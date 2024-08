Highlights of events this weekend include traditional fiestas like Alaro’s Sant Roc with cossiers dances, correfocs, and a jazz concert by Concha Buika in Cala Ratjada. For music lovers, there are concerts in Porreres, Magalluf, and Valldemossa, including the Valldemossa Chopin Festival. Cultural events include folk dances, moped races in Caimari, and a summer carnival in Magalluf. Firework displays will also light up the skies in several locations, including Cala Sant Vicenç and S'Illot.

Correfoc by the Dimonis d’Alaro. Friday, August 16 Alaro , Sant Roc Fiestas - 10am: Dance of the cossiers. By the town hall and then various other places. 10pm: Jewel races. Avda. Constitució. 7.30pm: Mass, cossiers. 12 midnight: Correfoc; Dimonis d’Alaro, Na Marranxa (dragon). From C. Enmig to Plaça Vila.

, Sant Roc Fiestas - 10am: Dance of the cossiers. By the town hall and then various other places. 10pm: Jewel races. Avda. Constitució. 7.30pm: Mass, cossiers. 12 midnight: Correfoc; Dimonis d’Alaro, Na Marranxa (dragon). From C. Enmig to Plaça Vila. Caimari , Mare de Déu d’Agost Fiestas - 5pm: Jewel races; 7pm: Moped races; 1am: Valnou, Enrockats and others. Plaça Major.

, Mare de Déu d’Agost Fiestas - 5pm: Jewel races; 7pm: Moped races; 1am: Valnou, Enrockats and others. Plaça Major. Cala Ratjada , Sant Roc Fiestas - 8pm: Mass. 9pm: Concert - Concha Buika. Torre de Canyamel; bookings, ticketib.com. 10pm: Pyromusical fireworks display, followed by Andreu Galmés Jazz Trio. On the pier.

, Sant Roc Fiestas - 8pm: Mass. 9pm: Concert - Concha Buika. Torre de Canyamel; bookings, ticketib.com. 10pm: Pyromusical fireworks display, followed by Andreu Galmés Jazz Trio. On the pier. Cala Sant Vicenç , Summer Fiestas - 8pm: Procession; Soldà Band of Cornets and Drummers, Xeremiers Orats (pipers), Esbart de Sant Jordi giants and bigheads. From Cala Barques mirador. 9pm: Trempó salad and jazz (tickets needed by August 15). By the old church.

, Summer Fiestas - 8pm: Procession; Soldà Band of Cornets and Drummers, Xeremiers Orats (pipers), Esbart de Sant Jordi giants and bigheads. From Cala Barques mirador. 9pm: Trempó salad and jazz (tickets needed by August 15). By the old church. Campos - 9.30pm: Havaneres concert by Rondalla Sons des Pla. Plaça Sa Creu.

- 9.30pm: Havaneres concert by Rondalla Sons des Pla. Plaça Sa Creu. Canyamel - 9pm: Concha Buika (jazz, flamenco, soul). Torre de Canyamel, Ctra. Arta-Canyamel km. 5.5. 40 euros. ticketib.com.

- 9pm: Concha Buika (jazz, flamenco, soul). Torre de Canyamel, Ctra. Arta-Canyamel km. 5.5. 40 euros. ticketib.com. Consell , Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Raising of the banner and firing of rockets. 4pm: Opening address and start of the ‘Capta’ route. Ca Sa Madona. 7.30pm: Capta party with DJs. C. Degà Joan Jaume. 10pm: Hombre 80, Orquestra Re-Units and others. Plaça Major.

, Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Raising of the banner and firing of rockets. 4pm: Opening address and start of the ‘Capta’ route. Ca Sa Madona. 7.30pm: Capta party with DJs. C. Degà Joan Jaume. 10pm: Hombre 80, Orquestra Re-Units and others. Plaça Major. Galatzó , Summer Fiestas - 10pm-4am: La Canción del Verano and DJs. Es Molí showground.

