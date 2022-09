Friday, September 9

Arta, Arta Fair - 9pm: Benefit pa amb oli event. Tickets from various establishments. Plaça des Pes.

Binissalem, Vermar Fiestas - 8pm-12 midnight: Goletart; art exhibition. C. Goleta, Plaça Metge Borràs, Plaça Olla.

Bunyola, Sant Mateu Fiestas - 11pm: Xanguito, Disccovers, Verlaat, DJ. Plaça Andreu Estarellas.

Cas Concos, Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 8pm: Procession by pipers, bigheads and demons. 10pm: Ball de bot folk dance with Es Revelters. Sports ground.

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas - 7pm: Ball de bot folk dance with Grup Raiguer. Plaça Mare de Déu. 10pm: Correfoc; Dimonis de Son Ganxó, Boutukada de Costitx.

Deya - 10pm: Broadway Bites 2.0. Joan Mas Amphitheatre. Free.

Fornalutx, Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 10.30am: Pipers and Aires Sollerics folk dancers. Can Xoroi. 5pm-11pm: Circ Bover circus acts. 6pm: Evening party, music from Dirty Jobs. Can Xoroi. 8pm: Firing of rockets. 11.30pm: Monkey Doo (swing music) in the square and on the streets.

Mancor de la Vall, Craft Beer Show - 8pm: Concert - Back in Town (Creedence Clearwater Revival tribute). 8.30pm: Moscardi Evening Mile. 10.30pm: Concert - The Cassettes.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 6.30pm: Children's entertainment; 9pm: Line dance. Plaça Pou. 9.30pm: Neon party - for ages five to 16. Plaça Mercat.

Palma - 1pm-4.30pm / 8pm-11.30pm: Maris Galicia, Galician seafood gastronomy special. Son Fusteret, Cami Vell Bunyola. (Runs until October 2.)

Palma - 9.30pm: Nina Pastori (Spanish new-flamenco singer). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 55-60 euros. truiteatre.es.

Pollensa - 9pm: Sons de Nit; Joan Valent, Joan Martorell (grand pianos), Tolo Prats (electronic textures). Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya s/n. 20 euros. fonart.com. POSTPONED.

Porreres - 8.30pm: Dragonera Tango (Gaspar Müller, bandoneon; Alfredo Ardanaz, violin; Néstor Zarzoso, piano; Pablo di Salvo, double bass); works by Piazzolla and others. Sa Bassa Rotja, Cami de Sa Pedrera s/n. 20 euros. dimf.com.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 12 noon to midnight: Mediaeval market. Promenade. 8pm: Moors procession. From Plaça Pinada. 10pm: Concerts - Bosc, Rulo y la Contrabanda, and DJ. Plaça Pinada.

S'Arracó, Summer Fiestas - 9pm: Children's correfoc. From C. Tomeu Monjo. 11pm: Orquestra Bon Ball, .Cat, Islanders. Plaça Weyler.

Saturday, September 10

Alcudia - 9pm: Alcudia Jazz Festival; Marco Mezquida Trio (Marco Mezquida, piano; Alex Tobias, percussion; Martín Meléndez, cello). Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. 18 euros.

Arta, Arta Fair - 11am: Inauguration of ShopARTa - shops with works by various artists (runs until September 30). 6pm: Procession by folk group Esclafits i Castanyetes. From the theatre. 7pm: Wine tasting and food. Licors Moyà, C. 31 de Març 11. 15 euros (includes two tapas). 9pm: Esclafits i Castanyetes, concert to celebrate forty years. Arta Theatre. Five euros.

Binissalem, Vermar Fiestas - 7pm: Barrel race. By Vins Nadal. 8pm-1am: Goletart; art exhibition. C. Goleta, Plaça Metge Borràs, Plaça Olla. 8.30pm: Line dance. Plaça Església.

Cas Concos, Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 10.30am: Solemn eucharist followed by aperitifs and jewel races. 2pm: Paella (tickets had to be bought by Sep 8) plus charanga group Els Valencians. Sports ground. 6pm: Evening fair; artisan products, food trucks, classic cars and bikes, giants, pipers. 11pm: Fireworks and then party with Los Inhumanos and DJs. Sports ground.

Fornalutx, Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 12.30pm: Lunchtime party; music from Sur+1 and others. Plaça Espanya. 4pm: Water games; 6pm: Foam party and disco. Sa Rutlana. 8pm: Firing of rockets. 10.30pm: Dance with Trio Turquesa. 11.30pm: Anegats, Dirty Jobs, Valnou. Sa Rutlana.

