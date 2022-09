Friday, September 23

Binissalem, Vermar Fiestas - 8.30pm: Dinner in the streets. 1am: Correfoc; Dimonis Sa Fil-loxera de l'Infern. Plaça Església.

Cala Bona, Cala Millor Tourist Fiestas - 9.30pm: Folk dance with Sa Revetla.

Calonge (Santanyi), Sant Miquel Fiestas - 10.30pm: IPops and DJ. Plaça Sant Miquel.

Campanet, Sant Miquel Fiestas - 8pm: Lanterns procession. From Plaça Son Bordoi. 9pm: Noodles supper (tickets by Sept. 22), followed by dance with Quatre d'es Pla. Plaça Son Puça.

Palma - 1pm-4.30pm / 8pm-11.30pm: Maris Galicia (Galician seafood gastronomy). Son Fusteret, Cami Vell Bunyola. (Each day; until 11.30pm on Saturday and to 11pm Sunday to Thursday.)

Palma - 6.30pm: Rent (rock opera). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com. (Also Saturday and Sunday.)

Pina (Algaida), Sant Cosme and Sant Damià Fiestas - 7.30pm: Address for the fiestas, followed by bingo. In the square. 11pm: Islanders and DJ. At Sa Font.

Porreres - 8.30pm: Deya International Music Festival; Xin Wang, Florian Koltun (pianos); Beethoven, Brahms, Grieg, Mozart. Sa Bassa Rotja, Cami de Sa Pedrera s/n. 20 euros. dimf.com.

Saturday, September 24

Alcudia - 5.30pm: Gathering of Mallorca giants. Plaça Carles V.

Alcudia - 9pm: Alcudia Jazz Festival; Ramón Farrán, Jazzman piano and electronica present Electrolive. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. 12 euros. alcudia.net.

Binissalem, Vermar Fiestas - 5pm: Floats parade. 5.30pm: Opening of the wine fair. Parc de la Rectoria. 9pm: Decada Prodigiosa, Orquestra Oasis, Sustrandos. Plaça Església.

Cala Millor, Cala Millor Tourist Fiestas - 7pm: Turistapa (local restaurants, hotels and associations); human towers; 8.30pm: Hipotels Alive and Live (entertainment teams). Parc de la Mar.

Calonge (Santanyi), Sant Miquel Fiestas - 5pm: Magic show for children. Plaça Sant Miquel. 7pm: Mass. 10pm: Orquestra Galatzó and DJs. Plaça Sant Miquel.

Campanet, Sant Miquel Fiestas - 5pm: Afternoon party, DJs and music from Red Bellies. Plaça Son Puça.

Capdepera - 9pm: Duna (saxophone quartet); works by Bach, Gershwin and others. By the castle.

Inca - 8pm: Acadèmia 1830, Mahler Symphony No. 1, Farrington version for chamber orchestra. Teatre Principal, C. Teatre 10. 15 euros. teatreprincipalinca.com.

Palma - 7pm: Final of Pop Rock 2022 contest; Bilo, Black Sea Deluge, Foraster, Iuripuskas, Jane Yo, Marc Mas Carbonell. Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free.

Pina (Algaida), Sant Cosme and Sant Damià Fiestas - 9pm: Dinner in the streets (bookings by Sept 22), followed by playback contest. In the square.

Pollensa - 8pm: Brahms Festival; Cuarteto Quiroga - Aitor Hevia and Cibran Sierra (violins), Josep Puchades (viola), Helena Poggio (cello); Brahms String Quartets Nos. 1 and 2. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya s/n. 15-25 euros. (Monti-Sion Church in the event of bad weather.) festivalbrahmsmallorca.com.

Port Adriano - 11am-5pm: American Car Show; 50 cars, food trucks, family events, music from One Man Rocks (11.30am) and 'Elvis' (12.30pm). Pin-Ups competition at 2pm. Central plaza. portadriano.com.

Puerto Soller, Fira de la Mar - 7.30pm-11pm: Evening of gastronomy and music from Ortiga Folk.

Sunday, September 25

Binissalem, Vermar Fiestas - 10.45am: Dignitaries, pipers, giants, vermadors. From the town hall. 11am: Mass. 11.45am: Offer of grape must to Santa Maria de Robines; dance of giants. By the church. 4.30pm: Wine fair. Parc de la Rectoria. 7pm: Photos (traditional dress), folk dance and music, wine from Bodegas José L. Ferrer. Sa Rectoria.

Cala Millor, Cala Millor Tourist Fiestas - 10am: Giants procession to the Parc de la Mar for giants dance. Classic vehicles. Sa Maniga Auditorium, C. Son Galta 4. 8.30pm: Demons procession. C. Alosa to Parc de la Mar. 9pm: Correfoc; Dimonis de Son Ganxó. Parc de la Mar. 10.30pm: Fireworks.

Calonge (Santanyi), Sant Miquel Fiestas - 10am: Calonge Fair; ecological products, artisan market, classic cars and bikes. 7pm: Folk dance and music with Aires d'Andratx, Es Majoral, Es Revetlers. Plaça Sant Miquel.

Campanet, Sant Miquel Fiestas - 8pm: Concert by Martí Sáez. At the church.

Felanitx, Sant Miquel Fair - From 9am: Local produce and products. Plaça Sa Font de Santa Margalida. From 10.30am: Dance Fair. Sa Torre Municipal Park.

Pina (Algaida), Sant Cosme and Sant Damià Fiestas - 7.45am: Ringing of bells. 8am: Bon dia Pina, hot chocolate and ensaimada for everyone who goes in pyjamas. In the square. 2pm: Giant paella (bookings by Sept 23). Sa Font. 7pm: Folk dance. In the square.

Puerto Soller, Fira de la Mar - 11.30am: Opening of the fair - gastronomy, music, model boats, shipwright craft, children's workshops.

Santanyi - 8pm: Santanyi International Music Festival - Balearic Symphony Orchestra, Uwe Stickert (tenor), José Fortea (horn); Haydn 'Der Apotheker' Overture, Britten Serenade for Tenor, Horn and Strings, Mendelssohn Symphony No. 4 'Italian'. Sant Andreu Church. simfonicadebalears.com / ajsantanyi.net.

MARKETS:

Friday: Algaida, Arenal (Llucmajor), Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Pont d'Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer. In Palma - Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C. Soler), Plaça Bisbe Berenguer de Palou (agroecological).

Saturday: Alaro, Arenal (Llucmajor), Arta, Badia Gran, Biniali, Buger, Cala Ratjada, Campanet, Campos, Can Picafort, Costitx, Esporles, Estellencs, Lloseta, Moscari, Palmanyola, Portocolom, Puigpunyent, Sa Rapita, S'Arracó, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Ponsa, Santanyi, S'Horta, Sencelles, Soller. In Palma - Pere Garau, Santa Catalina (C. Soler), Plaça Bisbe Berenguer de Palou (agroecological), Son Ferriol, Son Fuster Vell.

Sunday: Alcudia, Consell (car boot), Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxi (poligono), Muro, Pollensa, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria, Valldemossa.