, Summer Fiestas - 10pm-4am: La Canción del Verano and DJs. Es Molí showground. Magalluf, Summer Fiestas - 6pm-2am: Flamenco night; rumba and flamenco, al fresco supper, children’s entertainment. Summer of Love party in Magalluf. Magalluf - 7pm: Summer of Love party. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From three euros. esjardimallorca.com.

- 7pm: Summer of Love party. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From three euros. esjardimallorca.com. Porreres , Sant Roc Fiestas - 11am: Firing of rockets. 11.15am: Bigheads, demons, giants, pipers. From the town hall to the church. 11.30am: Mass. 12.30pm: Release of doves. 12.45pm: Giants’ dance and refreshments. 8pm: Choral concert; Coral de Porreres. At the church. 10pm: Concert - Orquestra Galatzó. Plaça Vila. 11pm: Correfoc; Dimonis de Capocarb (Porreres), Espiadimonis (Felanitx). From C. Hospital to S’Escorxador. 12 midnight: Fireworks. Parc de n’Hereveta. 12.15am: Concert - Sustrandos; 2.15am: Islanders. Plaça Vila. 3.45am: Filharmónica Porrerenca and fire crackers. Plaça Església. 4.15am: Sant Roquet 2024.

, Sant Roc Fiestas - 11am: Firing of rockets. 11.15am: Bigheads, demons, giants, pipers. From the town hall to the church. 11.30am: Mass. 12.30pm: Release of doves. 12.45pm: Giants’ dance and refreshments. 8pm: Choral concert; Coral de Porreres. At the church. 10pm: Concert - Orquestra Galatzó. Plaça Vila. 11pm: Correfoc; Dimonis de Capocarb (Porreres), Espiadimonis (Felanitx). From C. Hospital to S’Escorxador. 12 midnight: Fireworks. Parc de n’Hereveta. 12.15am: Concert - Sustrandos; 2.15am: Islanders. Plaça Vila. 3.45am: Filharmónica Porrerenca and fire crackers. Plaça Església. 4.15am: Sant Roquet 2024. Porreres - 8.30pm: Deya International Music Festival; Jinfang Tan (piano), Chopin. Sa Bassa Rotja, Camí de sa Pedrera s/n. 25 euros. dimf.com.

- 8.30pm: Deya International Music Festival; Jinfang Tan (piano), Chopin. Sa Bassa Rotja, Camí de sa Pedrera s/n. 25 euros. dimf.com. Puigpunyent , Mare de Déu d’Agost / Sant Roc Fiestas - 11am: Espartanada challenges; 3pm: Paella (ten euros); 5pm: Madison, Madona and DJ. Plaça Ajuntament.

, Mare de Déu d’Agost / Sant Roc Fiestas - 11am: Espartanada challenges; 3pm: Paella (ten euros); 5pm: Madison, Madona and DJ. Plaça Ajuntament. Sant Joan , Sant Joan (Degollat) Fiestas - 7pm: Sant Joan Art and food trucks; 7.30pm: Sa Xorrocada (chain-saw contest at Es Camp); 9.30pm: S’Arrual Jazz Mort, Foraster (rock), Cala Vento (indie). Santuari de Consolació, Polígon Joan Mas i Mates.

, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 7pm: Sant Joan Art and food trucks; 7.30pm: Sa Xorrocada (chain-saw contest at Es Camp); 9.30pm: S’Arrual Jazz Mort, Foraster (rock), Cala Vento (indie). Santuari de Consolació, Polígon Joan Mas i Mates. Ses Salines , Sant Bartomeu Fiestas - 12 noon: Raising of the banner and ringing of bells. 8.30pm: Opening address, concert by the band of music. Plaça Sant Bartomeu.

, Sant Bartomeu Fiestas - 12 noon: Raising of the banner and ringing of bells. 8.30pm: Opening address, concert by the band of music. Plaça Sant Bartomeu. S’Illot , Summer Fiestas - 8pm: Magic Berni & Mimi. Plaça Mollet. 10pm: Karaoke. On the beach.

