Friday, September 3

Alcudia. 21.00: Alcudia Jazz Festival - Alba Careta Group. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. Ten euros. auditorialcudia.net.



Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 22.00: Variety night. Camp d’en Toios car park. Bookings, activitatsajbanyalbufar@gmail.com.



Cala Millor. 21.00: Company Moviments, ‘Bravura’ - physical theatre, made in Mallorca (circus, theatre, video projection). Sa Maniga Auditorium, C. Son Galta 4. Eight euros. samaniga.es.



Cala Sant Vicenç. 22.00: Mozart Festival - Irene Mas (soprano), Magí Garcías (piano). Cala Molins.



Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 20.30: Concert - Enrockats, Maria’n’Ganxa. Sa Mina Cultural Centre, C. Reis Catòlics 32. Free; bookings at the town hall.



Marratxi. 21.00: Concert - Saskia Griffiths-Moore (British folk singer-songwriter). Sa Cabaneta. Free; bookings, eventbrite.es.



Palma, Palma Circus Cycle. 19.00: Company Manipulats, ‘Téntol’. Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura. Free. 21.00: Company Du’K’tO, ‘Lume’. Ses Voltes. 10-12 euros; palmacultura.cat.



Petra. 22.00: Concert - Roger Pistola Duo. Plaça Pare Serra.



Porreres. 20.30: Deya International Music Festival - Rúben Russo (piano); Beethoven, Ravel, Schubert. Sa Bassa Rotja. 20 euros. dimf.com.



Santa Margalida, La Beata Fiestas. 19.00: Ringing of bells, raising of the standard and the hanging-out of La Beata flags. 19.00: Màgic Cloquell. Plaça Vila. 21.30: Pipers, whistlers, Santa Margalida school of ball de bot. Plaça Vila.



Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas. 20.00: Grup Caliu - ball de bot folk dance. At the sports centre. Bookings, cultura@calvia.com or 971 139 181.

Vilafranca, Melon Fiestas and Fair. 19.00: Children’s entertainment - Astronautes Estrellats. Plaça Centenaris. 20.30: Concert - After Suns. Es Moli Nou football ground. Tickets in advance for both events from the town hall.

Saturday, September 4

Campanet. 20.30: Melodies a l’Aire - Jovan Milosevsky (classical and baroque guitar). Sant Miquel Church esplanade. Free.



Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas. 18.00: Traditional horse and carriages. From Casal de Cultura. 23.00: Playback. Nadal Campaner Arrom School, C. Rafel Horrach. Bookings at the town hall.



Fornalutx, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 21.30: Me Colé - Tribute to Spanish pop group Mecano. Sa Rutlana sports centre. Bookings, biblioteca@ajfornalutx.net; WhatsApp 722 666 562.



Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 19.00: Children’s entertainment. Sa Mina Cultural Centre, C. Reis Catòlics 32. 21.00: Show night - Magic Cloquell, Orquestra Galatzó. Sa Mina Cultural Centre, C. Reis Catòlics 32.



Maria de la Salut, Mare de Déu Fiestas. 20.00: Supper and concert by Fama and the Flames. Sports centre bar. 21.00: Demons. Plaça des Pou. 22.00: Concert - Souldrivers. Plaça des Pou.



Palma. 18.00: ‘Hakuna Matata - El Musical’ (family musical). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com.



Palma. 20.00: Ermonela Jaho (soprano), Elda Laro (piano); Bellini, Bizet, Puccini and others. Palacio de Congresos. 28-35 euros; euroclassics.es.



Palma. 21.00: Open-air cinema - Leigh Whannell’s ‘The Invisible Man’, starring Elisabeth Moss. In English; Castellano subtitles. Ses Voltes. Free.



Palma. 22.00: Vanesa Martin - Spanish singer-songwriter (pop-rock). Son Fusteret Showground, Cami Vell Bunyola. 31.30-68.00 euros. sonfusteret.com.



Palma, Palma Circus Cycle. 11.00: Company Tiramelles, ‘Angus’. Teatre Catalina Valls, Paseo Mallorca 9. 10-12 euros. 19.00: Company Tro, ‘Poi’. Casal de Barri de Joan Alcover, C. Joan Alcover 28. Free. palmacultura.cat.



Pollensa. 20.00: Mozart Festival - Simfonisme: Iván Martín (piano), Majorca Chamber Orchestra; Marriage of Figaro Overture, Symphony No. 35 (Haffner Symphony). Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 10-25 euros; mozartmallorca2021.com.