Mancor de la Vall, Craft Beer Show - 12.30pm: Opening of the fair, homebrewing contests. Concerts - 1pm: Wacky Tobacco; 3pm: One Man Rocks; 6pm: Ska Messengers; 10pm: Immaculate Fools; 11.55pm: Los Rosendos. 20 euros.

Maria de la Salut, Mare de Déu de la Salut Fiestas - 7.30pm: Demons chasing. Plaça Pou. 8.30pm: Classical music at Son Roig. 10pm: Correfoc; Dimonis dels Infernets. Plaça Mercat. 11.30pm: Orquestra Galatzó, Enrockats, Madona, DJ. Plaça Pou.

Palma - 9pm: Misia (fado singer). Teatre Principal, C. Riera 2. 8-35 euros. teatreprincipal.com.

Palma - 9.30pm: This is Michael (Michael Jackson show). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 35-45 euros. truiteatre.es.

Pollensa - 8pm: Brahms Festival; Can Çakmur (piano). Brahms Six Pieces for Piano, Op. 118 and Op. 119; Schubert Piano Sonata D845, Op. 42. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya s/n. 15-25 euros.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 12 noon to midnight: Mediaeval market. Promenade. 5.30pm: Moors and Christians. From Santa Ponsa Cross. 10pm: Concerts - La Hoguera, Baaldo, plus Disco Machine (hits from the '80s, '90s and noughties). Plaça Pinada.

S'Arracó, Summer Fiestas - 12 noon: Exhibition of classic cars and bikes; 11pm: Orquestra Marblau, Boc, Enrockats, DJ. Plaça Weyler.

Sunday, September 11

Arta, Arta Fair - From 9am: Animals' zone, local and ecological products, classic cars, antique tractors, hunting dogs' competition. Various locations.

Biniagual, Sant Gall Fiestas - 6pm: Dance of bigheads with pipers; traditional games. 7pm: Mass. 8.30pm: Concert by Marta Elka.

Binissalem, Vermar Fiestas - 10am: Aeronautical machines, ultralights, falconry. Binissalem Aerodrome, Cami Son Roig.

Bunyola, Sant Mateu Fiestas - 5pm: Carriage races. 9.30pm: Concert of Havaneres songs by Ben Trempats. Plaça Andreu Estarellas.

Cas Concos, Sant Nicolau de Tolenti Fiestas - 5pm: Children's party; 9.30pm: Glosadors. Sports ground

Costitx, Mare de Déu de Costitx Fiestas - 11am: Horse races. Es Cós.

Fornalutx, Nostra Senyora Maria Verge Fiestas - 10am: Solemn mass. 11am: Children's musical show, followed by tribute to senior citizens. Plaça Espanya. 4pm: Children's games. Sa Rutlana. 6pm: Folk dance with Aires Sollerics; 7.30pm: Sant Francesc d'Inca Women's Choir. Plaça Espanya. 10.15pm: Theatre, followed by fireworks. Sa Rutlana.

Inca - 8pm: Sofia Pérez (voice), José Manuel Sánchez (tenor), Francesc Blanco (piano); poems and songs by Costa i Llobera and works by Mallorcan composers. Teatre Principal, C. Teatre 10. 12 euros. teatreprincipalinca.com.

Lloseta, Mare de Déu de Setembre Fiestas - 10.30am: Classic cars rally. Avda. Cocó.

Santa Ponsa, Rei en Jaume Fiestas - 12 noon to midnight: Mediaeval market. Promenade. 7.30pm: Swing and lindy hop with Muffin Man Band. Plaça Pinada. 7.30pm: Solemn mass. 10.30pm: Fireworks. On the beach.

MARKETS

Friday: Algaida, Arenal, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Pont d’Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer, Son Servera. In Palma: Rafal Nou (between C. Selva and C. Ses Salines) and La Vileta (Plaça Tarent).

Saturday: Alaro, Algaida, Arenal, Arta, Badia Gran/Pedrafort (Llucmajor), Biniali, Buger, Bunyola, Cala Ratjada, Campanet, Campos, Can Picafort, Costitx, Esporles, Estellencs, Lloseta, Palmanyola, Portocolom, Puigpunyent, S’Arraco, S'Horta, Sa Rapita, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Ponsa, Santanyi, Sencelles, Soller. In Palma the flea market in the Avenidas - April to October (Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soller), an ecological market in Plaça Bisbe Berenguer de Palou, Son Ferriol and Son Fuster Vell.

Sunday: Alcudia, Consell (car boot sale), Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxi - Poligono (flea markets), Muro, Pollensa, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria del Camí and Valldemossa.