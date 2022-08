Friday, August 12

Alaro, Sant Roc Fiestas - From 9.30am: Storytelling marathon. Various locations. 9pm: Dinner in the streets.

Alcudia, Agost a la Fresca - 9pm: Via Fora, La Germania, the show. Pont de la Vila Roja. Free. (Also Saturday and Sunday, same time.)

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 5pm: Jewel races; 6pm: Moped races; Midnight: Night party. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - From 6pm: Mariners fair, artisan and gastronomy. Plaça Costa. 11.30pm: Party with DJs. Plaça Costa.

Cala Llombards, Summer Fiestas - 9.30pm: Santanyi Band of Music. Avda. Cala Llombards.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 8pm: Circus acts, Mr. Fish & Chips, Mr. Carrot, Kenyan Warriors. Plaça Pins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9.30pm: Pa amb oli dinner (bookings by August 9 needed), charanga music from Els Forasters, swing music from Wacky Tobacco. Plaça Estació.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Dinner in the square, plus music (bookings by August 10 needed). Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - From 9.30pm: Various musical performances.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 5pm: Garrova Estrucada party - charanga group, procession, DJ. Plaça Espanya and Plaça Rufino Carpena. 11.00pm: Party with Tomeu Penya i Geminis and others. Plaça Espanya.

Magalluf - 10pm: Dani Martin (leading Spanish pop-rock singer). Old Aquapark, Cami Porrassa. From 35 euros. mallorcalivemusic.com.

Palma - 9pm: Circus of Horrors, Bacanal; erotic, irreverent, "savage cabaret of the senses". Trui Son Fusteret, Cami Vell Bunyola. From 19 euros. sonfusteret.com. (Last show, August 14.)

Palma - 10pm: Cirque du Soleil, 'Corteo'. Velòdrom Illes Balears, C. Uruguai.

From 39.50 euros. cirquedusoleil.com.

Palma - 9pm: Royal Film Concert Orchestra, tribute to Ennio Morricone, Hans Zimmer and John Williams. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 48-68 euros. auditoriumpalma.koobin.com.

Palma - 9.30pm: Balearic Symphony Orchestra, Jan Lisiecki (piano); Beethoven Piano Concertos No. 4 and No. 5. Bellver Castle. 25-30 euros; simfonicadebalears.com / ticketib.com.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 6.30pm: Demons, giants, pipers. From C. Sant Roc. 7.30pm: Piano concert, Dolores Garcia. Porreres Auditorium. 9pm: Folk dance, Aires de Monti-sion, Es Rebost de Menorca. Avda. Bisbe Campins. 11pm: Concerts - Trigga, Santa Salut, Lágrimas de Sangre. Parc de n'Hereveta. Ten euros. ticketib.com.

Porreres - 9pm: Noah Zhou (piano); Bellini, Liszt, Mozart, Mussorgsky, Schubert. Sa Bassa Rotja, Cami de Sa Pedrera s/n. 20 euros. dimf.com.

Port Adriano - 10pm: Texas. 40-120 euros. portadrianomusic.es.

Portals Nous/Bendinat, Summer Fiestas - 7.30pm: Children's Masterchef; 9.30pm: Open-air dinner; From 10pm: Party with DJs. Plaça Espanya.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 9.30pm: Paella, music from Orquestra Quartet Marítim. Plaça Era Vella.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 7pm: Children's entertainment with Spaguetti Yeye. Plaça Església. 10.30pm: Party with Enrockats, O-Erra, Xanguito. Plaça Ajuntament.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10pm: Folk dance with Brocalet. Can Bril.

S'Illot, Summer Fiestas - 5pm: Children's games. Cami de la Mar. 9pm: Bingo. Plaça Llop.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Music with Jim Napoles. Plaça Fossar.

Valldemossa, Sa Marina Fiestas - Fish and rice contest, plus music.