Puerto Soller. 20.30: Nits Clàssiques de Tramuntana - ‘El Jardí de les Delicies’; Chiavette Consort. Museu del Mar. 15 euros; ticketib.com.



Santa Margalida, La Beata Fiestas. 20.00: Mass. 20.30: Santa Margalida Band of Music - tribute to John Barry. Plaça Església. 21.30: Party with Orquestra Aquarius and the group Val 9. Plaça Vila. (Attendance is seated.)



Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas. 09.30: Nordic walking. 12.00: Open-water swim. Bookings for both, 971 670 310. 20.00: Concert - La Movida Band, Xavi Canyelles. At the sports centre. Bookings, cultura@calvia.com or 971 139 181.



S’Arracó, Mare de Déu de la Trapa Fiestas. 21.00: Aires d’Andratx (folk dance). Plaça Weyler.



Vilafranca, Melon Fiestas and Fair. 19.00-24.00: Nit del Meló Art (art night). Parc Josep Maria Llompart. 22.30: Concert - Tomeu Penya. Es Moli Nou football ground. Tickets in advance from the town hall.

Sunday, September 5

Andratx. 22.00: Nits a la Fresca - Andratx and Son Rapinya bands of music, 'Mamma Mia'. Son Mas Castle (town hall). Five euros.

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 20.00: Piano concert - Tomeu Moll-Mas. At the church. Free; bookings, activitatsajbanyalbufar@gmail.com.

Buger. 21.00: Tango i Originals. Fundacío ACA. 15 euros. ticketib.com.

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas. 19.00: Concert - O'Veus (a cappella). Nadal Campaner Arrom School, C. Rafel Horrach. Bookings at the town hall. For residents of Costitx; one non-resident can attend with a resident.

Fornalutx, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 18.30: Children's games and races; bouncy castle. Sa Rutlana sports centre.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 10.00: Giants, pipers. From the theatre (C. Pou Nou) to the Sa Mina Cultural Centre. 18.00: Traditional games. The clearing on Avda. Cocó. Registrations - sallosapetita.com. 21.00: Night of comedy - El Trobador del Humor. Sa Mina Cultural Centre, C. Reis Catòlics 32.

Maria de la Salut, Mare de Déu Fiestas. 18.00: Children's concert - Astronautes Estrellats. Plaça des Pou. 20.00: Ball de bot folk dance; Germans Martorell. Plaça des Pou.

Palma. 18.00: 'Hakuna Matata - El Musical' (family musical). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com.

Palma. 22.00: Pere Bujosa Trio (jazz). Plaça Esglèsia, Son Sardina. Free.

Palma, Palma Circus Cycle. 11.00: Company Clownomadas, 'Utopia'. Teatre Catalina Valls, Paseo Mallorca 9. 10-12 euros. 18.00: Andy Hughes, 'Yo y Mi Yo'. Casal de Barri de Joan Alcover, C. Joan Alcover 28. Free. 18.00: Company Mardelcirco, 'Seranata Metropolitana'. Casal de Barri de Joan Alcover, C. Joan Alcover 28. Free. 20.00: Company Circ Bover, 'Avol'. 10-12 euros. Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura. 10-12 euros. palmacultura.cat.

Petra. 22.00: Guillem Sansó, Nuu (pop, rock). Plaça Ramon Llull. Free.

Sa Coma. 19.00: Children's entertainment - Spaguetti Punky. By the Sant Llorenç municipal building. Free.

Santa Margalida, La Beata Fiestas. 18.00: Pipers and demons. Placeta Ramon i Panxo. 18.30: Gathering by the town hall for the offer of flowers - pipers, whistlers, ball de bot, band of music, giants. 20.00: Solemn mass. Plaça Església.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas. 19.00: Gathering of giants. Sports centre. 21.00: Children's entertainment - theatre. At the sports centre. Bookings, cultura@calvia.com or 971 139 181.

Vilafranca, Melon Fiestas and Fair. From 09.00: The Melon Fair - 10.00: Pipers; 10.00: Sheepdogs. From 10.00: Children's areas. 11.30: Melon competition. Parc Josep Maria Llompart.

Monday, September 6

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas. 19.00: Concert - Islanders. Nadal Campaner Arrom School, C. Rafel Horrach. Bookings at the town hall. For residents of Costitx; one non-resident can attend with a resident.

