This weekend marks the official start of the summer season, highlighted by the Sant Joan Fiestas in Deya, Palma, Mancor de la Vall, Muro, Portopetro, and Son Servera. Next week, the Sant Pere Fiestas will be celebrated in Andratx, Esporles, Buger, and Puerto Alcudia. Marratxi will host the Sant Marçal Fiestas, while Sant Llorenç will celebrate the Sant Joan Pelut Fiestas.

Minorcan horses in Mancor de la Vall for Sant Joan. Friday, June 21 Calvia , JoanArt 2024 - 7pm: Exhibition of caricatures by Bibi from the Majorca Daily Bulletin. Town hall. 9.30pm: Music and readings. Can Verger.

- 8pm: Balearic Symphony Orchestra quintet; Brahms, Schubert. At the church. Free. Esporles , Sant Pere Fiestas - 6.15pm: Raising of banners. 7pm: Opening address. Plaça Ajuntament. 10.30pm: The Lira’s Band and DJ. Placeta Jardinet.

- From 5pm: Sumoon Fest; urban music - Danny Romero and others. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 50 euros. Mancor de la Vall , Sant Joan Fiestas - 7pm: Minorca horses parade. From C. Massanella. 11pm: Moguda Mancorina night party - 11pm: Sonats; 1am: Minorcan horses and Inca Band of Music; 2.15am: Societat Anònima; 3.45am: Enrockats; 5.15am: DJ. Plaça Ajuntament.

- 8pm: Jazzcinc (quintet). Cas Retratista, C. Pujol 10. Ten euros. Muro , Sant Joan Fiestas - 8pm: Bar run. 10pm: Correfoc; Dimonis Sa Pedrera, Dimonis JJ Gertans (Arta), Dimonis Endiominiats (Llubi). Bullring. 11.30pm: Avalanx and other bands. Plaça Comte Empúries.

- 8pm: Palma Conservatory Students. Bellver Castle. Palma - 8pm: Spring Melodies; Cumie Dunio, singer and instrumentalist formerly with Cirque du Soleil. Fundació Sa Nostra - Can Tapera, C. Can Tapera 5. 15 euros.

- 8.30pm: Studium Aureum choir, soloists, Andreu Riera (piano). Palma Conservatory, C. Alfons el Magnànim 64. 20 euros. Palma - 9pm: Darren Hayman, British indie-folk. Son Boter, C/Saridakis, 35. 1€. ticketib.com

- 10pm: Palma Cemetery Nightime visit. Cami de Jesus, 2. 7€ at entradas.uepmallorca.app Pollensa - From 7pm: World Music Day; The Hawaiians, Dr Zhaska y la Misterio, plus others. Plaça Major and other locations.

- From 7pm: World Music Day; The Hawaiians, Dr Zhaska y la Misterio, plus others. Plaça Major and other locations. Son Servera, Sant Joan Fiestas - 5pm-10pm: Water park, Holi festival, foam party. Plaça Mercat. 9.30pm: Orquestra Lauseta and choirs; Phantom of the Opera and West Side Story. Església Nova. Brutatló Andratx for their Sant Pere fiestas. Saturday, June 22 Andratx , Sant Pere Fiestas - 6pm: Brutatló Andratx; obstacle race. Sports centre.

- 9.30pm: Ferran Palau (singer-songwriter). Casa Llorenç Villalonga Gardens, C. Bonaire 25. 20 euros. Buger , Sant Pere Fiestas - 3pm: Raising of the banner and ringing of bells. 7.30pm: Opening address. La Placeta de La Glòria. 8.30pm: Acadèmia 1830 clarinet and strings quartet. At the church.

, JoanArt 2024 - 9pm: Salsa, Tom Trovador and DJ. Plaça Collidores d’Oliva. Deya , Sant Joan Fiestas - 11pm: Enrockats, Saoko, Sonats and DJ. Joan Mas Amphitheatre.

, Sant Pere Fiestas - 8pm: Vermouth, comedy, music; 11pm: Concert - Devil Next Door. Placeta Jardinet. Felanitx - 8pm: David Gómez (piano). Cristo Rey de Sant Salvador. 20 euros. ticketib.com.

- 8pm: Inclassic; Orfeó Harpa d’Inca choir. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. Free. Lloret de Vistalegre - 9pm: Maria Assumpció Janer (harp); Albéniz, Dussek and others. Nostra Senyora de Loreto Church. Ten euros.

- 9pm: Sons de Nit; Toni Gomila, Marcel Cranc, Queralt Albinyana. Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2. 25 euros. fonart.com. Mancor de la Vall , Sant Joan Fiestas - 5.30pm: Mini Mancor Xtreme; sport and entertainment. C. Metge Josep Mateu. 8.30pm: Al fresco dinner (bookings by June 20). 10.30pm: Orquestra Mallorca, Lola’s Band. Plaça Ajuntament.

, Sant Marçal Fiestas - From 5.30pm: Marrockxí 2024; festival of local rock bands. Son Veri. Muro , Sant Joan Fiestas - 12 midnight: Revival Party; DJs with music from the 70s to 90s. Plaça Comte Empúries.

