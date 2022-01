January 26

Calvia. 11.55. 31st Challenge Ciclista Mallorca. Calvia Trophy. Paguera-Palmanova. 154,7kms. Runs until Sunday January 30. Complete routes and information here: https://vueltamallorca.com/challenge-mallorca/

Santanyi. 12.00. Every Wednesday and Saturday. Organ recital by Jordi Bosch. Sant Andreu church. Free.

January 27

Alcudia. 11.45. 31st Challenge Ciclista Mallorca. Puerto Alcudia Trophy. 173,2kms. Runs until Sunday January 30. Complete routes and information here: https://vueltamallorca.com/challenge-mallorca/

Palma. 18.30. Musical. “Una Tienda en Paris”. Auditorium (Paseo Maritimo, 18). 25 euros. Runs until Saturday January 29.

Palma. 19.00. RetROCKspectiva series. Documentary. California Dreamin. The songs of the Mamas & The Papas. Fundacio Miro Mallorca. Cala Major. Free. In English.

Palma. 20.00. Balearic Symphony Orchestra. “Germania 500”. Teatre Principal (C/Riera 2A, by Plaza Major and Plaza Weyler). 30 euros.

Palma. 22.00. Music. Maribel Mayans. La Movida. (Albo, s/n Commercial Centre Centro Park by Son Rapinya exit). 8 euros at https://entradium.com/

Markets (8.00 to 13.00)

Wednesday Andratx, s’Arenal, Bunyola, sa Cabana (Marratxi), Capdepera, Cas Concos (Felanitx), Deya, Llucmajor (Passieg Jaume III), Llucmajor (Maioris), Las Palmeras, Petra, Puerto Pollensa, sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu and Vilafranca de Bonany. In Palma: s’Arenal and es Coll d’en Rabassa.

Thursday S’Arenal (flea market), Ariany, Calonge, Campos, Consell, Inca, es Llombards, Moscari, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, ses Salines, Sant Joan and Sant Llorenç des Cardassar. Palma: Can Pastilla and Pere Garau.