Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 6pm: Children's party with Spaghuetti Punky. Ses Escoles. 8pm: Mass for senior citizens, dinner in the square and Havaneres songs from Ben Trempats.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 9pm: Playback contest. Plaça Espanya.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 9pm: Children's cinema, 'Space Jam'. Plaça Mercat.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 6pm: Children's evening - games, caricatures, foam party and disco (8pm). Plaça Pinada.

Tuesday, September 6

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 9pm: Dinner in the streets, batucada Samba d'Aki. 12 midnight: Cirko, Tom Trovador, Valnou. Plaça Vila.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 6pm: Artistic gymnastics and judo exhibitions; 9.30pm: Folk dance with Estol del Cocó. Plaça Espanya.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 6pm: Party for senior citizens. Plaça Pou. 8pm: Obstacle race. Plaça Mercat.

Palma - 8.30pm: Rumba Kings (rumba and flamenco pop). Son Vida Café, Castillo Son Vida Hotel, C. Raixa. 15-180 euros. castillosonvida.hoteltreats.com.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 10pm: Correfoc; Dimonis de la Factoria de So (Santa Maria). Promenade, C. Balneari.

Wednesday, September 7

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 10pm: Variety Night. Plaça Vila.

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas - 5.30pm: Jewel and almond races. 11pm: Orquestra Berimbau, Maria'n'Ganxa, DJ.

Fornalutx, Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 8am: Firing of rockets. Bull-run, pipers. 9.30am: Charanga group Els Valencians in the streets, Circ Bover circus acts. 1pm: Music from Dirty Jobs. 8pm: Firing of rockets. 10.30pm: Concert by AnimAcústica. Plaça Espanya.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Cocó hermitage esplanade. 7.30pm: Compline service. 10pm: Concert - Tomeu Penya i Geminis. Plaça Espanya.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 11am: Magic and water games. Plaça Mercat. 10pm: Folk dance and music with Germans Martorell; 12 midnight: Concert by .Cat. Plaça Pou.

Muro - 10pm: Sa Riba Folk - Do Natural. Can Massanet, Passeig Sa Riba. Free.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 7.30pm: Children's concert with Trencaclosques; 10pm: Cinema; 'Ha nacido una estrella' ('A Star is Born'), Bradley Cooper, Lady Gaga. Plaça Pinada.

S'Arracó, Summer Fiestas - 7.30pm: Folk dance with Aires d'Andratx; 9pm: Dinner in the square (18 euros in advance); 10pm: DJ. Plaça Weyler.

Valldemossa - 8pm: Sembrant Veus (Neus Salva and Alejandra Scotto); Mediterranean folk. Fundació Coll Bardolet, Via Blanquerna 4.

Thursday, September 8

Banyalbufar, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 8am: Wake up by the Lira Esporlerina band of music. 11.30am: Mass. 6.30pm: Races. Ctra. Nova. 11.30pm: DJ. Plaça Vila.

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas - 12 noon: Mass, followed by dance by the Costitx bulls heads and demon, 5pm: Cycling race to the municipal pool. 9pm: Festival of the summer school. 10.30pm: Comedy, magic, acrobats and more.

Deya - 8.30pm: Deya International Music Festival; Dragonera Tango (Gaspar Müller, bandoneon; Alfredo Ardanaz, violin; Néstor Zarzoso, piano; Pablo di Salvo, double bass); works by Piazzolla and others. Son Marroig, Ctra. Valldemossa s/n. 20 euros. dimf.com.

Fornalutx, Nativitat de Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 9.30am: Firing of rockets. 10am: Procession by the band of music. 10.30am: Mass followed by refreshments in the square. 8.30pm: Dinner at the sports centre, music from Los Javaloyas. Bookings one euro at the town hall.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 11am: Mass. 1pm: Jewel races. By the town hall. 10pm: Comedy with Agustin El Casta. Plaça Espanya. 12 midnight: Drone light show. Cocó hermitage esplanade.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 11am: Celebration of the birth of the Virgin Mary, followed by jewel races. 8pm: Mass. 11pm: Cirko, Islanders and others. Plaça Pou.

Palma - 8.30pm: Les Goûts Réunis; Jordi Savall (viola da gamba), Xavier Diaz-Latorre (guitar and theorbo), Baroque Renaissance works. Bellver Castle. 40 euros.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 12 noon to midnight: Mediaeval market. Promenade. 7pm: Theatrical route of settings for the 1229 invasion. Starts from the Santa Ponsa Cross. 10pm: Comedy night, Patricia Espejo and José Boto. Plaça Pinada.

S'Arracó, Summer Fiestas - 7pm: Procession for Mare de Déu de la Trapa, mass and dance of offer. 9pm: Folk dance with Aires d'Andratx. Plaça Weyler.

MARKETS

Monday: Caimari, Cala Millor, Calvia, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall, Montuiri.

Tuesday: Alcudia, Arenal, Arta, Campanet, Can Pastilla, Llubi, Paguera, Pina, Pla de na Tesa (Marratxi), Porreres, Portocolom, S’Alqueria Blanca, Santa Margalida. Palma: Pere Garau, Santa Catalina (C. Soler) and an ecological market in Plaça Bisbe Berenguer de Palou (aka: Plaça dels Patins).

Wednesday: Andratx, Arenal, Bunyola, Capdepera, Cas Concos, Coll d’en Rabassa, Deya, Llucmajor (Passeig Jaume III), Llucmajor (Maioris), Petra, Puerto Pollensa, Sa Cabana (Marratxi), Sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu, Vilafranca de Bonany.

Thursday: Arenal (flea market), Ariany, Calonge, Campos, Can Pastilla, Consell, Es Llombards, Inca, Moscari, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, Sant Joan, Sant Llorenç, Ses Salines. Palma: Pere Garau.