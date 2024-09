Re-enactment on Saturday of the September 1229 invasion by the forces of Jaume I in Santa Ponsa (Moors and Christians); various fiestas for the Virgin Mary's birth, for Sant Mateu, for Sant Nicolau and for figs (Lloret de Vistalegre); first big fair of the season in Arta; the excellent Elyella in Magalluf; the Puccini-Dvorak festival starts in Pollensa, as also do the Alcudia Jazz Festival and the huge Maris Galicia gastronomy event in Palma.

Friday, September 6 Arta , Arta Fair - 8.30pm: Pa amb oli charity event. Plaça Pes dels Porcs. Ten euros, tickets from various outlets.

, Arta Fair - 8.30pm: Pa amb oli charity event. Plaça Pes dels Porcs. Ten euros, tickets from various outlets. Banyalbufar , Mare de Déu de Setembre Fiestas - 10pm: Variety night. Plaça Vila.

, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 10pm: Variety night. Plaça Vila. Bunyola , Sant Mateu Fiestas - 10pm: Queen Forever (tribute). L'Escola.

, Sant Mateu Fiestas - 10pm: Queen Forever (tribute). L'Escola. Cas Concos , Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 7.30pm: Ringing of bells, firing of rockets, procession with bigheads, giants and demons. 8.30pm: Opening address. Plaça Església. 10pm: Orquestra Oasis, following tumbet supper at the sports ground.

, Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 7.30pm: Ringing of bells, firing of rockets, procession with bigheads, giants and demons. 8.30pm: Opening address. Plaça Església. 10pm: Orquestra Oasis, following tumbet supper at the sports ground. Costitx , Mare de Déu de Costitx Fiestas - 11pm-4am: Islanders, La Hoguera and DJs. Plaça Jardí.

, Mare de Déu de Costitx Fiestas - 11pm-4am: Islanders, La Hoguera and DJs. Plaça Jardí. Deya - 8.30pm: Ensemble Tramuntana; Bach and Jean-Féry Rebel. Sant Joan Baptista Church. 15 euros.

- 8.30pm: Ensemble Tramuntana; Bach and Jean-Féry Rebel. Sant Joan Baptista Church. 15 euros. Fornalutx , Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 8am: Firing of rockets, descent of the bull. 10.30am: Xaranga music; 12 noon: DJ. Plaça Espanya. 6pm: Children's entertainment. Can Xoroi. 8pm: Firing of rockets. 10.30pm: Cirko, Sonats, DJ. Plaça Espanya.

, Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 8am: Firing of rockets, descent of the bull. 10.30am: Xaranga music; 12 noon: DJ. Plaça Espanya. 6pm: Children's entertainment. Can Xoroi. 8pm: Firing of rockets. 10.30pm: Cirko, Sonats, DJ. Plaça Espanya. Lloret de Vistalegre , Festa des Sequer (figs) - 9pm: Opening address. Ca ses Monges.

, Festa des Sequer (figs) - 9pm: Opening address. Ca ses Monges. Lloseta , Mare de Déu de Setembre Fiestas - 9pm: Al fresco dinner in the streets. 11.30pm: IPops, Valnou, DJs. Plaça Espanya.

, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 9pm: Al fresco dinner in the streets. 11.30pm: IPops, Valnou, DJs. Plaça Espanya. Magalluf - 10pm: Elyella (DJ/producers, pop-dance). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 18 euros. mallorcalivefestival.com.

- 10pm: Elyella (DJ/producers, pop-dance). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 18 euros. mallorcalivefestival.com. Maria de la Salut , Mare de Déu de la Salut Fiestas - 9pm: Children's correfoc and balloons; 10pm: Line dance. Plaça des Pou. 11.30pm: DJs party. Sports centre.

, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 9pm: Children's correfoc and balloons; 10pm: Line dance. Plaça des Pou. 11.30pm: DJs party. Sports centre. Palma - 1pm-4.30pm / 8pm-11pm: Maris Galicia (Galician seafood festival). Grand marquee on the Llevant poligono. (Every day; Sunday 1pm-4.30pm only.) marisgalicia.es.

- 1pm-4.30pm / 8pm-11pm: Maris Galicia (Galician seafood festival). Grand marquee on the Llevant poligono. (Every day; Sunday 1pm-4.30pm only.) marisgalicia.es. Palma - 8pm: Tensamba festival; Madame Baiao. Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free. (11am: Batucada Carassamba in the streets of Palma.)