Saturday, August 13

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10.30am: Water games. Sports ground. 10.30pm: Party with Aftersuns, Islanders and DJ. Plaça Vila.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11pm: Party with Quartet Lluna Plena, Sa Cabra que Sopa, Societat Anònima, plus DJ. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - From 6pm: Mariners fair, artisan and gastronomy. Plaça Costa. 9pm: Ball de bot folk dance, Cala d'Or School of Ball de Bot. Plaça Eivissa. 11.30pm: Party with Val Nou, La Canción del Verano and DJ. Plaça Costa.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 5pm: Bar crawl with the Capdepera Band of Music. From Bar Mosquito. From 9.30p: DJs in Plaça Pins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Rock and basketball (continues after midnight). Plaça de sa Creu. 9.30pm: Folk dance with Brot de Taperera. Plaça Can Pere Ignasi. 11.30pm: Correfoc, Dimonis Esquitxafoc. Plaça de sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11.30am: 30th Mare de Déu d'Agost Regatta. 9pm: Andalusian Night, food, drinks, flamenco music and dance, plus DJ. Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - 7pm: Processions. From Plaça Mediodía to Plaça Europa. 8.30pm: Opening address; 9pm: Children's foam party; 10.30pm: Adults' foam party. Plaça Europa.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 11.30am: Children's foam party. Passeig Jaume III. 5pm: Children's entertainment. Plaça Espanya. 7pm: Bigheads, demons, giants. Procession from Plaça Espanya. 11pm: Party with Aquellos Maravillosos Años and others. Plaça Espanya.

Palma - 6pm / 10pm: Cirque du Soleil, 'Corteo'. Velòdrom Illes Balears, C. Uruguai.

From 39.50 euros. cirquedusoleil.com.

Palma - 9pm: Royal Film Concert Orchestra, tribute to Ennio Morricone, Hans Zimmer and John Williams. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 48-68 euros. auditoriumpalma.koobin.com.

Pollensa, Pollensa Festival - 10pm: Francesco Piemontesi (piano); Debussy, Schubert. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 16-25 euros. festivalpollenca.com.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 8.30pm: Sa Torrada; barbecue party with music from Els Valencians, Orquestra Oasis and Disccovers, and DJs from 2.30am. Hot chocolate and ensaimadas at 6am. Parc de n'Hereveta.

Portals Nous/Bendinat, Summer Fiestas - From 6pm: Paella contest and then DJs until 6am. Plaça Espanya.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10pm: Playback and karaoke. Plaça Ajuntament.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 7pm: Cirko, The Hawaiians, DJs, food trucks. Plaça Era Vella.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 7.30pm: Human towers. Plaça Església. 8pm: Night fair at the railway station; jazz, food trucks, tapas. 12 midnight: Party with Baix'n'Nicotina, Disccovers, Val Nou. Plaça Ajuntament.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Gymnastics and line dance. Can Bril. 10pm: Party with Feeling, Lökal Band, Sonats. Plaça Nova.

S'Illot, Summer Fiestas - 5pm: Tardeo party. Plaça Mollet.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 12 midnight: Party with Enrockats, IPops and DJ. Plaça Fossar.

Sunday, August 14

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10.30pm: Party with the Cabrit i Bassa Band of Music, Los Javaloyas, The Hawaiians and Exit Band. Plaça Vila.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9.30pm: Ball de bot folk dance and music with Ballugall; 12 midnight: The soapy pine; 12.30am: El Hombre 80 and DJ, pop-rock classics. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm: Artisan market. Plaça Costa. 9.30pm: Opera - Maia Planas (soprano), Pablo López (baritone), David Mohedano (piano). At Es Fortí. Free, bookings through ticketib.com.

