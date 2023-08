Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - From 6pm: Garbeo Gabellí. Two stages with DJs and bands. Plaça Sitjar, C. Centre.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Rapunzel, El Musical. Ses Escoles.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 4.30pm: Children's water and foam party. Football ground. 9.30pm. Comedy with Agustin El Casta. Sa Torre Municipal Park.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the streets; Jaume Cerdà. By the tourist information office.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 8pm: Zumba master class. Plaça Constitució.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Children's procession and batucada, followed by games at Can Dulce.

Tuesday, August 22

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Traditional games followed by children's show. Plaça Orient. 8.30pm: Music from Fenómenos Band. Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 10.30am: Traditional games. Plaça Major. 9pm: Al fresco supper and havaneres concert by Ben Trempats. (Tickets by August 17.) Ses Escoles.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 8.30pm-midnight: Night of dance. Plaça Espanya.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 9.30pm: Concert by Miquel Serra. Moli Can Nofre. Pay as you wish.

Pollensa - 8pm: Night of cultural mix music; Cap de Fibló, Vao Com Tudo. Ca n'Escarrintxo. Donations to local charities.

Puerto Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Folk dance with Aires Sollerics and Camponeses de Santana do Mato (Portugal). From Repic Beach.

Sa Pobla - 10pm: Mallorca Jazz Sa Pobla; Pere Bujosa Trio. Parc Can Cirera Prim. Five euros. sapobla.cat.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 10.30am: Water games. Municipal pool. 7pm: Family play time. Plaça Constitució.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Children's evening party. Plaça Major.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 8pm: Concert - Promusica Chorus, an evening with Abba. Convent church, C. Isabel II.

Son Ferrer, Summer Fiestas - 5pm: Children's water party and entertainment and then foam party. Parque de los Chorros.

Wednesday, August 23

Alcudia - 10pm: Cartes a Bach; Guillem Fiol (cello), Carme Garí (soprano). Can Torró Library Courtyard, C. Serra. Free, bookings through ticketib.com.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 8.30pm: Concert - Coral S'Alzinar choir. At the church. 11pm: Night party with Orquesta Acuarius, La Canción del Verano, Sustrandos, Valnou. Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 10pm: Night party with Cirko and others. Plaça Major.

Deya - 9pm: Deya International Music Festival, Seunghyun Lee (piano); Chopin, Haydn, Prokofiev. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 25 euros. dimf.com.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 10pm: Concert - Antonio Orozco (Spanish singer-songwriter). Sa Torre Municipal Park. 35 euros. Tickets from different outlets.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 6.30pm: Cossier dancers and demon; 00.30am: Rodelles fire wheels and demon. Plaça Major. 1am: Music from Mádona and DJ. Es Dau.

Muro - 10pm: Sa Riba Folk; Madame Gató (manouche jazz and swing). Passeig Sa Riba. Free.

Palma - 8.30pm: Women don't Wait for Waits; Jacqui McShee (Pentangle) and Kevin Dempsey (guitar). Bellver Castle. 17-20 euros. ticketib.com.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the streets; Dani Ortiz and Piolet Swing. By the tourist information office.

Puerto Portals - 6pm-midnight: The Sunset Market.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 9pm: Al fresco supper; 11pm: Playback contest. Plaça Constitució.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 5pm: Procession with the grand demon and collection of 'jewels'. From Plaça Major. 10pm: Night party with Orquestra Piscis, IPops and DJs. Plaça Major.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 11pm: Party with Town Feeling, Islanders and DJ. Plaça Constitució.

Son Ferrer, Summer Fiestas - 9pm: Children's correfoc; Dimonions Calvia Vila.

Thursday, August 24

Alcudia - 9pm: Festival of the Lanterns. From the town hall.

Binissalem - 9pm: Monique Loeer (lute), Pere Fiol (guitar). Casal de Cultura Can Gelabert, C. Portella. Free.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 7am: Wake-up; hot chocolate and ensaimadas. 5pm: Horse races. At Es Cavaller. 8pm: Solemn mass.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 10.30am: Pipers and whistlers procession. 11am: Jewel races. C. Sant Bartomeu. 6pm: Soapy pole. Plaça Major. 8pm: Solemn mass. 10.30pm: Comedy with Agustin El Casta and Xavi Canyellas. Ses Escoles. 12 midnight: Fireworks. Avda. Francesca Homar.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 8.30pm: Pa amb oli, music from Replegats and Orquestra Oasis. Sa Torre Municipal Park. Tickets from Fotografia Bennàssar.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 9am: Wake-up by the pipers. 10am: Cossiers and demon. Plaça Major. 12 noon: Solemn mass. 11pm: Orquestra Galatzó, Islanders and DJ. Es Dau.

Palma - 8pm: Aina Tramullas (Mallorcan singer) with Silvia Rechac (piano) and Masé Jara (double bass). Bellver Castle. Five-eight euros.

Palma - 9.30pm: Szeged Contemporary Dance Company, Carmina Burana. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 49-55 euros. auditoriumpalma.com.

Puerto Portals - 6pm-midnight: The Sunset Market.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 8pm: Xorracada. Plaça Constitució.

S'Arracó - 10pm: Nits a la Fresca 2023; Boc (Mallorcan folk-rock). Plaça S'Arracó. Free.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 5pm: Races and water fight. Escoles Velles. 8pm: Solemn mass. 10pm: Theatre, Boeing Boeing. Plaça Major. 12 midnight: Fireworks. C. La Pau.

Sineu - 10pm: David Gómez; one piano and 200 candles. Finca Cas Pianista, Ctra. Sineu-Ariany. 30 euros. davidgomezpiano.com.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 10.30am: Solemn mass. 6.30pm: Soapy pole, music and DJ; 9.30pm: Folk dance with Aires Sollerics and Camponeses de Santana do Mato (Portugal). Plaça Constitució.

Son Ferrer, Summer Fiestas - 6.30pm: Batucada procession. 8pm: 'Correaigua'; water fight between demons and circus performers. 9pm: Al fresco dinner, music from various artists. 12 midnight: Neon party.

Son Servera - 9pm: Hans Theessink (blues, roots). Església Nova. 15 euros.

Valldemossa, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Art, artisan and design market. Plaça Cartoixa. 8pm: Solemn mass.