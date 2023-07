Alcudia, Sant Jaume Fiestas - 6.30pm: Visit to Pollentia. 8.30pm: Al fresco supper for senior citizens. Passeig Pere Ventayol. 10pm: Folk dance, Sarau Alcudienc and Udaberri Dantza de Tolosa. Plaça Carles V.

Algaida, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Watermelon eating contest. Placeta Església. 11.30pm: DJs with music from the '70s to '90s. In the square.

Binissalem, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Children's foam party. Plaça Església. 8pm: Local bands. Passeig Born. 9pm: Line dance. Plaça Església.

Calvia, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Traditional games. C. Major. 7pm: Foam party. Car park. 10pm-5am: IPops and others. Plaça Collidores d'Oliva.

Escorca - 7pm: Wine and opera; Mar Campo (soprano), José Manuel Sánchez (tenor), Francesc Blanco (piano). Vinyes Mortitx. 15 euros. euroclassics.es.

Inca, Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 8pm: Line dance. Plaça Santa Maria la Major. 8.30pm: Al fresco supper in the streets and squares. 11pm: Concert, La Dècada Prodigiosa. Plaça Espanya. 11pm: The Hawaiians, Peptronic and DJs. Plaça Mercat.

Magalluf - 10pm: Álvaro Lafuente, Guitarricadelafuente. Old Aquapark, Camí Porrassa. From 28 euros. esjardimallorca.com.

Manacor, Sant Jaume Fiestas - 8pm: Wine and tapas. Plaça Rector Rubí.

Palma - 6.30pm / 10pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

SimfoVents Palma at Bellver Castle.

Palma - 8.30pm: SimfoVents Palma; contemporary works . Bellver Castle. Free.

Palma - 9.30pm: Yannis Dionisiou (Cypriot singer). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free.

Petra, Santa Praxedis Fiestas - 10.30am: Demon and pipers. From Casa de la Vila. 11am: Mass. 6.30pm: Horses, carriages, bicycles, on foot; procession through the streets; jewel races. Camí de Na Reus. 10pm: Folk dance with Puig de Bonany. Plaça Ramon Llull. 12 midnight: Fire crackers.

Porreres - 9pm: Deya International Music Festival, Dina Nédeltcheva (piano); Chopin, Granados and others. Sa Bassa Rotja, Camí de sa Pedrera s/n. 25 euros. dimf.com.

Porto Cristo, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Line and ballroom dance. Plaça Sol i Lluna.

Portocolom, Sant Jaume Fiestas - 8pm: Al fresco supper in the streets. 9.30pm: Children's correfoc. Plaça Corso. 11.15pm: Correfoc; Dimonis Espiadimonis. From Avda. Cala Marçal. 12 midnight: Fireworks.

Dimonis Kinfumfa in Sa Coma.

Sa Coma, Summer Fiestas - 8pm: Multicultural Night, tapas from various countries; procession by Dimonis Kinfumfa and Kintrofa batucada drummers. Avda. Palmeres. 9.30pm: Acaros del Son, La Canción del Verano and DJ. Avda. Palmeres roundabout.

Sa Pobla, Sant Jaume Fiestas - 10pm-4am: AfterSuns, O-ERRA and others. Plaça Major.

Santa Maria del Camí, Santa Margalida Fiestas - 7pm: Evening party. Plaça Nova.

Santanyi, Sant Jaume Fiestas - 10pm: Orquestra Oasis, ballroom dance; 12 midnight: Local DJs. Sports ground.

Vilafranca, La Beata Fiestas - From 7pm: Tapas route.

Saturday, July 22

Alcudia, Sant Jaume Fiestas - 7pm: La Gran Verbena Mallorca Music Festival; two stages with numerous acts. Campet de les Ànimes. Free.

Algaida, Sant Jaume Fiestas - 5pm: Water party for kids. Football ground. 9pm: Al fresco supper for charity. One euro donation; 10.30pm: Playback contest. Les Escoles.

Ariany, Summer Fiestas - 8pm: Demons and pipers from the town hall. 9.30pm: Trempó salad and bingo. Plaça Major.

Binissalem, Sant Jaume Fiestas - 5pm: Rugby exhibition; 7pm: Beach party; 11pm: La Canción del Verano, Madona and DJs. Plaça Església.

Calvia, Sant Jaume Fiestas - 4pm: 'Peasant Olympics'. C. Sa Costeta car park. Later: Nit de Foc (check locally for details).

Inca, Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 12 noon: Raising of the banner, ringing of bells. Plaça Santa Maria la Major. 4.30pm: Water party with DJs (over-18s). General Luque Quarter. 7pm: Horse show. Bullring. Two euros for charity. 7pm: Children's entertainment. Plaça Espanya. 8.30pm: Mass and dance of offer. Puig de Santa Magdalena Hermitage. 10pm: Concert - Los Javaloyas. Plaça Llibertat.

Lloret de Vistalegre - 8.30pm: Concert for recorder and piano. Convent Cloister, Costa des Pou 7. Eight euros.

Magalluf - 10pm: Vanesa Martín (Spanish pop). Old Aquapark, Camí Porrassa. From 33 euros. esjardimallorca.com.

Human Towers in Manacor.