- 8pm: Tensamba festival; Madame Baiao. Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free. (11am: Batucada Carassamba in the streets of Palma.) Porreres - 8.30pm: Deya International Music Festival; Catalina Reus (violin), Rosa Cañellas (cello), Dina Déneltcheva (piano), works by Chopin. Sa Bassa Rotja, Camí de sa Pedrera s/n. 25 euros. dimf.com.

- 8.30pm: Deya International Music Festival; Catalina Reus (violin), Rosa Cañellas (cello), Dina Déneltcheva (piano), works by Chopin. Sa Bassa Rotja, Camí de sa Pedrera s/n. 25 euros. dimf.com. Santa Eugenia , Mostra d'Arts Escèniques (Performing Arts) - 5pm: Habitat. Plaça Bernat. 8pm/9.30pm: Ma Solitud. Plaça Bartomeu Coll. (Five euros). 10.30pm: Spunky Clappers (audiovisual and funk music). Plaça Bernat.

, Mostra d'Arts Escèniques (Performing Arts) - 5pm: Habitat. Plaça Bernat. 8pm/9.30pm: Ma Solitud. Plaça Bartomeu Coll. (Five euros). 10.30pm: Spunky Clappers (audiovisual and funk music). Plaça Bernat. Santa Ponsa , Rei en Jaume Fiestas - 12 noon-1am: Mediaeval market. Promenade, C. Balneari, Avda. Rei en Jaume 1. 8pm: Moors parade. From Avda. Rei en Jaume. 10pm: Orquestra Galatzó, La Decada Prodigiosa, DJ. Plaça Pinada.

, Rei en Jaume Fiestas - 12 noon-1am: Mediaeval market. Promenade, C. Balneari, Avda. Rei en Jaume 1. 8pm: Moors parade. From Avda. Rei en Jaume. 10pm: Orquestra Galatzó, La Decada Prodigiosa, DJ. Plaça Pinada. S'Arracó, Summer Fiestas - 9pm: Al fresco dinner. Plaça Weyler. Tickets in advance, 20 euros. 10.30pm: Orquestra Vintage, Emboirats, Mucho Mejor, DJ. Plaça Weyler. Saturday, September 7 Alcudia - 8.30pm: David Goméz, one piano and 200 candles. Roman theatre, Pollentia. SOLD OUT.

- 8.30pm: David Goméz, one piano and 200 candles. Roman theatre, Pollentia. SOLD OUT. Alcudia - 9pm: Alcudia Jazz Festival; Huialfàs Ensemble. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. 15 euros. auditorialcudia.net.

- 9pm: Alcudia Jazz Festival; Huialfàs Ensemble. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. 15 euros. auditorialcudia.net. Algaida - 6pm-10.30pm: Algaid'Art; exhibitions, music. Various locations. (Also Sunday, 10am-1pm).

- 6pm-10.30pm: Algaid'Art; exhibitions, music. Various locations. (Also Sunday, 10am-1pm). Algaida - 8.30pm: Ensemble Tramuntana; Bach and Jean-Féry Rebel. Sant Pere and Sant Pau Church. 15 euros.

- 8.30pm: Ensemble Tramuntana; Bach and Jean-Féry Rebel. Sant Pere and Sant Pau Church. 15 euros. Arta , Arta Fair - 6.30pm: Procession by folk troupe Esclafits i Castanyetes. From the theatre. 7pm-midnight: Tasting of local products. Plaça Conqueridor. 9pm: Coros y Danzas La Lonja de Valdefuentes (Càceres). Arta Theatre, C. Ciutat 1. Five euros.

, Arta Fair - 6.30pm: Procession by folk troupe Esclafits i Castanyetes. From the theatre. 7pm-midnight: Tasting of local products. Plaça Conqueridor. 9pm: Coros y Danzas La Lonja de Valdefuentes (Càceres). Arta Theatre, C. Ciutat 1. Five euros. Biniagual , Sant Gall Fiestas - 5.45pm: Dance of bigheads with pipers; 6pm: Mass, followed by traditional games. 8pm: Folk dance and music with Galivança.

, Sant Gall Fiestas - 5.45pm: Dance of bigheads with pipers; 6pm: Mass, followed by traditional games. 8pm: Folk dance and music with Galivança. Bunyola , Sant Mateu Fiestas - 5pm: Afternoon/evening party with El Hombre 80, Ben & The Lost Boys and DJs. Placeta Sant Pere.