Cala Llombards, Summer Fiestas - 6pm: Jewel races. By Bar Torre. 11pm: Revival party, music from the '70s to '90s. Plaça Nova.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 9pm: Marta Bauzá (soprano), Antoni Lliteres (tenor), Jesús López Blanco (piano). Cap Vermell Centre.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 4.30pm: Xifonfest - soapy pole, tug o' war, music from Cirko and DJ. Sports ground. 10pm: Orquestra Oasis, DJ with music from the '60s and '70s. Plaça Can Pere Ignasi. 11.30pm: Moonlight party with DJs. Plaça de sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10pm: Canpicafornia, fiower power party. Various bands. Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - 10pm: White party, DJs Juan Campos and Txema Sánchez. Plaça Europa.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 9am: Wake-up by the pipers in the streets. 7.15pm: Cavallet Cotoner dancers, Llucmajor Band of Music. From Plaça Espanya. 7.30pm: Eucharist. 8.30pm: Further dances by the cavallets and other folk dance. Plaça Espanya. 10pm: Llucmajor Band of Music, concert of cinema classics. Plaça Arraval.

Magalluf - 10pm: Álvaro Soler (Spanish dance singer). Old Aquapark, Cami Porrassa. From 42 euros. mallorcalivemusic.com.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Ringing of bells and raising of banners. Plaça Major. 8.30pm: Opening address. At the church. 10pm: Dinner in the square, followed by playback contest. Plaça Major.

Palma - From 3pm: Origen 2022; Luciano, Michael Bibi, Paco Osuna and others. Trui Son Fusteret Showground, Cami Vell Bunyola. From 45 euros. origenfest.com.

Palma - 6pm: Cirque du Soleil, 'Corteo'. Velòdrom Illes Balears, C. Uruguai.

From 39.50 euros. cirquedusoleil.com.

Palmanyola - 12.30am: Origen 2022; Paco Osuna and others. Son Amar, Ctra. Palma-Soller km 10.8. From 19 euros. origenfest.com.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 11pm: Concert - Anegats, Dr Prats, Xanguito. Parc de n'Hereveta. Eight euros. ticketib.com.

Portals Nous/Bendinat, Summer Fiestas - 9pm: Karaoke. Plaça Espanya.

Puerto Andratx, Nits a la Fresca - 10pm: Midnight Soul. At the small lighthouse. Free.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10pm: Party with Orquestra Galatzó, Cirko, IPops and DJs. Plaça Ajuntament.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 5pm: Water games for children. Plaça Era Vella. 9.30pm: Ball de bot folk dance with Es Revetlers and Xicalènia. Plaça Sant Josep.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6.30pm: Concert - Petra Band of Music. Plaça Vila. 11pm: Fireworks. Sport centre. 11.30pm: Party with Disccovers, Enrockats and DJ. Plaça Vila.

S'Illot, Summer Fiestas - 8pm: Craft beers, Manacor Band of Music, Monkey Doo swing music. Plaça Mollet.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7.30pm: Pipers' procession. 10.45pm: Correfoc. Dimonis de sa Cova des Fossar. Plaça s'Era. 12 midnight: Fireworks. Camp Pineta. 12.20am: Party with Dos Pajaros Contracantan (tribute to Serrat and Sabina), Baix'n'Nicotina, DJ. Plaça Fossar.

Valldemossa, Chopin Festival - 9.30pm: Alexei Volodin (piano). Charterhouse. 15-30 euros. festivalchopin.com / ticketib.com.

Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 5pm: Children's games, jewel races; 8.45pm: Sardine barbecue and Havaneres songs. Sa Marina beach.

Valldemossa - 8pm: Mass and Procession of the Crests for Mare de Déu d'Agost. Sant Bartomeu Church.

Monday, August 15

Alaro, Sant Roc Fiestas - 7pm: Floats parade. 10pm: Line dance. Plaça Rosari. 10.30pm: Party with DJs. Plaça Vila.

