.30: Treasure hunt (14 years and older). Plaça Major.

Es Capdellà, Virgen del Carmen. 12.00: Ringing of bells and raising of banner.

Porto Cristo, Virgen del Carmen. 22.00: Outdoor theatre. Plaça Sol i Lluna.

Puerto Pollensa, Virgen del Carmen. 18.30: Children's entertainment with Uapidubi. 22.00: Night of humour. Plaça Miquel Capllonch.

MUSIC

Camp de Mar. 20.30: Andratx School of Music and Dance. Free.

Paguera. 21.30: The Six Tenors. Auditorium, C. Pins. 12-28 euros.



Wednesday, 10 July

FIESTAS

Arenal, Sant Cristòfol. 22.00: CORREFOC - Dimonis de l'Inframon. From Calle Dragonera to Plaça Major.

Biniali, Sant Cristòfol. 20.00: Mass. 22.00: Prizes gala, finishing with fireworks. Plaça Puríssima.

Cala Ratjada, Virgen del Carmen. 22.00: Open-air cinema - Hotel Transylvania 3.

Campanet, Sant Victoria. 21.30: Trivial - quiz night. Plaça Major.

Porto Cristo, Virgen del Carmen. 19.00: Chess. Passeig Sirena.

Puerto Pollensa, Virgen del Carmen. 21.00: Benefit supper. 22.30: Ballroom dance with Orquestra Galatzó. Plaça Miquel Capllonch.

PERFORMANCE

21.00: Flamenc Andalús - authentic flamenco plus sampling of Majorcan products and wine. Teatre Sans, C. San Sanç 5. 27 euros.



Thursday, 11 July

FIESTAS

Arenal, Sant Cristòfol. 19.00: Gym fitness master class. 21.00: Foam party with DJ. Plaça Major.

Cala Ratjada, Virgen del Carmen. 18.00: Traditional games - "jewel" races, sack races, and more.

Campanet, Sant Victoria. 20.00: Taekwondo. 21.00: Playback contest. Plaça Major.

Es Capdellà, Virgen del Carmen. 18.00: Painting the street. C. Ametlers. 20.00: Pipers procession. From Casal des Capdellà. 20.30: Opening address. 21.30: Frit Mallorquí. 22.30: Line dance. Plaça Sa Vinya.

Porto Cristo, Virgen del Carmen. 20.30: Evening race; supper with Havaneres songs. Six euros, tickets from municipal office. Plaça Aljub.

Puerto Andratx, Virgen del Carmen. 20.30: Evening of Havaneres songs. At the small lighthouse.

Puerto Pollensa, Virgen del Carmen. 21.00: Concerts by Felix, Pep Toni & Cristian, The Order, Manteca Latin Project. Plaça Miquel Capllonch.

Santa Maria del Cami, Santa Margalida. 20.30: Concert - Saxophobia Funk Project; wine and tapas. Celler Sebastia Pastor, C. Joan Mesquida. Six euros.

MUSIC

Cala Ratjada. 22.00: Eutherpe Piano Quintet (strings and piano). Torre Cega Gardens. Ten euros.

Marratxi. 21.00: Massa Jazz Quartet. Plaza de la Fuente, Mallorca Fashion Outlet (Festival Park). Free.

Palma. 21.00: Cançons de la Mediterrània - Luca Bassnese, La Piccola Orchestra Popolare, Carmen Jaime. Ses Voltes Park. Free.

Palma. 21.30: Balearic Symphony Orchestra, actor Miquel Àngel Torrens; Strauss, Stravinsky, Weill. Bellver Castle. 15-35 euros.

Pollensa. 21.00: Sons de Nit - Echo & The Bunnymen. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 35 euros. www.fonart.com

Valldemossa. 22.00: David Gómez - One Piano and 200 Candles. Chopin, Piazzolla. Charterhouse Gardens. 20-30 euros.

PERFORMANCE

Puerto Alcudia. 21.00: Rafael Amargo - flamenco. Alcudiamar. Free.



Friday, 12 July

FIESTAS

Arenal, Sant Cristòfol. 18.00: Water party. Joan Ferre Pomar Park. 20.00: Open-air supper. 22.00: Party with Ses Bubotes and DJ. Plaça Major.

Cala Bona, Virgen del Carmen. 21.30: Folk dance with Sa Revetla. In front of Hotel Cala Bona. 22.00: Beach party.

