Friday, the feast of San Miguel and so the source of the "veranillo de San Miguel", the Indian summer. Another splendid day - clear skies for the most part and very warm. Temperatures due to rise over the weekend.

Forecast for Friday as of Thursday 7.30pm (UV rating 6): Alcudia (18C) 27C, light north breeze; humidity 65%. Three-day forecast - Sat: 29, Sun: 28, Mon: 27.

(18C) 27C, light north breeze; humidity 65%. - Sat: 29, Sun: 28, Mon: 27. Andratx (17C) 27C, light southwest breeze switching northeast; humidity 65%. Sat: 28, Sun: 28, Mon: 27.

(17C) 27C, light southwest breeze switching northeast; humidity 65%. Sat: 28, Sun: 28, Mon: 27. Binissalem (14C) 29C, light southeast-east breezes; humidity 45%. Sat: 31, Sun: 31, Mon: 30.

(14C) 29C, light southeast-east breezes; humidity 45%. Sat: 31, Sun: 31, Mon: 30. Deya (17C) 26C, light north breeze easing to calm; humidity 55%. Sat: 27, Sun: 28, Mon: 27.

(17C) 26C, light north breeze easing to calm; humidity 55%. Sat: 27, Sun: 28, Mon: 27. Palma (15C) 28C, light southwest breeze backing east; humidity 45%. Sat: 30, Sun: 30, Mon: 29.

(15C) 28C, light southwest breeze backing east; humidity 45%. Sat: 30, Sun: 30, Mon: 29. Pollensa (17C) 28C, light north breeze easing to calm; humidity 60%. Sat: 30, Sun: 30, Mon: 28.

(17C) 28C, light north breeze easing to calm; humidity 60%. Sat: 30, Sun: 30, Mon: 28. Porreres (13C) 30C, calm; humidity 40%. Sat: 32, Sun: 32, Mon: 30.

(13C) 30C, calm; humidity 40%. Sat: 32, Sun: 32, Mon: 30. Sant Llorenç (16C) 28C, light east breeze backing north; humidity 50%. Sat: 30, Sun: 30, Mon: 28.

(16C) 28C, light east breeze backing north; humidity 50%. Sat: 30, Sun: 30, Mon: 28. Santanyi (15C) 28C, calm increasing to southeast breeze; humidity 45%. Sat: 30, Sun: 30, Mon: 28.

(15C) 28C, calm increasing to southeast breeze; humidity 45%. Sat: 30, Sun: 30, Mon: 28. Sineu (15C) 28C, light northeast breeze; humidity 45%. Sat: 30, Sun: 32, Mon: 29. * Light breeze to 11 km/h. Thursday summary (to 7.30pm) - Highs of 28.7 Petra, 28.3 Capdepera and Sineu, 28.2 Llucmajor and Pollensa; Lows of 8.2 Son Torrella (Escorca), 12.2 Palma University, 12.3 Can Sion (Campos).