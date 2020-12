Mallorca is completely saturated after another night of torrential rain and hail storms thanks to Storm Dora and fog and heavy rain is making driving conditions extremely hazardous.

Precipitaciones (l/m2) registradas en #IllesBalears en las últimas 12 horas (hasta las 7 h.l.)

en #Mallorca

29.3 Escorca, Lluc

23.8 Port de Pollença

14.4 Escorca, Son Torrella

14.4 Serra d'Alfàbia

12.4 Pollença

9.6 Llucmajor

8.0 Manacor

7.5 Porreres — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 5, 2020

The State Meteorological Agency, Aemet says 29.3 litres of rainwater per m2 fell in Escorca, 23.8 litres per m2 in Puerto Pollensa and 14.4 litres per m2 in Sierra de Alfabia in the last 12 hours.

There are no alerts in effect for Saturday but the temperature has dropped to 12º and snow is expected above 800-900 metres.

Bon dia!

Ruixats dispersos que en alguns casos van amb calabruix petit i tempesta. 🌧️

A partir de migdia aniran a menys i s'obriran clarianes a les Pitiüses i S de Mallorca.

Vent de mestral amb ratxes de 40 a 50 km/h al capvespre.

Cota de neu 800-900 m ❄️https://t.co/mztElFqRxN pic.twitter.com/tiQ4FKUsAw — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 5, 2020

Neu a la Serra de Tramuntana. ❄️

Per damunt els 850 m d'altura ha començat a aferrar.

L'espessor de neu al cim del Puix Major és de 4-5 cm.

Durant el dia es poden seguir produint ruixats de neu que s'afegirà a la ja acumulada.

Foto: @delfis97https://t.co/mztElFqRxN pic.twitter.com/KZ2VbCbRw5 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 5, 2020

It’s a cold, cloudy day in Mallorca with heavy rain, thunder and lighting and hailstorms. There's already 4-5 cm of snow on Puig de Majorto and Aemet is forecasting more snowstorms above 850 metres this afternoon and overnight.

Several people have tweeted photos of the snow, here's some of them.