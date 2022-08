It may not have taken place in Mallorca or anywhere else in the Balearics, but it makes you wonder.

Barcelona is a city where insecurity in the streets is becoming more and more noticeable.

While interviewing a man on a beach for Spanish state TV TVE, asking him what he likes most about the city, a handbag is stolen live on TV from behind him.

Nos llega vídeo propagandístico de la televisión pública #españa, intentando “ blanquear “la situación de #inseguridadciudadana en #barcelona y la realidad se impone en directo. Ni los medios de comunicación públicos o subvencionados lo pueden ocultar aunque se esfuerzan. pic.twitter.com/PMobiNhOPx — Politeia (@Politeia_ESP) August 14, 2022

As you can see, the images are quite surprising.

As they say, sometimes reality is better than fiction.