Cala Figuera, Virgen del Carmen. 21.00: Pa amb oil supper. Ten euros. C. Tomarinar. Tickets from the town hall.

Cala Ratjada, Virgen del Carmen. 20.30: Show cooking on the pier. 22.30: '80s party with After Suns and DJs - dress in 1980s style.

Campanet, Sant Victoria. 10.00: Water games. Municipal pool. 18.00: Synchronised swimming. Municipal pool. 23.00: Rock night - Cabor, OR, Ocults. Plaça Major.

Es Capdellà, Virgen del Carmen. 18.00: Children's water games. Football pitch. 22.30: Night party - Piscis, The Wateques, DJ. Plaça Sa Vinya.

Petra, Santa Praxedis. 20.30: Opening address. At the church. 21.45: Trempó Majorcan salad and folk dance. Plaça Fra Juniper Serra.

Porto Cristo, Virgen del Carmen. 19.30: Francesc Ramis Memorial - Performance by Sebastià Gris and Carles Medina. Plaça Francesc Ramis. 20.00: Evening fair. Passeig Sirena.

Portocolom, Virgen del Carmen. 21.00: Benefit supper. Plaça Sant Jaume.

Puerto Andratx, Virgen del Carmen. 20.00: Rhythmic gymnastics. La Lonja. 22.15: CORREFOC - Dimonis Dragomonis Andratx. From La Lonja to Avda. Mateu Bosch. 23.30: Night party - Val Nou, Toninaina, Johny & The Jarrets. La Lonja.

Sa Pobla, Santa Margalida. 20.00: Opening address, followed by raising of the banners.

MUSIC

Alaro. 21.00: Aucell Cantaire - folk, blues, psychedelia. Parc de Son Tugores. Free.

Mancor de la Vall. 20.00: Voicello - soprano/cello opera-pop. Plaça C. Santa Llúcia. Free.

Palma. 20.00: Suasi i els Electrodomèstics - pop-rock. Teatre Principal, C. Riera 2. Ten euros.

Palma. 20.30: Fiesta Bar Flexas - Audrey, Chico Blanco, El Día Eléctrico and many others. (Canamunt summer fiestas). Parc de la Mar. Free.

Palma. 21.00: Palma Band of Music. Bellver Castle. Free.



Saturday, 13 July

FIESTAS

Arenal, Sant Cristòfol. 19.00 / 20.30: Rhythmic gymnastics. 22.00: Party - Tardes en el Café, Formula Abierta and DJ. Plaça Major.

Cala Bona, Virgen del Carmen. 20.00: Xaranga and pipers procession. 21.00: Noodles supper. Six euros. Tickets from Cala Millor tourist information office. On the pier. 23.00: Party on the pier.

Cala Figuera, Virgen del Carmen. 22.30: Orquestra Berimbau - ballroom dance. Pier esplanade.

Cala Ratjada, Virgen del Carmen. 22.30: Night party - Orquestra Casino, Sustrandos, Rodamons, Val 9.

Campanet, Sant Victoria. 20.00: Children's entertainment with Esclafits. 23.00: Night party - Orquestra Lluna Plena, Cirko, Emboirats. Plaça Major.

Es Capdellà, Virgen del Carmen. 22.00: CORREFOC - Dimonis Factoria de So. From Plaça Sa Vinya, followed by white party with DJ.

Petra, Santa Praxedis. From 12.00: Ses Clovelles - almond shells and water fight. with batucada, pipers, folk dancers.

Porto Cristo, Virgen del Carmen. 19.30: Line dance. Passeig Aljub. 22.00: Night party - Val 9, Vandeshow, DJ. On the beach.

Portocolom, Virgen del Carmen. 22.00: Night party - IPops, Identical Souls and DJs. Sports centre car park.

Puerto Andratx, Virgen del Carmen. 12.00: Exhibition of classic motorcycles. On the pier. 19.30: Zumba and Latin dance. La Lonja. 21.00: Horse show/parade. 22.30: Night party - Orquestra Mar Blau, Sustrandos, Tardes en el Café, DJ. La Lonja.

Puerto Pollensa, Virgen del Carmen. 07.00-20.00: Beach rugby. La Gola beach. 19.00: Play area and attractions for children to the age 12. Plaça Miquel Capllonch. 22.00: Beach party with Deejaysgrup. La Gola.

