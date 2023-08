Friday, August 11

Alaro, Sant Roc Fiestas - 9pm: Al fresco supper in the streets.

Alcudia - 10pm: Theatre (in Catalan). Roman Theatre, Pollentia. Free.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 11.30pm: Party with various DJs. Plaça Costa.

Cala Llombards, Summer Fiestas - 9pm: Cala Llombards generations. Avda. Cala Llombards.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 7pm: Street dance. Plaça Centre Cap Vermell. 9pm: Line dance. Plaça Pins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9.30pm: Pa amb oli. Ten euros, tickets by August 9. Plaça Estació. 11pm: Party with various DJs. Sports ground.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Jewel races. C. Marina. 9pm: Al fresco supper, bookings by August 9; music from Aquellos Maravillosos Años. Plaça Cervantes.

Colonia Sant Pere - 9.30pm: Voodoo Children; Toni Vaquer's jazz big band. Plaça Sant Pere. Free.

El Toro, Summer Fiestas - 9.30pm: Woody Band; music and dance from midnight.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 5pm: Garrova Estrucada party - procession, DJ. Plaça Espanya and Plaça Rufino Carpena. 11.00pm: Party with The Hawaiians and DJ. Plaça Espanya.

Paguera - 8pm: Ànima de La Traviata de Verdi; Nuria Vilà (soprano), José Manuel Sánchez (tenor), Lluís Sintes (baritone). Paguera Auditorium, C. Pins 17. 10 euros. euroclassics.es.

Palma - 6pm: Spanish pop-rock; Loquillo, Ilegales, La Granja. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. From 40 euros. sonfusteret.com.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 7pm: Summer Carnival 2023; DJs. Plaça Moli de n'Amengual. 8.45pm: Procession and then performance of folk dance by Aires de Monti-Sion and Coros y Danzas Nuestra Señora de la Soledad de Aceuchal (Badajoz, Extremadura). Avda. Bisbe Campins.

Porreres - 9pm: Franca Masu (singer-songwriter, Catalan Algherese dialect). Santuari de Monti-Sion. 15 euros. lallunaenvers.cat.

Porreres - Deya International Music Festival, 9pm: Xin Wang and Florian Koltun (pianos); Grieg, Mozart and others. Sa Bassa Rotja, Camí de sa Pedrera s/n. 25 euros. dimf.com.

Port Adriano - 10pm: Gipsy Kings by Diego Baliardo. From 40 euros. portadrianomusic.es.

Portals and Bendinat, Summer Fiestas - 9.30pm: Al fresco supper, cocktails and tortilla contest, music from Los Ramonells and DJ. Calita de Portals.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11.30am: Jewel races. C. Sa Travessia. 11pm: Carnabars; costume event and bar crawl.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 9pm: Paella evening. Bookings by August 9; 10pm: Music from La Década Prodigiosa. Plaça S'Era Vella.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 7pm: Night of street art; music, tapas, food trucks. 10.30pm: Concert - Tomeu Penya i Geminis, La Canción del Verano. Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 9.30pm: Children's party and entertainment. Es Parc. Followed by fire crackers.

S'Illot, Summer Fiestas - 8pm: Procession with La Salle Band of Drummers and Cornets. Plaça Llop. 9pm: Opening address and concert by the Manacor Band of Music.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Music night. Plaça Fossar.

Soller - 9pm: Biel Majoral (folk singer). Casal de Cultura - Museu de Soller, C. Sa Mar 13. 12 euros.

Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 8pm: Sunset with drinks.

Valldemossa - 8.30pm: Mary Lambourne and Gori Matas; vocals and piano. Fundació Coll Bardolet, Via Blanquerna 4. Free.

Trakabar in Cala Ratjada.

Saturday, August 12

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10.30am: Water games. Municipal pool. 11.30pm: Duplicats, ForaNom, DJs. Plaça Vila.

Ariany - 8.30pm: Line dance. Plaça Major.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Sports party and trempó salad; 11pm: Party with DJ Oscar Romero. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm-midnight: Artisan and gastronomy market; 11.30pm: La Decada Prodigiosa, La Movida Band, DJ. Plaça Costa.

Cala Llombards, Summer Fiestas - 11pm: Revival party, food trucks. Plaça Nova.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 5pm: Trakabar; procession with the band of music to bars, one euro per drink. From Cala Gat beach to Plaça Pins. 11pm: Party with DJs. Plaça Pins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 5pm: Procession with DJ. Plaça Sa Creu to the old football ground. 5.30pm: Soapy pole, tug o' war and other tests. 7.30pm: Procession back to Plaça Sa Creu. 8pm: Evening party with After Suns and DJ; 11pm: Correfoc; Esquitxafoc, Cau des Boc Negre, Batukada Terraroja; 12 midnight: Concert - Old Noise plus DJs. Plaça Sa Creu.

Nit de l'Aubua in Can Picafort.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11.30am: Regattas. From 6pm: Nit de l'Auba; all-nighter with DJs Dale Howard, Stefano Noferini and others. Sports centre. 15 euros. 8pm: Karate demonstration; 10pm: Folk dance and music; Santa Margalida School of Ball de Bot, Tramudança, Música Nostra. Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - 7pm: Processions and opening address. 9pm-4.30am: Live music acts and DJ. Plaza Europa.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 11.30am: Children's foam party. Passeig Jaume III. 7pm: Bigheads, demons, giants. Procession from Plaça Espanya. 11pm: Party with Tinbrass Band. Plaça Espanya. 11.30pm: Concert - La Abeja. Passeig Jaume III.