Alcudia, Agost a la Fresca - 9pm: Alcudia Band of Music, concert for Mare de Déu d'Agost. Pont de la Vila Roja. Free.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Pipers procession. 7pm: Mass. 8.30pm: Folk dance with Aires de Muntanya; 11pm: Neon party; 1am: Caimari Beach Festival. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm: Artisan market. Plaça Costa. 6pm: Mass, followed by procession with the image of the Virgin Mary and, at 7.30pm, flotilla. 10.15pm: Party night wjth music, dance and magic. Plaça Costa. 11.55pm: Fireworks. C. na Puig.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Departure and procession by bigheads, the óssos de Pinyol Vermell (bears), batucada. From Plaça Major. 11am: Jewel races. C. de sa Creu. 8pm: Mass. 9pm: Cossier dancers. Plaça Major. 10pm: Glosadors. Plaça de sa Creu. 12 midnight: Fireworks. Ses Forques.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 12 noon: The duck swim. Hotel Mar y Paz area. 8pm: Mass, ball de bot, pipers and whistlers. 12 midnight: Pyromusical fireworks. By Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - 6.30pm: Water slides and entertainment for children. 7pm: Mass. 7.45pm: Procession from the church to Plaça Europa.

Llucmajor - 8.30pm: Friends of Music Choir, concert of film songs. Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2. Five euros (benefit).

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 6.30pm: Cossier dancers and demon. Plaça Major.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 5.30pm: Children's entertainment. Plaça Vila. 7pm: Summer Carnival, with various DJs and bars. Plaça Moli de n'Amengual. 9pm: Swing and jazz concert by Filharmónica Porrerenca. Porreres Auditorium.

Portals Nous/Bendinat, Summer Fiestas - 6pm: Children's talent contest; 8pm: Bingo; 9.30pm; Swing music; 11pm: DJs. Plaça Espanya.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 9.30pm: Pa amb oli street supper (bookings needed by August 11), music from La Tinbrass Band. Plaça Era Vella.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 10.30pm: Party with Orquestra Oasis. Plaça Ajuntament.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Procession by pipers. 11am: Mass. 1pm: Jewel races; 6.30pm: Children's entertainment with Mel i Sucre. Plaça Vila. 8pm: Choral concert - Sor Francinaina de Sencelles. At the church. 10pm: Magic and comedy, followed by fire crackers. Can Bril.

S'Illot, Summer Fiestas - 7pm: Mass. 9pm: Ball de bot dance with Es Jai de sa Barraqueta, Sa Torre, Tramudança. Plaça Llop.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Pipers' procession. 8.30pm: Mass. 10.30pm: Xerefusió (pipers fusion); 11.30pm: Los Secretos tribute act. Plaça Fossar.

Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 9.30am: Mass at the Sa Marina Chapel. 8pm: Sunset and music. Sa Marina beach.

Tuesday, August 16

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10am: Cossiers folk dance. From C. Sant Vicenç Ferrer to Avda. Constitució. 1pm: Jewel races. Avda. Constitució. 7.30pm: Mass. 10pm: Theatre. Plaça Rosari. 12 midnight: Correfoc, Dimonis d'Alaro. C. Enmig to Plaça Vila.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7pm: Children's music contest; 7.30pm: Treasure hunt (adults); 10pm: Caimari Festival History; 12 midnight: Balloons. Plaça Major.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 8pm: Mass. 10pm: Fireworks at the pier, followed by Perikas Jazz Reunion.

Campos - 9pm: Bach to the Future; Lorena Bonnín (soprano and oboe), Helena Blanco (violin), Blanco-Cortés (piano duo). Campos Auditorium, C. Pare Alzina 2. Five euros; tickets from the town hall or ticketib.com.

