Arta, Sant Salvador Fiestas - 7pm: Soapy pole, children's games. Plaça Marxando. 11pm: White party (over-18s). Sa Clota car park.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Plaça Costa.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7pm: AN23, Campos Art Night. artnitcampos.com.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Children's entertainment with Cucorba. Plaça Cervantes.

Colonia Sant Jordi, Summer Fiestas - 6pm: Rhythmic gymnastics; 7pm: Zumba. Plaça Pou d'en Verdera.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 11pm: Orquestra California, Enrockats, DJs. Plaça Jaume I.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 6pm: Peasants procession, raising of the banner, poem for the fiestas. Passeig Jaume III. 8pm: Palma Gospel Singers. Cancer charity concert; ten euros. Sant Bonaventura Cloister.

Llucmajor - 9.30pm: Cap Rocat Festival; Mascagni Cavalleria rusticana (concert version), Balearic Symphony Orchestra, Elina Garanca (mezzosoprano), Michael Fabiano (tenor), Luca Salsi (baritone), Maria Agresta (soprano). Hotel Cap Rocat, Ctra, d'Enderrocat. 150 euros. caprocat.com.

Magalluf - 10pm: Estrellas de Buena Vista. Old Aquapark, Camí Porrassa. From 20 euros. esjardimallorca.com.

Palma - 6.30pm / 10pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Palma - 9pm: Kiev Ballet, Swan Lake. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 44 euros. auditoriumpalma.com.

Palmanova, Summer Fiestas - 5pm: Water party. Parking area. 10pm: Mechanical bull; 11pm: DJ and more water party. Plaça Germans Pinzón.

Port Adriano - 10pm: Earth Wind and Fire Experience by Al McKay. From 40 euros. portadrianomusic.es.

Portocolom - 10pm: Folk dance and music; S'Estol Arran de Mar. Plaça Sant Jaume.

Sa Caseta des Capellans (Playa de Muro), Sant Llorenç Fiestas - 7pm: No Suggestions, Carretera 80 and DJs.

Sant Elm, Summer Fiestas - 7pm-11pm: Sa Palomera Market. From 7pm: Moors and Christians, Plaça Caragola, then the small beach and promenade; 9.40pm: The grand battle on the beach. 11pm: Gas Butano, Na Pipona, DJ. Sports courts.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 6pm: Sports evening, tapas and music. Es Moleter complex.

Santa Eugenia, Santa Eugenia Fiestas - 5pm: Mobylette convoy. Sa Creueta. 6.15pm: Races with bicycles and mobylettes. 10.30pm: Trio Lluna Plena, Islanders, Madona, DJ. Ses Escoles.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 6.30pm: Jewel races, foam party. Football ground. 11pm: El Hombre 80, Madòna, Disccovers, Enrockats. Plaça Major.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9.30pm: RockambElles; La Vereda, Yoko Factor and other bands. Psg. Mossen Bartomeu Oliver.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Night of music; 9.30pm: Dance exhibition. Plaça Fossar.

Human towers; Castellera Al-lots de Llevant in Arta.

Saturday, August 5

Alaro, Sant Roc Fiestas - 8.30pm: Raising of banners, opening address, balloons; 10pm: Line dance. Plaça Vila. 10pm: Alactrònica; various DJs. S'Escorxador.

Arta, Sant Salvador Fiestas - 7pm: Art market. Na Batlessa Gardens. 7pm: Traditional Arta procession; bigheads, pipers, band of music. From Plaça Ajuntament. 8pm: Human towers; Castellera Al-lots de Llevant. Na Batlessa Amphitheatre. 9pm: Al fresco supper; performance by Funkiss. Bookings at the town hall by 12 noon. Plaça Conqueridor. 12 midnight: Fireworks.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 11.30pm: White party with DJs. Plaça Costa.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7.15pm: Gathering of batucada drum bands and procession. Plaça Tres Molins. 9pm: Opening address, giants; 10pm: Batukada Terraroja. Plaça Major. 10.30pm: Madison, Anegats and DJ. Plaça Sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Mass. 8.30pm: Opening address, pipers and whistlers, Santa Margalida Band of Music with 'Discoband'. Plaça Marina. 10pm: White party; Estación de Sonido, Ducks of the Hood, Valnou. Plaça Cervantes.

Colonia Sant Jordi, Summer Fiestas - 8pm: Ses Salines-Colonia Sant Jordi Race. 11.30pm: Martini Boys and DJs. Plaça Europa.

Es Llombards (Santanyi), Sant Domingo Fiestas - 11pm: Correfoc; Dimonis de sa Cova d'es Fossar (Sineu). From Plaça Pou. Followed by party with Cirko, Voragines and DJ. Ses Escoles.

Esporles - From 8pm: Tramuntana Music Festival; Tiga, Function, Radio Slave and others. Son Quint. 25 euros. tramuntanafestival.es.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 7pm: Procession of giants; 8pm: Dance of giants; 10pm: Folk dance and music with Brocalet and Sa Torre. Plaça Jaume I.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 7pm: Watermelon eating contest. Passeig Jaume III.

Llucmajor - 9pm: Cap Rocat Festival; Arcadi Volodos (piano), Mompou and Scriabin. Hotel Cap Rocat, Ctra, d'Enderrocat. From 75 euros. caprocat.com.

Magalluf - 6pm: Mucho Mambo Fest; various DJs.. Old Aquapark, Camí Porrassa. From 15 euros. esjardimallorca.com.

Palma - 6.30pm / 10pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Palma - 8pm: Kiev Ballet, Swan Lake. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 44 euros. auditoriumpalma.com.

