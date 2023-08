Friday, August 25

Alcudia - 10pm: Theatre (in Catalan). Roman Theatre, Pollentia. Free.

Ariany, Mare de Déu d'Atotxa Fiestas - 10.30pm: Folk dance and music with Puig de Bonany and Esclafits i Castanyetes; 00.30am: DJ party. Plaça Major.

Arta - 9pm: Maria Florit (Minorcan singer-songwriter). Sant Antoni de Padua Convent Cloister, C. Sant Antoni 1. Free.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 10pm: Concert - Capdepera Band of Music, followed by fire crackers.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 10pm: Los Secretos (legendary Spanish rock band), De Contrabando, Rafa Sánchez, Pelillos a la Mar, DJ. Sa Torre Municipal Park. 20 euros. rubioproduccions.com.

Lloret de Vistalegre - 9.30pm: Margherita Rotondi (mezzosoprano), Vincenzo Cicchelli (piano); 'From Paris to Broadway and Hollywood', Bernstein, Gershwin, Lloyd-Webber and others. Caseta dels Caçadors, Camí des Cementiri. Six euros. ticketib.com.

Maria de la Salut - 8pm: Fira del Glosat; glosadors, artisan market. Plaça Pou.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 5.30pm: Jewel races; 10.30pm: End of fiestas with Bandavisió; 12 midnight: Fire crackers. Plaça Major.

Pollensa - 10pm: Pollensa Festival, Arcangelo; C.P.E. Bach, W.F.Bach, Boccherini, Haydn. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 20-30 euros. festivalpollenca.com.

Porreres - 9pm: Deya International Music Festival, Seunghyun Lee (piano); Chopin, Haydn, Prokofiev. Sa Bassa Rotja, Camí de sa Pedrera s/n. 25 euros. dimf.com.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 7pm: Children's demons. Plaça des Pes des Porcs. 8.30pm: Sant Joan Art; exhibitions, market, food trucks; 11pm: Rock and blues - Big Yuyu, Reïna, Ánimos Parrec. Santuari de Consolació.

Santa Margalida, La Beata Fiestas - 6.30pm: La Beata races. Plaça Vila.

S'Arracó, Summer Fiestas - 7.30pm: Ringing of bells, pipers, bigheads. From C. França. Address by the bigheads, balloons and sweets from the church and then children's entertainment. 11pm: Flowers party; IPops, Bosc, DJ Juan Campos. Plaça Weyler.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 5pm: Children's water party. C. Cetre car park. 8pm: Saladina Acústica. Can Dulce. 11pm: IPops, Whisky Mama, DJ. By the town hall.

Son Ferrer, Summer Fiestas - 8pm: Children's entertainment. 10pm: Correfoc; Dimonis Calvia Vila. 11pm: Night party with Cirko and others.

Valldemossa, Sant Bartomeu Fiestas - 11.30pm: Night party with Kool Vibes, Enrockats and DJ. Plaça Cartoixa.

Saturday, August 26

Ariany, Mare de Déu d'Atotxa Fiestas - 6pm: Demons and pipers from Plaça Major to Pou Bo. 11pm: Orquesta Mar Blau, Xanguito, DJ. Plaça Major.

Costitx - 9pm: Balearic Islands Youth Orchestra,'La Croada del Regne sobre el Mar'. At the church.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 10pm: Correfoc; Espiadimonis (Felanitx), Dimonis a Lloure (Felanitx), Guardians de Drac de Sant Jordi (Palma), Dimonis Bocs i Focs (Esporles), Dimonis de Fang (Marratxi), Dimonis de Capocorb (Porreres). From Plaça Santa Margalida. 11pm: Na Pipona, Don Patricio, ForaNom and DJ. Sa Torre Municipal Park. Free.

Maria de la Salut - From 10pm: Rock'n'Rostoll - Pèl de Gall, Sweet Poo Smell, Escarràs, numerous others. Son Perot, Ctra. Maria de la Salut-Muro. Free.

Palma - 6pm: Hakuna Matata (family musical). Palma Auditorium (Sala Mozart), Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com.

Palma - 9.30pm: Mariachi Platino de México. Palma Auditorium (Sala Magna), Paseo Marítimo 18. 35 euros. auditoriumpalma.com.

Puerto Alcudia - 7pm: Sunset on the beach party. By the Xara Building.