, Summer Fiestas - 8pm: Magic Berni & Mimi. Plaça Mollet. 10pm: Karaoke. On the beach. Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 8pm: Sunset music. Pier esplanade. Aquatló challenge in S'Illot. Saturday, August 17 Alcudia - 8.30pm: Folk dance; Sarau Alcudienc, Aires d’Andratx. Pont de la Vila Roja (amphitheatre). Free.

- 8.30pm: Folk dance; Sarau Alcudienc, Aires d’Andratx. Pont de la Vila Roja (amphitheatre). Free. Caimari , Mare de Déu d’Agost Fiestas - 11pm: Party with ForaNom, Simbal.5. Plaça Major.

, Mare de Déu d’Agost Fiestas - 11pm: Party with ForaNom, Simbal.5. Plaça Major. Cala d’Or - 9pm: Santanyi International Music Festival; José Maria Gallardo del Rey (guitar). Es Forti, Avda. Es Forti. Free; reservations, ticketib.com.

- 9pm: Santanyi International Music Festival; José Maria Gallardo del Rey (guitar). Es Forti, Avda. Es Forti. Free; reservations, ticketib.com. Cala Sant Vicenç , Summer Fiestas - 6pm: Artisan market; 8.30pm: Music from La Canción del Verano and others. Cala Molins.

, Summer Fiestas - 6pm: Artisan market; 8.30pm: Music from La Canción del Verano and others. Cala Molins. Can Picafort - 5pm: Can Pica Friki Fest; music, cosplay, K-Pop and J-Pop, market and workshops. Plaça Cervantes. 9.30pm: Concert by Magnifico. Plaça Marina.

- 5pm: Can Pica Friki Fest; music, cosplay, K-Pop and J-Pop, market and workshops. Plaça Cervantes. 9.30pm: Concert by Magnifico. Plaça Marina. Capdepera , Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Procession; band of music, band of cornets and drummers, giants. From Plaça Orient, followed by opening address. 10pm: Correfoc; Dimonis Sa Solera Gabellina. From the church. 11.30pm: White party with DJs. Plaça Sitjar.

, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Procession; band of music, band of cornets and drummers, giants. From Plaça Orient, followed by opening address. 10pm: Correfoc; Dimonis Sa Solera Gabellina. From the church. 11.30pm: White party with DJs. Plaça Sitjar. Consell , Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Magic Cloquell. Cas Txeco. 10pm: Orquestra Galatzó, La Decada Prodigiosa, DJs. Plaça Major.

, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Magic Cloquell. Cas Txeco. 10pm: Orquestra Galatzó, La Decada Prodigiosa, DJs. Plaça Major. Estellencs , Sant Joan (Degollat) Fiestas - 6pm: Beach Club Estellencs; party with DJs. Plaça Triquet.

, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 6pm: Beach Club Estellencs; party with DJs. Plaça Triquet. Galatzó , Summer Fiestas - 10pm-4am: Fiesta Estudio 54; Various DJs. Es Molí showground.

, Summer Fiestas - 10pm-4am: Fiesta Estudio 54; Various DJs. Es Molí showground. Llucmajor - 9pm: Sons de Nit 2024; Club del Rio, Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2. 15 euros. fonart.com / ticketib.com.

Magalluf, Summer Fiestas - Hippie Festival; 6pm: Opening of the festival. 7pm: DJ. 9pm: Al fresco dinner. 10pm: DJ Juan Campos, followed by more DJ music until 2am. Spanish pop-rock band La Oreja de Van Goh in Magalluf. Magalluf - 10pm: La Oreja de Van Gogh (pop-rock). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 36-55 euros. esjardimallorca.com.

- 10pm: La Oreja de Van Gogh (pop-rock). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 36-55 euros. esjardimallorca.com. Montuiri , Sant Bartomeu Fiestas - 12 midnight: Montufesta; night party. Es Dau.

, Sant Bartomeu Fiestas - 12 midnight: Montufesta; night party. Es Dau. Palma - 8pm: Lolo Jazz Project. La Misericòrdia, Plaça Hospital 4. Free.

