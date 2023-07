Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 6pm: Water party. Parc Joan Ferre. 8pm: Supper al fresco and DJ. Plaça Major.

Biniali, Sant Cristòfol Fiestas - 6pm: Smashing of jars, water melon eating contest; 10pm: Playback and karaoke contests. Plaça Concepció.

Cala Ratjada, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7.30pm: Capdepera Band of Music and DJs.

Campanet, Sant Victoria Fiestas - 10.30pm: Nit de Rock; Anegats, Coolcab, Emboirats. Plaça Major.

Colonia Sant Pere, Sant Pere Fiestas - 9.30pm: Pa amb oli benefit. Plaça Sant Pere.

Magalluf - 10pm: Carlos Sadness (Spanish singer-songwriter; indie, pop). Old Aquapark, Camí Porrassa. From 19 euros. esjardimallorca.com.

Palma - 6.30pm / 10pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Palma - 8.30pm: SimfoVents Palma; Miguel Asins Arbó, Robert Russell Bennett, Salvador Brotons, Emmanuel Chabrier. Bellver Castle. Free.

Palma - 9pm: Deya International Music Festival, Gilles Apap (violin), Camerata Jazz Deià; Irish, Yiddish, gypsy music. Fundació Bartolomé March, C. Palau Reial 18. 25 euros. dimf.com.

Palma - 9.30pm: Pep Gimeno (Valencian popular music). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free.

Petra, Santa Praxedis Fiestas - 12 noon: Raising of the banner and ringing of bells. 8.30pm: Opening address and music from Lyricandles. At the church. 11pm: Local bands and costumes contest. Plaça Sant Juniper Serra.

Pollensa, Sant Cristòfol Fiestas - 10pm: Party with live music. By Restaurant Monument, Via Pollentia Gardens.

Night fair in Porto Cristo.

Porto Cristo, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm-11pm: Fira Nocturna (Night fair). Passeig Sirena and elsewhere. 8pm: Memorial concert; Pla and Llevant Youth Orchestra. Plaça Francesca Ramis.

Portocolom - 9.30pm: Jazz de Mar; Aina Tramullas & Goran Levi, Miquel Àngel Rigo. Mollet d'en Perelló.

Puerto Portals - 9pm: Peace & Love Party; hippy atmosphere, music from the '60s to '80s. 90 euros. puertoportals.com.

Santa Margalida - 9pm: Jim Napoles, Pit Isósceles (acoustic concert). Plaça Vila. Free.

Saturday, July 8

Algaida - 8pm: Irrradia 2023; Protestera (Sweden), Trimoni, Saïm and others. Ses Escoles, C. Tanqueta. Five to ten euros.

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 10pm: Gintonics Band, ODS. Plaça Major.

Biniali, Sant Cristòfol Fiestas - 10pm: Orquestra Calypso, Enrockats, Cirko, DJ.

Cala Ratjada, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Emboirats, Pèl de Gall and others. At the pier.

Campanet, Sant Victoria Fiestas - 9.30pm: Orquestra Lluna, Baix'n'Nicotina, Enrockats, Plena. Plaça Major.

Colonia Sant Pere, Sant Pere Fiestas - 11am: Vermouth party with DJ and xaranga band. Paseo Marítimo. 6pm: Nit de Rock 2023; La Gran Orquesta Republicana, Yoko Factor and others. Sports centre. 14 euros. 10.30pm: La Tinbrass Band. Plaça Sant Pere.

Llucmajor - 8pm: Sons de Nit 2023; Marcel Cranc (Mallorcan singer-songwriter; pop, electronica). Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2. Five euros. fonart.com.

Magalluf - 10pm: Melendi (Spanish pop singer). Old Aquapark, Camí Porrassa. SOLD OUT. esjardimallorca.com.

Palma - 6.30pm / 10pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Loopera at Teatre Principal.

Palma - 8pm: Loopera; fusion of opera and electronica. Teatre Principal, C. Riera 2. 2-12 euros. teatreprincipal.com.