Puerto Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 9.30pm: Estado de Ánimo, DJs. Sports ground.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 12 midnight: Anegats, Sonats, DJs. Plaça Constitució.

Sant Joan - 9pm: Tesa, Jonatan Penalba (rap and roots). Santuari de Consolació, Polígon Joan Mas i Mates. 12-15 euros. lallunaenvers.cat.

Santa Margalida, La Beata Fiestas - 9.30am: Mini-procession for La Beata (up to age six). Plaça Església. 6pm: Party with Ducks of the Hood, DJs and food truck. Pub Es Colomer.

S'Arracó, Summer Fiestas - 11am: Jewel races. C. Tomeu Monjo. 11pm: Orquestra Yesterday, Gintonics Band, ForaNom. Plaça Weyler.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 8pm: Ses Salines Horse Festival. Plaça Sant Bartomeu.

Sol de Mallorca, Summer Fiestas - 6pm: Children's party (slides, foam and more). 9pm: Paella dinner. Tickets, two euros from The Market, Avda. Mallorca 18. From 10pm: Music from Sugarboom and DJ.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 11am: Bigheads dance and procession; 8.30pm: Folk dance with Aires Sollerics and Estol de Tramuntana. By the town hall. 11pm: Trio Marítim, Motown Band. L'Alameda.

Son Ferrer, Summer Fiestas - 8pm: Talent show. From 11pm: De Contrabando, La Canción del Verano, DJ.

Valldemossa, Sant Bartomeu Fiestas - 10.30pm (approx): Playback contest. Plaça Cartoixa.

Sunday, August 27

Ariany, Mare de Déu d'Atotxa Fiestas - 8am: Collection of basil, pipers and demon. 11am: Solemn mass. 6pm: Demons and pipers from the town hall to sports centre. 10.30pm: Music from Joan i Simó and Na Pipona. Plaça Major.

Arta - 8pm: Xarim Areste (Catalan singer-songwriter), Da Souza, Sobam. Sant Salvador Sanctuary. Ten euros.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 6pm: Fira Nocturna; fair, food trucks. Passeig Ramon Llull. 7pm: Cavallet dancers (below), demons, bigheads. Departure from Casa de Cultura and first dance. 10pm: Compline service (Sant Agustí Convent), followed by procession with cavallets and the band of music. 10.30pm: Folk dance with Estol des Gerricó and Abeniara. Passeig Ramon Llull. Followed by fireworks.

Lloseta - 11.30am: Procession of giants from Lloseta, Llucmajor, Mancor de la Vall, Pollensa, Sa Pobla, Sant Llorenç and Santa Margalida. From Plaça Teatre.

Palma - 6pm: Hakuna Matata (family musical). Palma Auditorium (Sala Mozart), Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com.

Palma - 7.30pm: Mariachi Platino de México. Palma Auditorium (Sala Magna), Paseo Marítimo 18. 35 euros. auditoriumpalma.com.

Palma - 9pm: Rauw Alejandro (urban). Trui Son Fusteret, Camí Vell Bunyola. From 60 euros. sonfusteret.com.

Pollensa - 10pm: Pollensa Festival, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Hilary Hahn (violin), Omer Meir Wellber (conductor, accordion); Mozart, Sadikova, Schubert. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 24-35 euros. festivalpollenca.com.

Puerto Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Adrenaline show; exhibition of paramotor.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 7pm: Human towers, Al-lots de Llevant; 9.30pm: Folk dance with Aires de Pagesia. Plaça Constitució.

Santa Margalida, La Beata Fiestas - 6pm: Food trucks and music. Plaça Vila. 8pm: Mass and address for the fiestas, followed by concert by the Santa Margalida Choir at the church and the lighting of the lanterns for the La Beata procession from C. Constitució to Plaça Vila.

S'Arracó, Summer Fiestas - 8pm: Talent show, followed by DJs. Plaça Weyler.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 8pm: Concert - Soller Band of Music. At the church. 10.30pm: Correfoc; Dimonis Esclatatbutzes present 'Sa Clau d'en Sati'. Plaça Constitució.

Son Ferrer, Summer Fiestas - 12.30pm: Tapas route. 6.30pm: Children's games. 10.30pm: Foam party and DJ.

Valldemossa - 9.30pm: Chopin Festival; Albert Díaz (piano) plus instrumental group; Chopin, Lliteres. Charterhouse Cloister. 15-30 euros. festivalchopin.com / ticketib.com.