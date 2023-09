Monday, September 4

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 6pm: Children's party. Clastra de sa Baronia. 8pm: Mass in tribute to senior citizens, then al fresco supper and havaneres concert by Ben Trempats (below). Plaça Vila.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 6pm: Family event, games and more; 9pm: Playback contests. Plaça Espanya.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 8pm: Fiestas' address; 9pm: Ball de bot folk dance. Plaça Pou.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the Streets; Vao Com Tudo. By the tourist information office. Free.

Santa Margalida, La Beata Fiestas - 6pm: Party for the over-80s; School of ball de bot and pipers and whistlers; 9.30pm: Comedy with Agustin El Casta and Madó Pereta. Plaça Vila.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 6pm: Children's evening; music, theatre, caricatures, foam party and disco (8pm). Plaça Pinada.

Tuesday, September 5

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 9pm: Al fresco supper in the streets, batucada. 12 midnight: Megastar Duo, Valnou, Islanders. Plaça Vila.

Fornalutx, Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 8pm: Solidarity 'fideuà' (noodles). Plaça Espanya.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 9.30pm: Folk dance with Estel del Cocó. Plaça Espanya.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 6pm: Party for senior citizens. Plaça Pou. 7.30pm: Demons. Ca ses Monges.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 10pm: Correfoc; Dimonis Factoria de So (Santa Maria). Promenade, C. Balneari.

Wednesday, September 6

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 10pm: Variety night. Plaça Vila.

Deya - 8.30pm: Deya International Music Festival, Ryan Wang (piano, below); Chopin, Liszt. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 25 euros. dimf.com.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 9.30pm: Night walk. From Plaça Espanya, 11pm: Foam party. Plaça Espanya.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 9.30pm: Children's al fresco supper, disco. Plaça Mercat.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the Streets; Jaume Cerdà, Jive Jam. By the tourist information office. Free.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 7pm: Dramatised cultural route. Registrations: cultura@calvia.com, 971 139 181. From Creu de Santa Ponça. 10pm: Cinema - 'Elvis'. Plaça Pinada.

Thursday, September 7

Arta, Arta Fair - 9pm: Benefit pa amb oli. Ten euros in advance from various outlets. Plaça Pes dels Porcs.

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas - 11am: Spinning tops; 5pm: Races. Plaça Jardí. 10pm: Concert - Costitx School of Music; 10.30pm-4.30am: Orquestra Nexus, La Hoguera, Islanders, DJs. Plaça Mare de Déu. 12 midnight: Fireworks. Casal de Cultura.

Fornalutx, Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 8am: Firing of rockets, descent of the bull. 10.30am: Xaranga music, Els Valencians. Plaça Espanya. 8pm: Firing of rockets. 10pm: Review night; Xavi Canyelles (comedy), Enzo Lorenzo (magic), Circ Stromboli acrobats. Plaça Espanya.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 6pm: African dance. Plaça Espanya. 7.30pm: Compline service. 9pm: Sandungueros Samba Club; 10pm: Xanguito (below), The Cassettes. Plaça Espanya.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 10.30pm: Orquestra Oasis, Cirko, Buzz Lightyear. Plaça Pou.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 12 noon-1am: Mediaeval market. Promenade, C. Balneari, Avda. Rei en Jaume 1. 7pm: Children's concert - Spaguetti Yeye; 10pm: Comedy, Agustin El Casta. Plaça Pinada.