Sant Bartomeu fiestas in Consell. Monday, August 19 Capdepera , Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Ball de bot with Castell de Capdepera and Sonadors Joves. Plaça Sitjar.

Consell , Sant Bartomeu Fiestas - 6.30pm: Traditional games. Avda. Francesca Homar.

Pollensa - 8.30pm: Music in the Streets. Plaça Seglars.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the streets. Tourist information office.

- 8.30pm: Music in the streets. Tourist information office. Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 9.30pm: Night walk from the town hall. (Reflective clothing of some sort, torch, water.) Montuiri celebrate Sant Bartomeu fiestas. Tuesday, August 20 Capdepera , Sant Bartomeu Fiestas - 8.30pm: Al fresco dinner; 9.45pm: Concert - Capdepera Youth Choir, followed by bingo. Plaça Sitjar.

Consell , Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Address for the fiestas, followed by comedy with Rubén García. Plaça Major.

Montuiri , Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Ice-cream contest; 10pm: Bingo. Plaça Major.

Palma - 9pm: Gala of Mallorcan dancers (ballet). Bellver Castle. 12 euros. palmacultura.cat.

Palma - 9pm: Toc de Crida (folk music) + Sarau Alcudienc (folk dance). Secar de la Real Monastery, Cami de la Real. Free.

Pollensa - 8pm: Lolo Jazz Project, Pep Lluis & The Grounding, MG Quartet. Can Escarrintxo, Ctra. Lluc. Free.

Sa Pobla - 10pm: Sa Pobla Jazz Festival; Marta Sánchez Trio; Marta Sánchez (piano), Michael Formanek (bass), Andres Litwin (drums). Parc Can Cirera Prim. 10 euros. sapobla.cat.

- 10pm: Sa Pobla Jazz Festival; Marta Sánchez Trio; Marta Sánchez (piano), Michael Formanek (bass), Andres Litwin (drums). Parc Can Cirera Prim. 10 euros. sapobla.cat. Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 6.30pm: Children's play area and party with Cucorba. Escoles Velles. Marta Sanchez at Sa Pobla Jazz Festival. Photo: Ajuntament de Sa Pobla Wednesday, August 21 Alcudia - 10pm: Desiguales (acoustic duo). Can Torro Library, C. Serra. Free.

Alcudia - 10pm: Desiguales (acoustic duo). Can Torro Library, C. Serra. Free.

Capdepera , Sant Bartomeu Fiestas - From 6pm: Garbeo Gabellí; Three stages with bands and DJs. Plaça Sitjar, C. Centre, Plaça Constitució.

Consell , Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Al fresco dinner. Ses Escoles. (Tickets by August 16.)

Deya - 9pm: Deya International Music Festival; Zuill Bailey (cello) and Natasha Peremsky (piano), Chopin and Rachmaninoff. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 30 euros. dimf.com.

Montuiri , Sant Bartomeu Fiestas - 10pm: Concert - Montuiri Band of Music. Plaça Major.

Muro - 10pm: Sa Riba Folk; Toc de Crida (Mallorcan folk). Can Massanet, Passeig Sa Riba. Free.

Puerto Andratx - 9.30pm: Goran Levi Quartet (jazz). Studio Weil, C. Valleluz 1. 20 euros.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the streets. Plaça Miquel Capllonch.

Sant Joan , Sant Joan (Degollat) Fiestas - 6pm: Ringing of bells and raising of banners, pipers and opening address. Town hall and church. 7.30pm: Departure of the demons from the town hall. 9pm: Tapas route.

Ses Salines , Sant Bartomeu Fiestas - 8pm: Senior citizens party. Plaça Major.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Bigheads procession. From Plaça Constitució to Can Dulce. Followed by address for the fiestas. Bruno Soto to perform in Andratx.

Alcudia - 9pm: Via Fora; dramatised scenes from Alcudia's history. From Porta des Moll. Free.

Andratx - 10pm: Nits a la Fresca; Bruno Sotos (singer-songwriter). Son Mas (town hall). Free.

Capdepera , Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Children's games and entertainment. Plaça Sitjar.

Consell , Sant Bartomeu Fiestas - 9.30pm: 35th Playback Grand Gala. Ses Escoles.

Felanitx , Sant Agustí Fiestas - 8pm: Al fresco dinner in the streets.

Palma - 9pm: Jazz Palma Festival 2024; Marco Mezquida Trio - Marco Mezquida (piano), Masa Kamaguchi (double bass), Ramon Prats (drums). Bellver Castle. 20 euros. palmacultura.cat.

Pollensa - 8.30pm: Music in the streets. Plaça Major.

Sa Pobla - 8.30pm: Sa Pobla Jazz Festival; Big Babo - Carles Medina (sax), Toni Mora (piano), Joan Garcias (double bass), Enric Fuster (drums). Can Verdal, C. Curt 4. Free. sapobla.cat.

Sant Joan , Sant Joan (Degollat) Fiestas - 6.30pm: Children's and family games; 7pm: Mountain bikers and walkers; 9pm: Cinema - Barbie. Plaça Constitució.

- 6pm: MAAD; Artisan, art and design market. Plaça Cartoixa. Valldemossa - 9pm: Sons de Nit 2024; Tiu (Mallorcan singer) with Jordi Tugores and Pere Dàvila (guitars). Charterhouse gardens. 12 euros. fonart.com / ticketib.com.