Palma - 9.30pm: Maria Jaume (Mallorcan singer-songwriter) and Maestro Espada (folk, electronica). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free.

Pollensa, Sant Cristòfol Fiestas - 8.30am: Gathering of trucks in the Can Bach parking, C. Cecili Metel. 8.45am: Address by the Sant Domingo Convent, followed by blessings of trucks. 10am: Snacks at Restaurant Monument and then convoy to Cala Sant Vicenç and Puerto Pollensa.

Porto Cristo, Mare de Déu del Carme Fiestas - 6pm: Evening party with DJs. Passeig Sirena. 7.30pm: Human towers. Plaça Aljub.

Portocolom - 9.30pm: Jazz de Mar; Kaleidoscope & Rita Payes, Carlos Sarduy Quintet. Mollet d'en Perelló.

Fiestas in Puerto Pollensa.

Puerto Pollensa, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Marinera Race. Passeig Saralegui. From 9.30pm: Festa Marinera; Concerts by Bitamayans, Spicy Papaya, Cabron Band, Valnou, plus food trucks. Plaça Miquel Capllonch.

Santa Maria del Camí, Santa Margalida Fiestas - 8.30pm: Raising of banner, procession by demons, batucada and band of music. Plaça Vila. 9.30pm: Islanders, Ves-hi Tu and others. Plaça Nova.

Santa Maria del Camí - 9.30pm: Balearic Symphony Orchestra, Joan Lainez (tenor), Marta Bauzà (soprano); charity concert for Amics de la Infancia. Bodegas Macia Batle. 45 euros.

Sineu - 9pm: Sineu Festival of Music; Gilles Apap (violin), Camerata Jazz Deià; Irish, Yiddish, gypsy music. Sant Francesc Cloister, C. Sant Francesc 10. Six euros. festivalmusicasineu.com / ticketib.com.

Son Servera - 8.30pm: Son Servera Band of Music, Llucmajor Band of Music. Església Nova.

Blessing of vehicles in Arenal.

Sunday, July 9

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 10am: Mass, ball de bot folk dance, blessings of vehicles. At the church. 6pm: Procession and flotilla with images of Sant Cristòfol (Saint Christopher) and Mare de Déu del Carme (Our Lady of Carmel). 10pm: Concert - Arenal Band of Music; 12 midnight: Fireworks. Avda. Miramar.

Biniali, Sant Cristòfol Fiestas - 12 noon: Blessings. 6pm: Children's playground. Plaça Aina Moll. 10pm: Tofol prizes (various competitions). Plaça Concepció.

Cala Figuera, Mare de Déu del Carme Fiestas - 6pm: Children's party; 10pm: Concert - Santanyi Band of Music. The pier.

Cala Ratjada, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Batucada drummers procession.

Campanet, Sant Victoria Fiestas - 7pm: Mass, concert by the Campanet Choir. 10pm: Comedy; 11.30pm: Fireworks. Plaça Major.

Campos - 8.30pm: Art Vocal Ensemble orchestra, soloists, choir; Bach cantatas BWV 4 and 147. Sant Francesc de Paula Convent, C. Convent.

Colonia Sant Pere, Sant Pere Fiestas - 6pm: Swimming race. 7.30pm: Children's party; 9.30pm: Ball de bot folk dance with Artà Balla i Canta. Plaça Sant Pere.

Inca - 9pm: Inca Jazz 2023; Geometrical Sardine. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. Three euros (benefit donation).

Magalluf - 10pm: Los Van Van (Cuban Latin orchestra). Old Aquapark, Camí Porrassa. From 26 euros. esjardimallorca.com.

Palma - 3pm: Origen, The Mystic Garden; Charlotte de Witte, Andrés Campo and others. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. From 42 euros. sonfusteret.com / origenfest.com.

Palma - 5.30pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Palma - 7pm: Loopera; fusion of opera and electronica. Teatre Principal, C. Riera 2. 2-12 euros. teatreprincipal.com.