Pollensa - 7.30pm: Reggae; Bonroy, Mufasa Sound System. Can Escarrintxo, Cami de la Font. Free.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 11am: Firing of rockets. 11.15am: Bigheads, demons, giants, pipers. From the town hall to the church. 11.30am: Mass. 12.30pm: Release of doves. 12.45pm: Giants' dance and refreshments. 10pm: Concert - Orquestra Galatzó. Plaça Vila. 10.45pm: Children's correfoc. From Lloc Sagrat. 11pm: Correfoc, Dimonis de Capocarb. From C. Hospital to S'Escorxador. 12 midnight: Fireworks. Parc de n'Hereveta. 12.15am: Concert - IPops; 2.15am: Toninaina. Plaça Vila. 3.45am: Filharmónica Porrerenca and fire crackers. Plaça Església. 4.15am: Sant Roquet 2022.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11am: Espartanada; 5.30pm: Tardeo party with DJs. Sports centre.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 11am: Mass, followed by bigheads, pipers and jewel races. 10pm: Theatre, followed by fireworks. Plaça Era Vella.

Sa Pobla, Sa Pobla Jazz Festival - 10pm: Guada Álvarez Quintet, 'The Joni Mitchell Letters'. Parc de Can Cirera Prim. Five euros. sapoblajazzmallorca.com.

S'Illot, Summer Fiestas - 7pm: Artisan market. Passeig Neptú, C. Xaloc. 9.15pm: Lanterns' procession. 10pm: Concert - Los Bravos. Plaça Llop.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 5.30pm: Children's games and Holi colours festival. Sa Quintana social centre. 10pm: Ball de bot folk dance, Copeo de Sineu. Plaça Fossar.

Wednesday, August 17

Alcudia, Agost a la Fresca - 10pm: Pep Siset (song and poetry). Can Torró Library courtyard, C. Serra. Free.

Cala San Vicente, Summer Fiestas - 9pm: Folk dance with Aires de la Cala. Cala Molins.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 7.30pm: Street circus; 8pm: Procession and opening address. Plaça Orient. 9.30pm: Ball de bot folk dance. Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Firing of rockets and raising of the banner. 9pm: Dinner (bookings by August 12) and Havaneres songs from Ben Trempats. Ses Escoles.

Muro - 10pm: Sa Riba Folk - Va de Vent. Can Massanet, Passeig Sa Riba. Free.

Pollensa, Pollensa Festival - 9.30pm: Charity family concert, Mallorca Chamber Orchestra with Star Wars and other soundtracks. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 10 euros adults, five euros 12-18, one euro under 12. festivalpollenca.com.

Puerto Portals - 8pm: The Sunset Band; sunset market, children's activities, food trucks.

S'Illot, Summer Fiestas - 9pm: Prawns' barbecue, Havaneres songs from Embat. Avda. Pins.

Thursday, August 18

Andratx, Nits a la Fresca - 10pm: Voicello (soprano and cello opera-pop crossover). Son Mas Cloister (town hall). Five euros.

Cala San Vicente, Summer Fiestas - 8pm: Mythical Sunset - Music from Ander Grauns and Old Noise. Cala Molins.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Dinner in the square, music from Eva. Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 9.30pm: Playback contest. Ses Escoles.

Deya, Deya International Music Festival - 9pm: Wang Jiapeng (piano); Bach, Beethoven, Debussy, Rachmaninov. Son Marroig, Ctra. Valldemossa s/n. 20 euros. dimf.com.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Children's concert; 9.30pm: Bingo. Plaça Major.

Palma - 10pm: Manolo García (veteran Spanish pop-rock singer). Trui Son Fusteret Showground, Cami Vell Bunyola. 56-73 euros. sonfusteret.com.

Porreres - 8.45pm: Sylvie Lewis (English folk singer). Santuari Monti-sion. 15 euros. ticketib.com.

Puerto Portals - 8pm: Lost in Translation; sunset market, children's activities, food trucks.

S'Illot, Summer Fiestas - 5pm: S'Illot Olympics. On the beach. 6pm: Weekly market. Plaça Savina. 9pm: DanS'Illot - various dance groups. Plaça Mollet. 10pm: Line dance. Plaça Savina.

Valldemossa, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Artisan, art and design market. Plaça Cartoixa.

Valldemossa - 9pm: Lara Wong (flute), María Marquez (piano); Chopin works for flute and piano. Charterhouse. 15 euros. pianino.es.