Manacor, Sant Jaume Fiestas - 9.30am: Collection of 'jewels'. Plaça Convent to Plaça Rector Rubí. 10.30am: Traditional races, human towers. Plaça Rector Rubí. 7pm-midnight: Evening fair. Plaça Cos and Plaça Rector Rubí.

Palma - 6.30pm / 10pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Palma - 8.30pm: Lola Casariego (mezzosoprano), Ensemble Tramuntana. Sant Francesc Basilica, Plaça Sant Francesc. 15 euros. ticketib.com.

Palma - 9.30pm: Marala (Mallorcan female trio), Bab l'Bluz (French-Moroccan group). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free.

Pollensa, La Patrona Fiestas - 8.30pm: Folk dance; Aires de la Cala and Rancho Foclorico de Fortios (Portugal). Plaça Major.

Porto Cristo, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Folk dance and music with Esclafits i Castanyetes and Tramudança. Plaça Sol i Lluna.

Portocolom, Sant Jaume Fiestas - 5pm: Children's water party; 7.30pm: Entertainment from Astronautes Estrellats. Plaça Corso.

Sa Coma, Summer Fiestas - 11am-2pm: Water games. C. Mareselva car park. 9pm: Trio Aquarius, Tomeu Penya i Geminis, La Movida Band and DJs. Avda. Palmeres roundabout.

Sa Pobla, Sant Jaume Fiestas - 7pm-2am: Line dance, ballroom dance, music from Los Xilvars. Plaça Major.

Santa Eugenia - 9pm: Wine and opera; Mar Campo (soprano), José Manuel Sánchez (tenor), Francesc Blanco (piano). Bodega Son Juliana. 15 euros. euroclassics.es.

Santanyi, Sant Jaume Fiestas - 10pm: Ben Sonats, Orquestra Galatzó, Ves-hi Tu, DJs. Plaça Major.

Sineu - 8.30pm: Geometrical Sardine (experimental jazz). Sant Francesc Cloister, C. Sant Francesc 10. Five euros. festivalmusicasineu.com / ticketib.com.

Soller - 8pm: Waltraud Mucher (mezzosoprano), Claudio Gutmann and Magnus Billström (baritones), Suzanne Bradbury and Michael Kongstad (pianos). Capella Escolàpies, C. Batac 25. 15 euros.

Son Serra de Marina, Summer Fiestas - 8pm: Mass, Santa Margalida Choir, pipers and whistlers; followed by opening address and concert by the Santa Margalida Band of Music. Plaça Església.

Valldemossa, La Beata Fiestas - From 11am: Paella contest; 4.30pm: Batucada procession (ends at Escola Vella); 5.30pm: DJ party with Flower Power theme. Escola Vella.

Valldemossa - 8.30pm: Duo Arte Mozart; Sunghoon Simon Hwang and Alexey Lebedev (pianos), Chopin and Mozart. Chopin and Sand Cell, Charterhouse. 20 euros. pianino.es / info@pianino.es.

Vilafranca, La Beata Fiestas - 6pm: Demon on the town hall balcony and proclamation for the fiestas, raising of the banner, ringing of bells. 9pm: Opening address, al fresco supper, ballroom dance. Plaça Major. 11.30pm: La Beata Prix; physical competitions. At the sports centre.

Sunday, July 23

Binissalem, Sant Jaume Fiestas - 8pm: Horse show; 10.30pm: Orquestra Galatzó. Plaça Església.

Calvia, Sant Jaume Fiestas - 5pm: Water fight. C. Major. 8pm: Ball de bot folk dance. Plaça Collidores d'Oliva.

Inca, Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 7pm: Children's entertainment. Plaça Santa Maria la Major.

Magalluf - 10pm: M Clan (Spanish rock). Old Aquapark, Camí Porrassa. From 20 euros. esjardimallorca.com.

Manacor, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Delivery of the Sant Jaume pennant to the Sant Jaume horses. From Avda. Juniper Serra to Rambla Rei en Jaume.

Palma - 5.30pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Pollensa, La Patrona Fiestas - 8pm: Folk dance; Pollensa School of Peasant Dance. Plaça Major.

Porto Cristo, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Correfoc; Dimonis Manafoc. From Plaça Església to the beach. 11.45pm: Fireworks.

Portocolom, Sant Jaume Fiestas - 9pm: Line dance. Plaça Corso.

Sa Coma, Summer Fiestas - 9pm: Summer Soul Festival; Free Soul Dance Center. Avda. Palmeres roundabout.

Sa Pobla, Sant Jaume Fiestas - 8.30pm: Sa Pobla Band of Music, Catalan rock. Plaça Major.

Santanyi, Sant Jaume Fiestas - 10.30pm: Amy Winehouse tribute concert. S'Abeurador.

Son Serra de Marina, Summer Fiestas - 6pm: Soapy pole. At the yacht club.

Valldemossa, La Beata Fiestas - 6pm: Mass, Valldemossa School of Mallorcan Dance. Charterhouse.

Vilafranca, La Beata Fiestas - 6pm: Family activities. Parc Pere Fons. 7.30pm: Street performance; Around the World. Plaça Tomeu Penya to Parc Josep Maria Llompart. 8.45pm: Rehearsal of La Beata songs of joy. Rectoria Vella. 10pm: Havaneres concert by Gent des Pla. Plaça Major.