Sa Pobla, Santa Margalida. From 12.30: Cap de Bou de Talapi - Procession starts from the square behind the town hall; whole party with music, food goes until 24.00, dress in yellow.

Santa Maria del Cami, Santa Margalida. 21.00: Procession with batucada Sambad'aki. Plaça Vila. Raising of the banner, firing of rockets and ringing of bells. 21.30: Opening address and summer carnival; music from Islanders, The Cassettes and DJs. Plaça Nova.

MUSIC

Algaida. 21.00: Hard Skin (British street punk), Sweet Poo Smell and others. Placeta d'Església. Free.

Inca. 22.00: Melendi - popular singer from Asturias. General Luque Quarter. 35 euros.

Inca. 24.00: Philantropic, Disccovers, Enrockats. Plaça Mallorca. Free.

Paguera. 22.00: De Sacromonte a Paguera. Flamenco music and dance. Auditorium, C. Pins. 15 euros.

Portocolom. 22.00: Karl Jenkins "The Armed Man, A Mass For Peace"; five choirs and Calvia Symphony Orchestra. Plaça Sant Jaume. Free.

Puigpunyent. 20.30: Pere Pou (tenor), Martin Shmalz (piano), Joan Carles Palos (narrator). At the church. Free.

Santanyi. 20.30: Pau Figueres (guitar), Dario Barroso (guitar), Ismael Alcina (bass guitar), Arnau Figueres (percussion) - funk, pop. Rafal des Porcs, free transport to the venue from Els Llombards Church. 12-15 euros.

Soller. 19.30: Magia Garcias (piano), Zuzanna Sosnowska (cello); Beethoven, Franck, Shostakovich. Escolapies Chapel, C. Batac. Eight euros.



Sunday, 14 July

FIESTAS

Arenal, Sant Cristòfol. 11.00: Mass, dance of honour. Followed by blessings. 11.15: Gathering of vehicles for convoy. From Plaça Major. 19.30: Procession and flotilla with images of Saint Christopher and Virgen del Carmen. 22.00: Concert - Arenal Band of Music. Avda. Miramar. 23.45: FIREWORKS. Avda. Miramar.

Cala Bona, Virgen del Carmen. 11.00: Display of slingshot. Beach in front of Hotel Alicia. 16.00: Children's water and foam party. On the pier. 21.00: Sultans of String - tribute act. In front of Hotel Cala Bona.

Cala Figuera, Virgen del Carmen. 18.00: Breaking of pots and children's party. Pier esplanade.

Cala Ratjada, Virgen del Carmen. 20.30: Presentation of a book, "Celistre" by Jaume Fuster, followed by guitar duo concert. Passeig Cala Gat.

Campanet, Sant Victoria. 21.00: Night of humour. Plaça Major.

Es Capdellà, Virgen del Carmen. 18.00: Children's games. C. Major. 21.00: Swing night. Plaça Sa Vinya.

Petra, Santa Praxedis. 19.30: Organ concert. Sant Pere Church. 21.00: Supper for over-65s with performance by Los Javaloyas. Escoles Noves.

Porto Cristo, Virgen del Carmen. 19.00: Judo demonstration. Plaça Sirena. 20.30: Opera "Don Pasquale". At Caves of Drach. 15 euros; tickets from different outlets, e.g. Farmacia Gomila, Supermercado Marisol.

Puerto Andratx, Virgen del Carmen. 12.00: Concert by Coral Veus de Ponent, following mass. At the church. 21.45: Children's cinema. La Lonja.

Puerto Pollensa, Virgen del Carmen. 18.30: Solemn mass followed by procession and flotilla with images of Sant Pere (Saint Peter) and the Virgin (Our Lady of Carmel). 22.30: CORREFOC - Dimonis Ca de Bou and drummers. From Plaça Miquel Capllonch to La Gola. 24.00: FIREWORKS. La Gola beach.

Sa Coma. 13.30: Paella lunch and water games. 7.50 euros, tickets by 10 July from town hall office.

Sa Pobla, Santa Margalida. 20.00: Line dance. Plaça Major.

Santa Maria del Cami, Santa Margalida. 21.00: Concert - Santa Maria Band of Music. Plaça Nova.

MUSIC

Inca. 21.00: Inca Jazz - Dejazzvu (quintet). Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies.

Palma. 18.00: Wateq, Sangre En Polvo and others - ska, rap, Latin. Es Baluard, Plaça Porta Santa Catalina. Free.