- 8pm: Lolo Jazz Project. La Misericòrdia, Plaça Hospital 4. Free. Palma - 9pm: Rock band from Soller, Shapes. Es Gremi. Gremi de Porgadors, 16. Tickets from 10 euros. esgremi.com

- 9pm: Rock band from Soller, Shapes. Es Gremi. Gremi de Porgadors, 16. Tickets from 10 euros. esgremi.com Palma - 11pm: Todd Terry and others. Amok, Ctra. S’Aranjassa, km 10, Levante. From 15 euros. amokmallorca.com.

- 11pm: Todd Terry and others. Amok, Ctra. S’Aranjassa, km 10, Levante. From 15 euros. amokmallorca.com. Pollensa - 10pm: Le Consort; Vivaldi and Monteverdi. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya, Pollensa. 24-35 euros. festivalpollenca.com.

- 10pm: Le Consort; Vivaldi and Monteverdi. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya, Pollensa. 24-35 euros. festivalpollenca.com. Sant Joan , Sant Joan (Degollat) Fiestas - 8.30pm: Mobylettes. Ca n’Alatxa.

, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 8.30pm: Mobylettes. Ca n’Alatxa. Santanyi - 9pm: Gregotechno (electronica and audiovisual). Casa Blai Bonet, C. Bisbe Verger s/n. 15 euros. lallunaenvers.cat.

- 9pm: Gregotechno (electronica and audiovisual). Casa Blai Bonet, C. Bisbe Verger s/n. 15 euros. lallunaenvers.cat. Ses Salines , Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Line dance; 8pm: White party. Plaça Major.

, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Line dance; 8pm: White party. Plaça Major. S’Illot , Summer Fiestas - 5pm: Aquatló challenge. 7pm: Evening fair; 10pm: Martini Boys and DJs. Plaça Llop.

, Summer Fiestas - 5pm: Aquatló challenge. 7pm: Evening fair; 10pm: Martini Boys and DJs. Plaça Llop. Soller , Sant Bartomeu Fiestas - 11.30am: Gathering of pipers. Plaça Constitució. Procession to Can Prunera and performance at 12 noon in front of the town hall. 5pm: Pipers concert at the church. 7pm: L’Art 2024. Plaça Constitució and surrounding area.

, Sant Bartomeu Fiestas - 11.30am: Gathering of pipers. Plaça Constitució. Procession to Can Prunera and performance at 12 noon in front of the town hall. 5pm: Pipers concert at the church. 7pm: L’Art 2024. Plaça Constitució and surrounding area. Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 8pm: Fish and rice contest. Sa Marina beach. Havaneres concert by Arpellots. Sunday, August 18 Caimari , Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Folk dance and music with Ballugall; 11pm: Hombre 80 and DJ; 12.30am: Fireworks. Plaça Major.

, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Folk dance and music with Ballugall; 11pm: Hombre 80 and DJ; 12.30am: Fireworks. Plaça Major. Cala Sant Vicenç , Summer Fiestas - 9.30pm: Havaneres concert by Arpellots. Cala Barques mirador. 11pm: Fireworks from the Maressar point.

, Summer Fiestas - 9.30pm: Havaneres concert by Arpellots. Cala Barques mirador. 11pm: Fireworks from the Maressar point. Capdepera , Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Gathering of giants. Plaça Constitució. 11.30am: Concert - Pitxorines; 12.30pm: Vermouth, band of music, DJ and other acts. Plaça Sitjar.

, Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Gathering of giants. Plaça Constitució. 11.30am: Concert - Pitxorines; 12.30pm: Vermouth, band of music, DJ and other acts. Plaça Sitjar. Consell , Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Ball de bot with Es Rebrot and Terra Rotja. Plaça Major. 10pm: Correfoc; Dimonis S'Eixam and Batucada S'Eixam. Avda. Francesca Homar.

, Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Ball de bot with Es Rebrot and Terra Rotja. Plaça Major. 10pm: Correfoc; Dimonis S'Eixam and Batucada S'Eixam. Avda. Francesca Homar. Galatzó , Summer Fiestas - 5pm-10.30pm: Family party; water castles and games, bingo, raffle. Es Molí showground.

, Summer Fiestas - 5pm-10.30pm: Family party; water castles and games, bingo, raffle. Es Molí showground. Magalluf , Summer Fiestas - From 5pm: Children's party; water castles, minimotos (6pm), foam party (7pm), Monsters Show (8pm), Al fresco dinner (9pm), Music (10pm).

, Summer Fiestas - From 5pm: Children's party; water castles, minimotos (6pm), foam party (7pm), Monsters Show (8pm), Al fresco dinner (9pm), Music (10pm). Magalluf - 6pm: Carnaval de Verano; Dr. Fli, Sra. Tarde and others. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 23 euros.

- 6pm: Carnaval de Verano; Dr. Fli, Sra. Tarde and others. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 23 euros. Montuiri , Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Eucharist in honour of senior citizens, followed by ball de bot. Plaça Major.

, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Eucharist in honour of senior citizens, followed by ball de bot. Plaça Major. Palma - 9.30pm: LaLiga; Real Mallorca v. Real Madrid. Son Moix Stadium, Camí dels Reis. rcdmallorca.es. Sold out.

- 9.30pm: LaLiga; Real Mallorca v. Real Madrid. Son Moix Stadium, Camí dels Reis. rcdmallorca.es. Sold out. Sant Joan , Sant Joan (Degollat) Fiestas - 9pm: Poetry, music and astronomy. Puig de Sant Nofre.

, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 9pm: Poetry, music and astronomy. Puig de Sant Nofre. Ses Salines , Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Vintage motorcycles. Plaça Historiador Lladó i Ferragut. 9pm: Concert - Ses Salines Senior Citizens Choir. At the church.

, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Vintage motorcycles. Plaça Historiador Lladó i Ferragut. 9pm: Concert - Ses Salines Senior Citizens Choir. At the church. S'Illot , Summer Fiestas - 12 noon: Paellas. Avda. Pins. (Bookings by August 16.) 7pm: Gathering of giants. Pontet del Riuet. 9.30pm: Children's cinema. Plaça Llop. 11.30pm: Fireworks. On the beach.

, Summer Fiestas - 12 noon: Paellas. Avda. Pins. (Bookings by August 16.) 7pm: Gathering of giants. Pontet del Riuet. 9.30pm: Children's cinema. Plaça Llop. 11.30pm: Fireworks. On the beach. Soller , Sant Bartomeu Fiestas - 7.30pm: Folk dance with Aires Sollerics and Estol de Tramuntana. La Caritat. 8.30pm: Lorena Bonnin (oboe, vocals), Carlos Bonnin (piano); Bizet, Puccini, Verdi. Església de la Sang, C. Hospici 4. 12 euros in advance, or 15 euros.

, Sant Bartomeu Fiestas - 7.30pm: Folk dance with Aires Sollerics and Estol de Tramuntana. La Caritat. 8.30pm: Lorena Bonnin (oboe, vocals), Carlos Bonnin (piano); Bizet, Puccini, Verdi. Església de la Sang, C. Hospici 4. 12 euros in advance, or 15 euros. Valldemossa , Mare de Déu d'Agost - 7.30pm: Mass and procession of the crests.

, Mare de Déu d'Agost - 7.30pm: Mass and procession of the crests. Valldemossa , Sa Marina Fiestas - 6pm: Children's party; 8pm: Sunset music. Pier esplanade.

, Sa Marina Fiestas - 6pm: Children's party; 8pm: Sunset music. Pier esplanade. Valldemossa - 9.30pm: Valldemossa Chopin Festival; Kamil Pacholec (piano), Chopin, Brahms, Ravel. Charterhouse Cloister, Plaça Cartoixa. 15-30 euros. festivalchopin.com / ticketib.com.