Palmanyola - 11.59pm: Origen, The Mystic Garden; Official end of party. Son Amar, Ctra. Soller km 10.8. From ten euros. origenfest.com.

Pollensa - 8pm: Armando Lorente (percussion tribute). Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Free. trobadadepercussio.com.

Porto Cristo, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Judo demonstration; 9pm: Concert - Manacor Band of Music. Passeig Sirena.

Portocolom - 10pm: Jazz de Mar; Alabaix Big Band. Mollet d'en Perelló.

Puerto Pollensa, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Opening address, followed by organ concert by Timothy Butterworth. At the church. 10.30pm: Party with Manteca Latin Project. Plaça Miquel Capllonch.

Foam party in Arenal.

Monday, July 10

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 9pm: Foam party. Plaça Major.

Biniali, Sant Cristòfol Fiestas - 7pm: Mass. 10pm: Music from Els Arpellots. Plaça Concepció.

Cala Ratjada, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Line dance.

Es Capdellà, Mare de Déu del Carme Fiestas - 12 noon: Raising of the banner and ringing of bells.

Pollensa - 8pm: Alxarq Percussió (percussion concert). Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Free. trobadadepercussio.com.

Puerto Pollensa, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Children's activities. Plaça Miquel Capllonch. 10.30pm: Party with Pop Corn and Beatles Tribute. Plaça Enginyer Roca (opposite the tourist information office).

Sa Rapita, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Cinema; Space Jam. Tennis courts.

Monkey Doo at Santa Maria del Cami.

Tuesday, July 11

Cala Ratjada, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Ball de bot folk dance with Castell de Capdepera.

Lluc - 6pm: Joan Campomar, Bach marimba recital. Basilica de la Mare de Déu. Free. trobadadepercussio.com.

Palma - 8pm: GOB fiftieth anniversary; University of the Balearic Islands Women's Choir, Aina Tramullas, Biel Majoral, Xanguito. Teatre Principal, C. Riera 2. Free. teatreprincipal.com.

Pollensa - 8pm: Orbita 90, Marina & Albert, Pollensa School of Music combos. Ca n'Escarrintxo. Donations to local charities.

Pollensa - 8pm: Tzu-Yin Lin (marimba recital). Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Free. trobadadepercussio.com.

Puerto Pollensa, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Charity al fresco dinner plus xaranga and swing music. Plaça Miquel Capllonch. Tickets in advance, 15 euros (Papereria Molt Més).

Sa Rapita, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Concert of havaneres songs; senior citizens choir. By the church.

Santa Maria del Camí, Santa Margalida Fiestas - 7pm: Zumba, workout, Nordic walking, swing class; 10pm: Music from Monkey Doo. Plaça Nova.

Wednesday, July 12

Cala Figuera, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Al fresco supper. C. Tomarinar.

Cala Ratjada, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Fish dinner al fresco. Tickets in advance from various outlets, seven euros. Havaneres songs.

Deya - 9pm: Deya International Music Festival, Gilles Apap (violin), Alfredo Oyágüez (piano); Brahms, Falla, Gershwin, Mozart. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 25 euros. dimf.com.

Es Capdellà, Mare de Déu del Carme Fiestas - 8.30pm: Opening address, benefit dinner and music. Plaça Sa Vinya.

Palma - 8.30pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Petra, Santa Praxedis Fiestas - 8pm: Vasko Vasillev, Vicent Balaguer (violins), Miquel Estelrich Serralta (piano). Petra Theatre, C. Sol 5. Free. ticketib.com.

Pollensa - 8pm: Nuno Aroso (percussion concert). Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Free. trobadadepercussio.com.

Puerto Andratx, Mare de Déu del Carme Fiestas - 8pm: Children's entertainment; 10pm: Children's film. La Lonja.

Puerto Pollensa, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7.15pm: Ballroom dance demonstration; 9.30pm: Folk dance with Aires de la Cala. Plaça Miquel Capllonch.

Sa Rapita, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7.30pm: Rueta marinera - Parade in costumes (pirates, sailors, sirens, etc.), little bigheads and Circ Stromboli. Tennis courts.

