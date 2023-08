Find out what is taking place over the next four days on the island and plan ahead.

Monday, August 14

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10.30pm: Orquestra Berimbau, Na Pipona, Gas Butano, DJ. Plaça Vila.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Children's entertainment; 11pm: Foam party and DJ. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm-midnight: Artisan and gastronomy market; 11.30pm: Eva & The Kool Katz, La Canción del Verano, DJ. Plaça Costa.

Cala Llombards, Summer Fiestas - 6pm: Jewel races. By Bar la Torre. 9pm: Barbecue, tumbet and music from Trio Vintage and E-Volucion (tickets by August 5). Plaça Nova.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 11pm: Night party. Plaça Pins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10pm: Ballroom dance with Orquestra Oasis and DJ. Plaça Can Pere Ignasi. 11.30pm: Party with DJs. Plaça Sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10am: Exhibition of classic cars. Plaça Cervantes. 6pm: Flower power parade. From Hotel Dunes Platja. 7pm: Flower power kids; DJs and workshops; 10pm: Canpicafornia; Flower power party with various DJs. Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - 9pm-5am: Grand night party; DJs, live music. Plaza Europa.

Sant Bartomeu fiestas in Montuiri.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Ringing of bells and raising of banners. 8.30pm: Opening address. At the church. 10pm: Dinner in the square, followed by playback contest. Plaça Major.

Palma - 8pm: Capella de la Seu choir; celebration of Mare de Déu Morta (Assumption). Palma Cathedral. Free.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 6.30pm: Demons, bigheads and giants. From the town hall. 7pm: Intercultural al fresco supper. Church courtyard. 10pm: Night of rock; Cabot, O-ERRA and others. 20 euros (ticketib.com). Parc de n'Hereveta.

Portals and Bendinat, Summer Fiestas - 6pm: Talent and costumes contest; 8pm: BIngo; 10pm: Swing music, followed by DJ. Calita de Portals.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Street music cycle; Low Gain. By the tourist information office. Free.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11pm: Trio Acuarius, Valnou, Cirko, DJ. Plaça Ajuntament.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 8.30pm: Music and wine. Ca Ses Monges.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 10pm: Grand final party; Orquestra Lluna Plena, IPops, Madona, DJ. Plaça Ajuntament.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7pm: Concert - Petra Band of Music, followed by tribute to senior citizens. Plaça Vila. 11pm: Fireworks. Sports centre. 11.30pm: El Hombre 80, Madona, Enrockats and DJs. Plaça Vila.

S'Illot, Summer Fiestas - 8pm: Line dance. Plaça Mollet. 10pm: Sombrillada party. On the beach.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7.30pm: Procession of pipers to Plaça Fossar. 12 midnight: Fireworks. Camp d'en Pineta. 00.20am: Tomeu Penya i Geminis, Anegats, DJ. Plaça Fossar.

Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 9pm: Sardine barbecue and havaneres songs. On the beach.

Tuesday, August 15

Alaro, Sant Roc Fiestas - 7pm: Floats parade. 10.30pm: DJs. Plaça Vila.

Alcudia - 7pm: Concert for Mare de Déu d'Agost; Alcudia Band of Music. Passeig Mare de Déu de la Victoria.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Procession. 7pm: Solemn mass. 8pm: Tribute to senior citizens; 10pm: Music from Els Xilvars. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm: Artisan and gastronomy market. Plaça Costa. 6pm: Mass, followed by procession with the image of the Virgin Mary and, at 7pm, flotilla. 10.15pm: Party night wjth performance from Carlos Peralias. Plaça Costa. 11.55pm: Fireworks. C. na Puig. Followed by DJ.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Departure and procession by bigheads, the óssos de Pinyol Vermell (bears), batucada. From Plaça Major. 11am: Jewel races. C. de sa Creu. 8pm: Mass. 9pm: Cossier dancers. Plaça Major. 9.45pm: Concert - Campos Band of Music. Plaça Can Pere Ignasi. 10.30pm: Music from Carmen Cortés and Gaizka Baena. Plaça Sa Creu. 12 midnight: Fireworks. Ses Forques. 00.30am: Concert - tribute to Hombres G. Plaça Sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 12 noon: The duck swim. Hotel Mar y Paz area. 5pm: After 'patos' (ducks) party. Plaça Marina. 8pm: Mass, ball de bot, pipers and whistlers. 12 midnight: Pyromusical fireworks. Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - 5pm: Ball de bot folk dance. 6pm: Children's party. 7pm: Mass. 7.45pm: Procession. 9.30pm: Batucada drummers.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 6.30pm: Cossier dancers and demon. Plaça Major.

Palma - 10pm: Zoo (Spanish electronic rock), La Gran Orquesta Republicana, Músics de Carrer. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. From 31 euros. sonfusteret.com.

Pollensa - 8pm: Night of jazz; Miquel Gayà Quartet, Jaume Cerdà Quartet, Toni Vaquer Quartet. Ca n'Escarrintxo. Donations to local charities.

Pollensa - 10pm: Pollensa Festival; Murtra Ensemble; special family concert. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Free. festivalpollenca.com.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 5pm: Apricot afternoon party with DJs. Avda. Bisbe Campins. 9pm: Concert - Filharmonica Porrerenca. At the auditorium.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 5.30pm: Classic cars exhibition. C. Sa Travessia. 10pm: Theatre, Boeing Boeing. Plaça Ajuntament.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 9pm: Pa amb oli (tickets by August 10), music from Aquellos Maravillosos Años. Plaça S'Era Vella.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Procession by pipers. 7pm: Mass, followed by jewel races. Plaça Vila. 10pm: Magic and comedy, followed by fire crackers. Plaça Ses Escoles.

