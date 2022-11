After weeks of unseasonal weather, autumn has finally arrived in Mallorca with temperatures diving and rain falling across the island. The unsettled weather is expected to continue all week.

This morning the Palma Met Office said that rain had fallen in considerable quantities all over the island. Temperatures have also fallen. Minimum temperatures Funnel cloud hace unos minutos frente a las costas de el Toro (Calvià) @AEMET_Baleares @AEMET_SINOBAS pic.twitter.com/nhICJXl7zt — Duncan Wingen (@DuncanWingen) November 14, 2022 6 Escorca 7 Lluc 9 Campos 9 Campos, Salines 10 Petra 10 Manacor 10 Sa Pobla 10 Binissalem 10 Palma Univ 10 Aerop.Palma 10 Pollença 10 Artà 11 Alfàbia 11 Muro 11 Sineu 11 P.Pollença 12 S.Servera 12 Llucmajor 12 Calvià