Fornalutx, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 20.30: Concert - Xeremiers de Fornalutx (pipers). At Ca'n Xoroi.

Galilea. 19.00: Circus cabaret. Sports centre. 21.00: Mar de So (pop). In the square.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 22.00: Tribute concert - Tribut Hombres G. Sa Mina Cultural Centre, C. Reis Catòlics 32. Free; bookings at the town hall.

Manacor. 20.00: Encontres Orquestrals - Youth musicians from Majorca, Spain, Italy and Portugal; string groups. Sant Domingo Cloister. Free.

Tuesday, September 7

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 20.00: Tribute to the municipality’s senior citizens. At the church.



Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas. 19.00: Tribute acts for Los Secretos and Serrat i Sabina. Nadal Campaner Arrom School, C. Rafel Horrach. Bookings at the town hall. For residents of Costitx; one non-resident can attend with a resident.



Fornalutx, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 22.00: Concert - Marga Pocovi, Orquestra Calypso. Sa Rutlana sports centre. Free.





Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 19.30: Compline service. 19.30: Rhythmic gymnastics. Plaça Espanya. 20.30: Sandungueros Samba Club. Sa Mina Cultural Centre. 21.00: Vaiana - Musical. Sa Mina Cultural Centre, C. Reis Catòlics 32. Free; bookings at the town hall.



Maria de la Salut, Mare de Déu Fiestas. 21.30: Concert - El Hombre 80 Feeling. Plaça des Pou.

Galilea. 22.00: Lacomband Jazz Quartet. Sports centre. Free.

Manacor. 20.00: Encontres Orquestrals - Youth musicians from Majorca, Spain, Italy and Portugal; wind groups. Torre dels Enagistes. Free.

Pollensa. 19.00: Magma, Fuaka, Tonitoy - rock, reggae, fusion. Ca'n Escarrinxo. Free.

Wednesday, September 8

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 08.00: Wake-up; Lira Esporlerina (Esporles Band of Music). 11.30: Solemn mass; parish choir. 18.00: Traditional races. Ctra. Nova.

Cala Sant Vicenç. 20.00: Música desconfinada cycle - Felix von Harnack. Cala Barques. Free.

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas. 12.00: Mass. 17.00: Traditional races. C. Sant Sebastià. 18.30: Children's entertainment with Neo-Rural. Nadal Campaner Arrom School, C. Rafel Horrach. 24.00: Fireworks.

Galilea. 20.30: Big Yuyu (blues). In the square. Free.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas. 11.00: Solemn mass. 12.30: Pipers. Plaça Església. 19.30: Artistic gymnastics. Plaça Espanya. 22.30: David Gómez - One piano and 200 candles. Plaça Espanya. Free; bookings at the town hall.

Maria de la Salut, Mare de Déu Fiestas. 11.00: Mass. 17.30: Children's playback. Plaça des Pou. 19.00: Mass. 23.00: Xanguito (award-winning Majorcan pop group) and O-erra. Plaça des Pou.

Palma. 20.00: Hot Creepers - swing music. Plaça Santa Pagesa. Free.

Palma. 21.00: Open-air cinema - Polo Menárguez's 'El Plan' (comedy drama). In Castellano; English subtitles. Ses Voltes. Free.

Pollensa. 20.00: Música desconfinada cycle - Jive Jam, Plaça Ca les Monnares; Pep Aspas Trio (jazz), Plaça Major. Free.

Porto Cristo. 21.30: Encontres Orquestrals - Youth musicians from Majorca, Spain, Italy and Portugal; string and wind groups. At the church. Free.

S'Arracó, Mare de Déu de la Trapa Fiestas. 19.30: Mass.

Thursday, September 9

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas. 23.00: Boutukada drummers and final fire crackers (Dimonis de Son Ganxó).

Deya. 20.30: Deya International Music Festival - Dina Nedeltcheva (piano), Deià Chamber Players; works by Chopin. 20 euros. dimf.com.

Lloseta. 19.30: Caspary, Maisurt - indie-rock. Sa Mina Cultural Centre, C. Reis Catòlics 32. Twelve euros; wegow.com.

Manacor. 19.30: Encontres Orquestrals - works by Stravinsky, Tchaikovsky, Fons. Manacor Auditorium, Passeig Ferrocarril. Seven euros; teatredemanacor.cat.