Palma - 10pm: Miguel Rios (Spanish rock). Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. From 27 euros. sonfusteret.com.

Pollensa - 10pm: Pollensa Festival; Balearic Symphony Orchestra, University of the Balearic Islands Choir; Bach, Beethoven and others. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 24-35 euros. festivalpollenca.com.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 8.30pm-6am: Sa Torrada (barbecue); music and dance from Els Valencians, Aires de Monti-Sion, S'Estol Porrerenc, Tomeu Barceló, Filharmonica Big Band, Horris Kamoi, Cirko, DJs. Parc de n'Hereveta.

Port Adriano - 10pm: God Save the Queen (Queen tribute show). From 40 euros. portadrianomusic.es.

Portals and Bendinat, Summer Fiestas - 10pm: Paella, pastries and masks contests, plus DJ. Calita de Portals.

Portocolom - 6.30pm: Batucada drummers procession; 8.30pm: Party with Cirko and DJs. Sa Bassa Nova.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Children's party. Plaça Son Bru. 10pm: Playback competitions. Plaça Ajuntament.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 7pm: Evening party with DJs. Plaça S'Era Vella.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 7.30pm: Human towers. Plaça Església. 8pm: The fair at the station; tapas, food trucks, music from Martini Boys. 12 midnight: Anegats, Valnou, DJ. Plaça Ajuntament.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8.30pm: Procession of traditional Mallorcan dress. Plaça Vila. 11pm: Emboirats, Islanders and DJs. Plaça Ses Escoles.

S'Illot, Summer Fiestas - 6pm: Evening party. Plaça Mollet.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Al fresco supper, bookings by August 11; 9.30pm: Playback competition; 11.30pm: DJs party. Plaça Fossar.

Pianist David Gómez.

Sineu - 10pm: David Gómez; one piano and 200 candles. Finca Cas Pianista, Ctra. Sineu-Ariany. davidgomezpiano.com.

Soller - 8pm: Sophie Tran Ky (soprano), Suzanne Bradbury (piano); Bizet, Handel and others. At the church.

Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 8pm: Fish and rice.

Cavallet Cotoner dancers in Llucmajor.

Sunday, August 13

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10pm: Bingo. Plaça Vila.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Procession. 7.30pm: Opening address, concert by Music Clàssic. Old church. 8.30pm: Tapas night; 11pm: DJ. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm-midnight: Artisan and gastronomy market. Plaça Costa. 9pm: Adagio Band of Music. Plaça Eivissa.

Cala Llombards, Summer Fiestas - 7pm: Mass, followed by pa amb oli supper (tickets by August 5). Civic centre.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Fortieth anniversary of folk dance group Brot de Taperera, Quatre de Cor choir. Plaça Sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10am: Can Picafort swim. Moll Vell. 9pm: Andalusia Night; flamenco dance and music. Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - 5.30pm: Water party. 8.30pm: Children's foam party followed by adults. Music and dance until 2.30am. Plaza Europa.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 9am: Wake-up by the pipers in the streets. 6.45pm: Floral offer. Plaça Sant Bonaventura. 7pm: Cavallet Cotoner dancers, Llucmajor Band of Music. From Plaça Espanya. 7.30pm: Eucharist. 8.30pm: Further dances by the cavallets and other folk dance. Plaça Espanya. 10pm: Concert - Llucmajor Band of Music. Plaça Sant Bonaventura.

Sant Roc fiestas in Porreres.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 5.30pm: Sant Roc races. Plaça Vila. 6pm: Concert by various bands. S'Escorxador. Pay as you wish. 7pm: Horse show. Son Mora Guixa. 9.30pm: The Swing Preachers and Jaume Rosselló Trio. Plaça Vila.

Portals and Bendinat, Summer Fiestas - 9pm: Karaoke. Calita de Portals.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7.30pm: Tortillas and sweet pastries contest; 9.30pm: Trempó salad; 10.30pm: Bingo. Sports centre.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 9pm: Ball de bot folk dance with Es Revetlers and Xiclalènia. Plaça Sant Josep.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 8pm: Concert - Coral Llorencina choir. Espai 36, C. Major 36. Free with bookings through ticketib.com or at Espai 36. 10pm: Tribute acts - for Alejandro Sanz and Nino Bravo. Plaça Ajuntament.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7pm: Concert - Coral Sor Francinaina choir. At the church.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Espigolada party. From the town hall.

S'Illot, Summer Fiestas - 9pm: Bingo. Plaça Llop.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 12 midnight: Orquestra Berimbau, Descalaixats, ForaNom, DJ. Plaça Fossar.

Sineu - 10pm: David Gómez; one piano and 200 candles. Finca Cas Pianista, Ctra. Sineu-Ariany. davidgomezpiano.com.

Valldemossa - 9.30pm: Chopin Festival; Anton Gerzenberg (piano), Chopin, Ligeti, Vidal. Charterhouse Cloister. 15-30 euros. festivalchopin.com / ticketib.com.