, Sant Mateu Fiestas - 5pm: Afternoon/evening party with El Hombre 80, Ben & The Lost Boys and DJs. Placeta Sant Pere. Cas Concos , Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 6pm: Evening fair; paintings, artisan craft, classic cars and bikes, food trucks. Plaça Església and surrounds. 10.30pm: Cirko, DJs.

, Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 6pm: Evening fair; paintings, artisan craft, classic cars and bikes, food trucks. Plaça Església and surrounds. 10.30pm: Cirko, DJs. Costitx , Mare de Déu de Costitx Fiestas - 11pm-6am: Pèl de Gall, Desclaixats and DJs. Plaça Jardí.

, Mare de Déu de Costitx Fiestas - 11pm-6am: Pèl de Gall, Desclaixats and DJs. Plaça Jardí. Deya - 8.30pm: Deya International Music Festival; Suzanne Bradbury (piano), Joan Laínez (tenor). Chopin and Peter Ury, tribute to Robert Graves. Casa Robert Graves. 25 euros. dimf.com.

- 8.30pm: Deya International Music Festival; Suzanne Bradbury (piano), Joan Laínez (tenor). Chopin and Peter Ury, tribute to Robert Graves. Casa Robert Graves. 25 euros. dimf.com. Fornalutx , Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 10.30am: Mass, followed by tribute to senior citizens. Plaça Espanya. 5pm: Children's show, Can Xoroi, and water park at 6pm, C. Font. 8pm: Firing of rockets. Concert - Pro Música Chorus. Can Xoroi. 10.30pm: Orquestra Mallorca, La Decada Prodigiosa, DJ. Plaça Espanya.

, Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 10.30am: Mass, followed by tribute to senior citizens. Plaça Espanya. 5pm: Children's show, Can Xoroi, and water park at 6pm, C. Font. 8pm: Firing of rockets. Concert - Pro Música Chorus. Can Xoroi. 10.30pm: Orquestra Mallorca, La Decada Prodigiosa, DJ. Plaça Espanya. Inca - 6pm: Festival Mutante, indie rock electronica; El Columpio Asesino, Digitalism (Germany), Sexy Zebras and others. General Luque Quarter, Avda. General Luque. 30 euros.

- 6pm: Festival Mutante, indie rock electronica; El Columpio Asesino, Digitalism (Germany), Sexy Zebras and others. General Luque Quarter, Avda. General Luque. 30 euros. Lloret de Vistalegre , Festa des Sequer (figs) - 6pm: Firing of rockets, procession with the Figueralers. 7pm: Opening of gastronomy market, stalls and exhibitions. 8pm and 10pm: Folk dance with Brocalet and Es Raiguer. Plaça Jaume I.

, Festa des Sequer (figs) - 6pm: Firing of rockets, procession with the Figueralers. 7pm: Opening of gastronomy market, stalls and exhibitions. 8pm and 10pm: Folk dance with Brocalet and Es Raiguer. Plaça Jaume I. Lloseta , Mare de Déu de Setembre Fiestas - 8pm: Orquestra Lauseta, Queen amb Corda (Queen music). Lloseta Theatre. 10pm: Orquestra Galatzó, Orquestra Oasis, DJs. Plaça Espanya.

, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 8pm: Orquestra Lauseta, Queen amb Corda (Queen music). Lloseta Theatre. 10pm: Orquestra Galatzó, Orquestra Oasis, DJs. Plaça Espanya. Maria de la Salut , Mare de Déu de la Salut Fiestas - 5pm: Children's playback. Plaça des Pou. 8.30pm: Supper and music from Fame and the Flames. Sports centre. 9.30pm: Correfoc; Dimonis dels Infernets (Maria de la Salut), Dimonis Esclatabutzes (Soller). Plaça Església. 10.30pm: DJs party. Plaça des Pou.

, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 5pm: Children's playback. Plaça des Pou. 8.30pm: Supper and music from Fame and the Flames. Sports centre. 9.30pm: Correfoc; Dimonis dels Infernets (Maria de la Salut), Dimonis Esclatabutzes (Soller). Plaça Església. 10.30pm: DJs party. Plaça des Pou. Palma - 8.30pm: Tensamba Festival; Will Santt (Brazilian). Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura 1. 23 euros.

- 8.30pm: Tensamba Festival; Will Santt (Brazilian). Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura 1. 23 euros. Palma - 10pm: Estopa (Catalan rock). Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. SOLD OUT.