Thursday, July 13

Cala Figuera, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10pm: Cinema; Animals Fantàstics (Fantastic Beasts and Where to Find Them). The pier.

Cala Ratjada, Mare de Déu del Carme Fiestas - 6pm: Traditional games, soapy pole and swim.

Cala Ratjada - 10pm: Álvaro Toscano (classical guitar). Fundació Bartomeu March Gardens. 10-15 euros. asociaciones.jmspain.org.

Es Capdellà, Mare de Déu del Carme Fiestas - 8.30pm: Supper al fresco and bingo. Plaça Sa Vinya.

Palma - 8.30pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Palma - 9.30pm: Balearic Symphony Orchestra, Kian Soltani (cello); Beethoven, Schumann. Bellver Castle. 25-30 euros. simfonicadebalears.com / ticketib.com.

Petra, Santa Praxedis Fiestas - 10pm: DJ, followed by U2 tribute band. Plaça Ramon Llull.

Pollensa - 8pm: Ensemble Xenakis, Ensemble Saariaho (percussion concert). Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Free. trobadadepercussio.com.

Porto Cristo, Mare de Déu del Carme Fiestas - 8pm: Evening race. From Plaça Aljub. Followed by music on the beach.

Puerto Andratx, Mare de Déu del Carme Fiestas - 11am: Regattas. 7.30pm: Folk dance with Aires d'Andratx; 8.30pm: Dinner for senior citizens; 9.30pm: Nits a la Fresca 2023, Havaneres songs with three choirs. Far Petit (Small lighthouse).

Puerto Pollensa, Mare de Déu del Carme Fiestas - 8pm: Pollensa Choir. At the church. 9pm: Line dance; 10pm: Ballroom dance. Plaça Miquel Capllonch.

Sa Rapita, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Procession by the Campos Band of Music, followed by bingo. Avda. Miramar / tennis courts.

Weekly markets on the island

Open from 8am to 1pm

FRIDAY: Algaida, s’Arenal, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Es Pont d’Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer, Son Servera. In Palma: Rafal Nou (between the streets of Selva and ses Salines) and sa Vileta (Plaza de Tarent).

SATURDAY: Alaro, Algaida (second Saturday of the month), s’Arenal, s’Arraco, Arta, Badia Gran/Pedrafort (Llucmajor), Biniali, Buger, Bunyola, Cala Ratjada, Campos, Campanet, Can Picafort, Costitx, Esporles, Estellencs, s’Horta, Lloseta, Palmanyola, Portocolom, Puigpunyent, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Ponsa , Santanyi, sa Rapita, Sencelles, Soller. In Palma the flea market in the Avenidas - April to October (Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soller), and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou, Son Ferriol and Son Fuster Vell.

SUNDAY: Alcudia, Consell (car boot sale), Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxi - Poligono (flea markets), Muro, Pollensa, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria del Camí and Valldemossa. Palma: Plaza de la Verge del Miracle (1st Sunday of every month).

MONDAY: Caimari (Selva), Cala Millor, Calvia, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall and Montuiri.

TUESDAY: Alcudia, s’Alqueria Blanca (Santanyi), s’Arenal (Llucmajor), Arta, Campanet, Llubi, es Pla de na Tesa (Marratxi), Paguera, Pina, Porreres, Portocolom and Santa Margalida. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soler) and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou (aka: Plaza dels Patins).

WEDNESDAY: Andratx, s’Arenal, Bunyola, sa Cabana (Marratxi), Capdepera, Cas Concos (Felanitx), Deya, Llucmajor (Passieg Jaume III), Llucmajor (Maioris), Las Palmeras, Petra, Puerto Pollensa, sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu and Vilafranca de Bonany. In Palma: s’Arenal and es Coll d’en Rabassa.

THURSDAY: S’Arenal (flea market), Ariany, Calonge, Campos, Consell, Inca, es Llombards, Moscari, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, ses Salines, Sant Joan and Sant Llorenç des Cardassar. Palma: Can Pastilla and Pere Garau.