S'Illot, Summer Fiestas - 7pm: Mass. 9pm: Ball de bot folk dance with Es Jai de sa Barraqueta and Sa Torre. Plaça Llop.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Procession by pipers. 12 noon: Traditional races. Camp d'en Pineta. 8.30pm: Solemn mass.

Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 9.30am: Mass for Mare de Déu d'Agost. Sa Marina Chapel. 6pm: Children's traditional games. C. Tramuntana. 8pm: Sunset and music.

Cossier dances for the Sant Roc Fiestas in Alaro.

Wednesday, August 16

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10am: Cossier dances. First by the town hall, then various locations, ending on Avda. Constitució. 1pm: Jewel races. Avda. Constitució. 7.30pm: Mass. 10pm: Theatre, Boeing Boeing. Plaça Rosari. 12 midnight: Correfoc; Dimonis d'Alaro, Na Marranxa (dragon), Diables de Vilafranca, Diables de Torredembarra. Plaça Vila.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 5pm: Quest Pirata Aquàtic (ages ten to sixteen). Plaça Major. 7pm: Bingo. By Bar Can Tomeu. 12 midnight: Soapy pine and DJ. Plaça Major.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 8pm: Solemn mass. 10pm: Pyromusical fireworks. In the port. Followed by Morgana Jazz. Plaça Castellet.

Cala San Vicente, Summer Fiestas - 9.30pm: Havaneres concert with Arpellots. Cala Barques mirador.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Fashion parade. Plaça Cervantes. 10pm: Cinema, 'Mascotas' (The Secret Life of Pets). Plaça Marina.

Deya - 9pm: Deya International Music Festival, Linlin He (piano); Beethoven, Chopin and others. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 25 euros. dimf.com.

Muro - 10pm: Sa Riba Folk; Coanegra. Passeig Sa Riba. Free.

Palma - 8pm: Kambrass Quintet; Bach, Granados and others. Bellver Castle. Eight euros. ticketib.com.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 11am: Firing of rockets. 11.15am: Bigheads, demons, giants, pipers. From the town hall to the church. 11.30am: Mass. 12.30pm: Release of doves. 12.45pm: Giants' dance and refreshments. 6pm: Children's entertainment. Plaça Vila. 8pm: Choral concert; Coral de Porreres. At the church. 10pm: Concert - Orquestra Oasis. Plaça Vila. 10.45pm: Children's correfoc. From Lloc Sagrat. 11pm: Correfoc; Dimonis de Capocarb (Porreres), Espiadimonis (Felanitx). From C. Hospital to S'Escorxador. 12 midnight: Fireworks. Parc de n'Hereveta. 12.15am: Concert - The Hawaiians; 2.15am: Islanders. Plaça Vila. 3.45am: Filharmónica Porrerenca and fire crackers. Plaça Església. 4.15am: Sant Roquet 2023.

Puerto Portals - 6pm-midnight: The Sunset Market.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11am: Espartanada; 3pm: Paella; 5pm: Músics de Carrer (tribute to Txarango). Plaça Ajuntament.

S'Alqueria Blanca, Sant Roc Fiestas - 11am: Solemn mass, pipers and bigheads, followed by jewel races. 7pm: Improv show. Plaça Es Cup. 10pm: Comedy, followed by fire crackers. Plaça Sant Josep.

Sa Pobla - 10pm: Mallorca Jazz Sa Pobla; Gillespie Big Band. Parc Can Cirera Prim. Five euros. sapobla.cat.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 7.30pm: Line dance. Plaça Major.

S'Illot, Summer Fiestas - 10am: Sandcastles competition; 5pm: S'Illot Olympics. On the beach. 6pm-10.30pm: Dans'illot; dance performances. Plaça Llop / Plaça Mollet. 9pm: Prawn barbecue. Tickets by 2pm from the tourist information office. Avda. Pins.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Holi colours festival. Sa Quintana centre. 10pm: Ball de bot folk dance with Brot d'Alfabaguera and Arta Balla i Canta. Plaça Fossar.

Thursday, August 17

Binissalem - 9pm: Sus (pop-rock). Casal de Cultura Can Gelabert, C. Portella. Free.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9.30pm: Al fresco supper, music from Trio Acuarius and DJ. Plaça Major.

Cala San Vicente, Summer Fiestas - Folk dance with Aires de la Cala. Cala Molins.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 7.30pm: Procession and opening address. Plaça Orient. 9pm: Ball de bot folk dance. Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Raising of banners and firing of rockets. 10pm: Playback competitions. Les Escoles.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 10pm: Bingo. Plaça Major.

Palma - 8.30pm: Ensemble Tramuntana; C.P.E. Bach and Mendelssohn. Bellver Castle. 20 euros.

Pollensa - 10pm: Pollensa Festival; Marina Rebeka (soprano), Mathieu Pordoy (piano); Bizet, Puccini and others. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 16-25 euros. festivalpollenca.com.

Puerto Andratx - 10pm: Nits a la Fresca 2023; Midnightsoul. Small lighthouse. Free.

Puerto Portals - 6pm-midnight: The Sunset Market.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 12 noon: Raising of banners and ringing of bells. 9pm: Local awards, opening address and concert by the Ses Salines Band of Music. Plaça Sant Bartomeu.

S'Illot, Summer Fiestas - 5pm: Children's games. On the beach. 7pm: Judo contest. Plaça Mollet. 8.30pm-midnight: Dans'illot; dance performances. Plaça Llop / Plaça Mollet. 9.15pm: Lanterns and pipers procession. From Pont del Riuet.