Palmanova, Summer Fiestas - Family and traditional games. On the beach. 8pm: Sevillanes dance; 10pm: Music performance. Plaça Font de l'Aigua.

Pollensa - 10pm: Pollensa Festival; Chamber Orchestra of Europe, conductor Daniel Harding; Beethoven and Sibelius. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 24-35 euros. festivalpollenca.com.

Port Adriano - 10pm: This is Michael (Michael Jackson show). From 30 euros. portadrianomusic.es.

Sa Caseta des Capellans (Playa de Muro), Sant Llorenç Fiestas - 8.30pm: Solemn mass. Plaça Capellans. 9pm: Al fresco supper. 11pm: Unió Artística Murera band of music.

Sant Elm, Summer Fiestas - 6pm: Lilo games and sandcastles. On the beach. 8pm: Mass for Santa Catalina Thomàs. 9pm: Folk dance, Aires d'Andratx. C. Jaume I. 11pm: Bosc, Gintonics Band, DJ. Sports courts.

Santa Eugenia, Santa Eugenia Fiestas - 11am: Children's water and foam party. Sports centre. 6pm: Jewel races. C. Josep Balaguer. 10.30pm: Trio California, IPops, Enrockats, DJ. Ses Escoles.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Sports centre. 11pm: Flower power party; Feeling, DJ Juan Campos and others. Plaça Major.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11am: Embala't preliminaries; giants, pipers, demon and banners. Plaça Vila. 6pm: Children's party. Plaça Vila. 9.30pm: Folk dance with Engalba. Plaça Ses Escoles.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 12 midnight: Sa Moguda; music from the 1980s to the 2000s. Various DJs. Plaça Fossar.

Soller - 8.30pm: Voicello; Gabriel Fiol (cello), Carme Garí (soprano). Casal de Cultura - Museu de Soller, C. Sa Mar 13. 15 euros. ticketib.com.

The Embala't takes place in Sencelles.

Sunday, August 6

Alaro, Sant Roc Fiestas - 7pm: Procession; demons, dragons, donkeys, giants. From Avda. Constitució. 8.30pm: Folk dance with Galivança. Plaça Vila.

Arta, Sant Salvador Fiestas - 10am: Traditional Arta procession; bigheads, pipers, band of music. From Plaça Ajuntament. 7.30pm: Children's Holi colours festival. Sports centre. 10pm: Orquestra Oasis, Islanders, IPops, Ves-hi Tu, DJ. Plaça Conqueridor.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 8pm: Giants and pipers procession. From Plaça Espanya. 9pm: Pa amb oli supper. Plaça Costa.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9.30pm: Havaneres concert with Rondalla Sons des Pla. Plaça Sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Children's water party. Plaça Cervantes. 10pm: Can Picafort Band of Drummers and Cornets. 10.15pm: Correfoc; Dimonis d'Hiachat, Tambors d'Hiachat, Espiadimonis de Felanitx. From the tourist information office to Plaça Cervantes.

Colonia Sant Jordi, Summer Fiestas - 12 noon: Duck release and swim (plastic ducks). Illot des Frares. 10.30pm: Angela Urrea, Ses Salines Band of Music; concert of pop music. By the church. 12 midnight: Fireworks. On the beach.

Es Llombards (Santanyi), Sant Domingo Fiestas - 8.45pm: Folk dance with Mandalmar and Pregón de Colombia. Ses Escoles.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 11am: Mass in honour to senior citizens. 6pm: Son Adalt v. Son Abaix; water fight. L'Escola.

Llucmajor - 9.30pm: Cap Rocat Festival; Balearic Symphony Orchestra, Pretty Yende, Nadine Sierra (sopranos), Bernstein, Mozart, Verdi and others. Hotel Cap Rocat, Ctra, d'Enderrocat. 80 euros. caprocat.com.

Magalluf - 10pm: Closing event; Children of the 80s, Double You. Old Aquapark, Camí Porrassa. From 18 euros. esjardimallorca.com.

Palma - From 3pm: Origen, the Mystic Garden; Joseph Capriati and others. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. origenfest.com / sonfusteret.com.

Palmanova, Summer Fiestas - 6.30pm: Solemn mass. 10pm: Drag queens. Plaça Font de l'Aigua. 12 midnight: Correfoc.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7pm: Night of art in the streets.

Sa Caseta des Capellans (Playa de Muro), Sant Llorenç Fiestas - 12 noon: Jewel races. 7pm: Holi colours festival. 9.30pm: Watermelon eating contest.

Sant Elm, Summer Fiestas - 8.30pm: Pa amb oli, ten euros; 9pm: Folk dance, Aires d'Andratx School; 10pm: Performance by Roberto Coll. Sports courts.

Sant Joan - Rodrigo Cuevas (Asturian singer), Mar Grimalt (Mallorcan singer). Santuari de Consolació, Polígon Joan Mas i Mates. 24 euros. lallunaenvers.cat.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 6.30pm: Children's Holi colours festival. Swimming pool car park. 7.30pm: Line dance. Plaça Ajuntament. 7.30pm: Barber Rock; music, beer, tattoos, Harleys.

Santa Eugenia, Santa Eugenia Fiestas - 11am: Solemn mass and dance of offer.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 10pm: Palma Gospel Singers, Cor de Tramuntana, Los Xilvars. Plaça Major.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - From 12 noon: The Embala't. Plaça Nova.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8.30pm: Opening address. Sant Francesc Cloister. 10pm; Ball de bot folk dance with Copeo de Sineu. Plaça S'Era.

Valldemossa - 9.30pm: Chopin Festival; Oliver Kern (piano), Chopin and others. Charterhouse Cloister. 15-30 euros. festivalchopin.com / ticketib.com.