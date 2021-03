Since the last report from the regional health ministry (February 27), eight of Mallorca's municipalities have recorded increases in active cases of coronavirus.

There are now six municipalities with no cases. In 35 municipalities there are ten or fewer cases.

Palma 843 (-147)

Manacor 120 (-24)

Marratxi 81 (-4)

Inca 72 (+6)

Calvia 59 (-11)

Llucmajor 40 (-8)

Soller 29 (-6)

Campos 23 (-2)

Felanitx 23 (-4)

Alcudia 21 (-4)

Sa Pobla 17 (-7)

Binissalem 14 (+1)

Capdepera 14 (-2)

Montuiri 14 (-1)

Son Servera 13 (+4)

Bunyola 11 (-2)

Lloseta 11 (+3)

Santa Margalida 11 (no change)

Pollensa 10 (-5)

Santa Eugenia 9 (+1)

Santanyi 9 (-3)

Andratx 8 (+1)

Arta 8 (-1)

Consell 8 (-1)

Petra 8 (+1)

Alaro 7 (-2)

Algaida 7 (-1)

Esporles 7 (-1)

Vilafranca 7 (+2)

Porreres 6 (no change)

Santa Maria 6 (-5)

Campanet 5 (-3)

Llubi 4 (-3)

Selva 4 (-2)

Sencelles 4 (no change)

Ses Salines 4 (-2)

Muro 3 (no change)

Puigpunyent 3 (no change)

Sineu 3 (no change)

Valldemossa 3 (no change)

Sant Llorenç 2 (-1)

Ariany 1 (no change)

Costitx 1 (no change)

Deya 1 (no change)

Lloret de Vistalegre 1 (no change)

Mancor de la Vall 1 (no change)

Maria de la Salut 1 (no change)

Banyalbufar 0 (no change)

Buger 0 (no change)

Escorca 0 (-1)

Estellencs 0 (no change)

Fornalutx 0 (no change)

Sant Joan 0 (no change)