- 10pm: Estopa (Catalan rock). Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. SOLD OUT. Pollensa - 8pm: Puccini-Dvorak Festival. Puccini's Tosca; Mallorca Chamber Orchestra, Cor Studium Aureum choir, soloists. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 15-35 euros. festivalpuccinidvorak.com / ticketib.com.

- 8pm: Puccini-Dvorak Festival. Puccini's Tosca; Mallorca Chamber Orchestra, Cor Studium Aureum choir, soloists. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 15-35 euros. festivalpuccinidvorak.com / ticketib.com. Sa Pobla - 8pm: End of summer festival; O-ERRA, Esther, Brou and others. Sports centre. Eight euros.

- 8pm: End of summer festival; O-ERRA, Esther, Brou and others. Sports centre. Eight euros. Santa Eugenia , Mostra d'Arts Escèniques (Performing Arts) - 5.30pm: Pipers, The Swingerbrass. Plaça Bernat. 6pm: Performances at Ses Escoles and the sports centre. 10.30pm: Pitxorines (Mallorca female music group). Ses Escoles.

, Mostra d'Arts Escèniques (Performing Arts) - 5.30pm: Pipers, The Swingerbrass. Plaça Bernat. 6pm: Performances at Ses Escoles and the sports centre. 10.30pm: Pitxorines (Mallorca female music group). Ses Escoles. Santa Ponsa , Rei en Jaume Fiestas - 9am: Nordic walking. From Plaça Pinada. 12 noon: Santa Ponsa Bay swims. 12 noon-1am: Mediaeval market. Promenade, C. Balneari, Avda. Rei en Jaume 1. 5.30pm: MOORS AND CHRISTIANS. From Santa Ponsa Cross. 10pm: Héroes del Silencio tribute band, Whole Lotta Band (Led Zeppelin), DJ. Plaça Pinada.

, Rei en Jaume Fiestas - 9am: Nordic walking. From Plaça Pinada. 12 noon: Santa Ponsa Bay swims. 12 noon-1am: Mediaeval market. Promenade, C. Balneari, Avda. Rei en Jaume 1. 5.30pm: MOORS AND CHRISTIANS. From Santa Ponsa Cross. 10pm: Héroes del Silencio tribute band, Whole Lotta Band (Led Zeppelin), DJ. Plaça Pinada. S'Arracó, Summer Fiestas - 12 noon: Classic cars exhibition; 10.30pm: Orquestra Mar Blau, .Cat, The Hawaiians, DJ. Plaça Weyler. Sunday, September 8 Arta , Arta Fair - From 9am: Animals' zone, wide range of stalls and local products, children's play area, classic cars, dog agility and more. Various locations.

, Arta Fair - From 9am: Animals' zone, wide range of stalls and local products, children's play area, classic cars, dog agility and more. Various locations. Banyalbufar , Mare de Déu de Setembre Fiestas - 8am: Wake-up; Lira Esporlerina Band of Music. 11.30am: Solemn mass, choir. 6.30pm: Traditional games and races. Ctra. Nova. 10pm: Folk dance with Terra Rotja. Plaça Vila.

, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 8am: Wake-up; Lira Esporlerina Band of Music. 11.30am: Solemn mass, choir. 6.30pm: Traditional games and races. Ctra. Nova. 10pm: Folk dance with Terra Rotja. Plaça Vila. Binissalem , Vermar Fiestas - 10am: Aeronautical machines, ultralights, mountain rescue helicopter, falconry. Binissalem Aerodrome, Cami Son Roig. 8pm: Orfeó Ramon Llull choir, Musicantes de Mallorca; tribute to Baltasar Bibiloni. Santa Maria de Robines Church. Free.

, Vermar Fiestas - 10am: Aeronautical machines, ultralights, mountain rescue helicopter, falconry. Binissalem Aerodrome, Cami Son Roig. 8pm: Orfeó Ramon Llull choir, Musicantes de Mallorca; tribute to Baltasar Bibiloni. Santa Maria de Robines Church. Free. Bunyola , Sant Mateu Fiestas - 6pm: Human towers; 8pm: Folk dance with the Bunyola School of Dance and Revetlers des Puig d'Inca. Plaça Andreu Estarellas.

, Sant Mateu Fiestas - 6pm: Human towers; 8pm: Folk dance with the Bunyola School of Dance and Revetlers des Puig d'Inca. Plaça Andreu Estarellas. Cala San Vicente - 8pm: Pitxorines (Mallorcan female group). Cala Barques Mirador. Free.

