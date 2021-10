Today, October 28

Llucmajor. 12.00. Custom Days. 7th Edition of classical motorcycles gathering. Shiva Beach Club (Bahia Grande). There will be market, music, dance, shows and much more. 10 euros per day. 25 euros until Sunday November 31 at evenbrite.de.

Palma. 10th Evolution Film Festival. CineCiutat screenings: 17:00. “The Salt of the Earth” (Doc), 110min. 17:00. Short Films - Female Power: “Tuk Tuk”, 25 min; “Ala Kachuu – Take a Run”, 38 min; “Doah”, 14 min; “Prime of my life”, 10 min; “A little less conversation” (MIB), 14 min. 19:30 “Canvis” (MIB Doc), 60min. 19:30. “Nando” (Doc), 5 min and “Holy Frit” (Doc), 120 min. 21:00. Short Films #7 Love Stories: “Faith”, 4 min; “Paris – Montreal”, 21 min; “The Catch”, 16 min; “Headwind”, 13 min; “Fabiu”, 30 min and “Sol Sol” (MIB), 11 min. 21:30. Short Films #8 A Bit Twisted: “Lightnings”, 21 min; “Windowless”, 27 min; “November 1st”, 24 min; “J’ai Le Cafard”, 13 min and “Panama Man” (MIB), 5 min. Sala Augusta screening: 20:15 “Sonic Fantasy” (MIB Doc), 90 min. Tickets at www.evolutionfilmfestival.com

Palma. 19.00. Poetry recital and music as part of the Catalan Book Week which runs until Monday November 1. La Misericordia courtyard (Plaça de l’Hospital, 4).

Palma. 19.00. Jose Manuel Sánchez (tenor) and Francesc Blanco (pianist). Can Balaguer (Carrer de la Unió, 3). Free with invitation at palmacultura.cat.

Palma. Dinosaurs Tour. Son Fusteret fairgrounds (Camí Vell de Bunyola, s/n). Mondays to Fridays 17.00 to 21.00. Saturdays, Sundays and public holidays 10.00 to 14.00 and 16.00 to 21.00. Tickets 9 euros (children and adults). Under 2 years are free. Tickets at the box office or https://www.dinosaurstour.com/. Runs until November 21.

Tomorrow, October 29

Esporles. 18.30. Music. Maria Hein & Rëina. Casa des poble. Tickets 10 euros at ticketib.com.

Inca. Leisure and Sports Fair. 18.00. Children’s storytelling. Municipal library. Reservation www.ticketib.com. 21.00. Concert L.A. Songs and Stories Tour. Casal de Cultura. Limited places. Reservations www.ticketib.com.

Manacor. 19.30. Music. Marala. Auditorium (Av. Del Parc, s/n) 10 euros.

Palma. 20.00. Music. DaBraccio Quartet. Municipal Theatre Xesc Forteza (Plaza de Miquel Maura, 1). 10/12 euros.

Palma. 10th Evolution Film Festival. CineCiutat screenings: 17:00. Short Films - Family: “Jack and Jo don’t want to die”, 20 min; “On My Mind”, 18 min; “Empty Frame”, 2 min; “YÉYÉ” (MIB), 18 min; “Dolapo is fine”, 15 min and “Papi”, 7 min. 17:00. Spanish Short Films. “Survivors”, 6 min; “Imposible decirte adios”, 16 min; “Fenomenal”, 11 min; “Sense Postre”, 13 min; “Me Voy”, 12 min; “The Dance of the starling”, 13 min; “Black Wool”, 19 min; “Burros”, 15 min and “The Treatment”, 9 min. 19:00. “Queer Docs”, 51 min; “Flamenco Queer”, 22 min and “Fernández Pratsch”, 29 min. 19:30. “Bienvenidos a España” (MIB Doc), 90 min. 20:30. Experimental Short Films. “Regressive – Daudalogn”, 8 min; “Water Dreams”, 11 min; “The blood flow, 3, min: “Lucky Feet 2000”, 5 min; “Big Touch, 3 min. “Skrzykot”, 3 min and “Casual Vignettes of Gilded Vulgarity, 12 min. Music Videos, 67 min. 21:30. “Spring Blossom”, 70 min. In French. Tickets at www.evolutionfilmfestival.com.

Markets

Today: S’Arenal (flea market), Ariany, Calonge, Campos, Consell, Inca, es Llombards, Moscari, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, ses Salines, Sant Joan and Sant Llorenç des Cardassar. Palma: Can Pastilla and Pere Garau.

Tomorrow: Algaida, s’Arenal, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Es Pont d’Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer, Son Servera. In Palma: Rafal Nou (between the streets of Selva and ses Salines) and sa Vileta (Plaza de Tarent).