- From 12 noon. Artisan market and vermouth. Syndeo Lounge & Restaurant. Carrer Camilo Jose Cela 5. Palma - From 4pm: The Dream Island; Cano, Jose de las Heras and other DJs. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. 22 euros. sonfusteret.com.

, Sant Joan Fiestas - 10.30pm: Eva (90s music). Sports courts. Puerto Alcudia , Sant Pere Fiestas - 10am: Sandcastle competition. Beach by the marina. 9pm: Sardine barbecue, Havaneres songs from Arpellots. Three euros. Old pier.

5.30pm to 11.30pm. Full Moon Party. Sa Gavina Beach Club. Carretera d’Arta, 3. Sant Joan , Sol que Balla (Dancing Sun) Fiestas - 9pm: Demons and pipers from the town hall. 8pm: Band and DJs, bar and hamburgers. Santuari de Consolació.

, Sol que Balla (Dancing Sun) Fiestas - 9pm: Demons and pipers from the town hall. 8pm: Band and DJs, bar and hamburgers. Santuari de Consolació. Santa Ponsa - 11am: ATP 250 Mallorca Championships (qualifiers). Mallorca Country Club, Avda. Golf. mallorca-championships.com. (Sunday/Monday from 11am; Tuesday/Wednesday from 1pm; Thursday 11.30am.)

- From 10am: Feel the Real; DJs, yoga. Son Castell, Cami de Son Castell 20. 18 euros. Son Servera, Sant Joan Fiestas - 8pm: Wine night, plus jazz music. Església Nova. 20 euros. 11pm: Tomeu Penya i Geminis, Anegats. Plaça Mercat. Drac de na Coca will be at the Parc de la Mar.

Sunday, June 23 Andratx , Sant Pere Fiestas - 8pm: Folk dance and music. Town hall cloister.

, JoanArt 2024 - 7pm: Art market; music from Christa Elmer and Fabrice Delmas, Monkey Doo; food trucks. Plaça Església. Deya , Sant Joan Fiestas - 10am: School of music concert. Can Vallès. 9pm: Havaneres songs. Cala Deya.

, Sant Pere Fiestas - 6pm: Jewel races and games; 7pm: Children’s entertainment; 9.30pm: Children’s correfoc, Dimonis Bocsifocs. Placeta Jardinet. Esporles , Learn the art of Jewellery making - 11am to 1.30pm. With Lidia Bosch. 110€. diada-days.com.

, Sant Joan Fiestas - 7pm: Giants, cavallet dancers. Plaça Ajuntament. 7.30pm: Service and dance of offer. At the church. 8.30pm: Folk dance with Festa Pagesa; 10.30pm: Havaneres songs. Plaça Ajuntament. Marratxi , Sant Marçal Fiestas - 10am: Children’s water park. La Verònica. 5pm: Family activities. Son Veri

, Sant Joan Fiestas - 6.30am: Wake-up with Xaranga Murera. 9.30pm: Urban dance; 12 midnight: DJ. Plaça Comte Empúries. Muro - 9pm: Sons de Nit; Toni Gomila, Marcel Cranc, Queralt Albinyana. Convent Cloister, Plaça Convent. 25 euros. fonart.com.

- 9pm: Sons de Nit; Toni Gomila, Marcel Cranc, Queralt Albinyana. Convent Cloister, Plaça Convent. 25 euros. fonart.com. Palma , Nit de Foc - 8.30pm: Children’s correfoc, folk music (Al-Mayurqa), concert by Pep Suasi to conclude events; 10.30pm: Correfoc; Dimonis Enfocats, Realment Cremats, Kinfumfa, Ses Germanies, Illa Galera, Maleits Encabritats, Trabucats, Cau des Boc Negre, Incubus plus beasts of fire Drac de na Coca, Drac i Guardians de Sant Jordi, Oliba de la Real. Parc de la Mar.

- 8.30pm: After Suns, other groups and DJs Juan Campos and Txema Sánchez. Es Carregador beach. Porreres - 7pm: Balearic Symphony Orchestra (flute, violin, bassoon, harpsichord, guitar, percussion), Maria Rosselló (soprano); works by Arta composer Antoni Lliteres. Porreres Auditorium, C. d’en Cerdà 21. auditoriporreres.cat.

, Sant Joan Fiestas - 10.30am: Soapy pole; 8.30pm: Al fresco dinner (tickets in advance); 9.30pm: Havaneres songs with Ben Trempats. Fishermen’s pier. Puerto Alcudia , Sant Pere Fiestas - 10pm: Comedy with Rubén Garcia. Paseo Marítimo.

, Sol que Balla (Dancing Sun) Fiestas - 8.30pm: Dragona de Son Juny and batucada drummers. Camí Consolació. Sant Llorenç , Sant Joan Pelut Fiestas - 8pm: Raising of the banner; 8.30pm: Barbecue, folk dance with NiraBé and the pipers of Sant Joan Pelut. Plaça Ajuntament.

- 8.30pm: La Movida Band, DJs. Plaça Pinada. Son Servera, Sant Joan Fiestas - 9pm: Orquestra Aquarius, Eva, 1iVers, DJ. Plaça Mercat.