- 8pm: Pitxorines (Mallorcan female group). Cala Barques Mirador. Free. Campanet - 8.30pm: Mar Grimalt (vocals), Joan Vallbona (guitar), Carles Medina (sax). Cas Metge Dolç.

- 8.30pm: Mar Grimalt (vocals), Joan Vallbona (guitar), Carles Medina (sax). Cas Metge Dolç. Campos - 7.30pm: Maria Assumpció Janer (harp), Catalina Roig (flute); Piazzolla, Torrandell and others. Sant Francesc de Paula Convent, C. Convent. 20 euros.

- 7.30pm: Maria Assumpció Janer (harp), Catalina Roig (flute); Piazzolla, Torrandell and others. Sant Francesc de Paula Convent, C. Convent. 20 euros. Cas Concos , Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 9pm: Felanitx Band of Music with vocalists and piano. At the church.

, Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 9pm: Felanitx Band of Music with vocalists and piano. At the church. Costitx , Mare de Déu de Costitx Fiestas - 12 noon: Solemn mass, dance of the Costitx bulls and demon. 5pm: Jewel races, then almond sack races. Plaça Jardí. 10pm: Comedy theatre, Boeing Boeing. Plaça Mare de Déu.

, Mare de Déu de Costitx Fiestas - 12 noon: Solemn mass, dance of the Costitx bulls and demon. 5pm: Jewel races, then almond sack races. Plaça Jardí. 10pm: Comedy theatre, Boeing Boeing. Plaça Mare de Déu. Fornalutx , Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 9.30am: Firing of rockets. 10am: Procession by the Soller Band of Music. 10.30am: Solemn mass. 6pm: Folk dance with Aires Sollerics. Plaça Espanya. 8.30pm: Al fresco dinner. C. Arbona Colom car park.

, Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 9.30am: Firing of rockets. 10am: Procession by the Soller Band of Music. 10.30am: Solemn mass. 6pm: Folk dance with Aires Sollerics. Plaça Espanya. 8.30pm: Al fresco dinner. C. Arbona Colom car park. Lloseta , Mare de Déu de Setembre Fiestas - 11am: Eucharist followed by procession of giants and pipers. 1pm: Jewel races. Plaça Jardí Ajuntament. 10pm: Comedy with Xavi Canyelles. Plaça Espanya. 12 midnight: Laser show and music. Avda. del Cocó.

, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 11am: Eucharist followed by procession of giants and pipers. 1pm: Jewel races. Plaça Jardí Ajuntament. 10pm: Comedy with Xavi Canyelles. Plaça Espanya. 12 midnight: Laser show and music. Avda. del Cocó. Maria de la Salut , Mare de Déu de la Salut Fiestas - 11am: Mass, dance of offer. 12 noon: Jewel races, pipers. Plaça des Pou. 8pm: Solemn mass. 10.30pm: Orquestra Oasis, Enrockats, DJs. Plaça des Pou.

, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 11am: Mass, dance of offer. 12 noon: Jewel races, pipers. Plaça des Pou. 8pm: Solemn mass. 10.30pm: Orquestra Oasis, Enrockats, DJs. Plaça des Pou. Montuiri - 8pm: Montuiri Band of Music. Ca s'Escola. Free.

- 8pm: Montuiri Band of Music. Ca s'Escola. Free. Palma - 8.30pm: Tensamba Festival; Fabiana Cozza Quarteto (Brazilian). Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura 1. 23 euros.

- 8.30pm: Tensamba Festival; Fabiana Cozza Quarteto (Brazilian). Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura 1. 23 euros. Santa Ponsa , Rei en Jaume Fiestas - 12 noon-1am: Mediaeval market. Promenade, C. Balneari, Avda. Rei en Jaume 1. 7.30pm: Solemn mass, dance of offer. 8pm: Children's concert, Maria Bimbolles. Plaça Pinada. 10.30pm: Fireworks. On the beach.

, Rei en Jaume Fiestas - 12 noon-1am: Mediaeval market. Promenade, C. Balneari, Avda. Rei en Jaume 1. 7.30pm: Solemn mass, dance of offer. 8pm: Children's concert, Maria Bimbolles. Plaça Pinada. 10.30pm: Fireworks. On the beach. S'Arracó, Summer Fiestas - 7pm: Procession, mass and dance of offer for the Mare de Déu de la Trapa. 9pm: Folk dance with Aires Andratx. Plaça Weyler.